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हिमाचल के इस जिले में 40 करोड़ से बनेंगी 6 सड़कें, हजारों लोगों को मिलेगा फायदा

सड़क नेटवर्क को मजबूत करने में जुटा विभाग ( ETV BHARAT )

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के सलूणी मंडल में करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से 6 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही इन सड़कों से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी. इससे हजारों लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी. लोक निर्माण विभाग के अनुसार, क्षेत्र में सड़क नेटवर्क मजबूत करने के लिए 20 से 22 अन्य सड़कों की डीपीआर भी तैयार कर स्वीकृति के लिए भेजी गई है.

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जोगिंदर कुमार ने बताया कि सलूणी मंडल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 6 सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है. इन पर करीब 40 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. सड़कें बनने से ग्रामीणों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी और दूरदराज के गांवों का संपर्क मुख्य बाजारों और जरूरी सेवाओं से बेहतर होगा.