हिमाचल के इस जिले में 40 करोड़ से बनेंगी 6 सड़कें, हजारों लोगों को मिलेगा फायदा
सड़क संपर्क बेहतर होने से स्थानीय लोगों का सफर आसान होगा और जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में लगने वाला समय भी कम होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 2:51 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के सलूणी मंडल में करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से 6 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही इन सड़कों से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी. इससे हजारों लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी. लोक निर्माण विभाग के अनुसार, क्षेत्र में सड़क नेटवर्क मजबूत करने के लिए 20 से 22 अन्य सड़कों की डीपीआर भी तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजी गई है.
लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जोगिंदर कुमार ने बताया कि सलूणी मंडल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 6 सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है. इन पर करीब 40 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. सड़कें बनने से ग्रामीणों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी और दूरदराज के गांवों का संपर्क मुख्य बाजारों और जरूरी सेवाओं से बेहतर होगा.
सड़क नेटवर्क को मजबूत करने में जुटा विभाग
जोगिंदर कुमार के मुताबिक, विभाग ने क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए 20 से 22 अन्य सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजी है. इन परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद नियमानुसार आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इससे सड़क सुविधा से वंचित ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने में मदद मिल सकती है.
किसानों को उपज बाजार तक पहुंचाने में मिलेगी मदद
सलूणी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग खेती और सब्जी उत्पादन से जुड़े हैं. सड़क संपर्क बेहतर न होने से किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में परेशानी होती है. नई सड़कों के बनने से परिवहन आसान होने और समय व खर्च में कमी आने की उम्मीद है. इससे किसानों को अपनी सब्जियां और अन्य कृषि उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी.
पर्यटन और स्थानीय कारोबार को भी मिल सकता है बढ़ावा
सड़क संपर्क बेहतर होने से स्थानीय लोगों का सफर आसान होगा और जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में लगने वाला समय भी कम होगा. सलूणी मंडल प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. बेहतर सड़क संपर्क से क्षेत्र के ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों तक पहुंच आसान हो सकती है. इससे पर्यटन गतिविधियों और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलने की संभावना है. पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने पर होम-स्टे, टैक्सी सेवा और स्थानीय उत्पादों की बिक्री जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बन सकते हैं.
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