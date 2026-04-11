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खुल गया खूबसूरत साच पास, जानें कहां है ये दर्रा और यहां कैसे पहुंचे ?

चंबा: हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत और ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों में शामिल साच पास अब एक बार फिर पर्यटकों के लिए खुल गया है. लंबे समय से बंद इस रूट पर अब जिला प्रशासन ने सीमित अनुमति देते हुए रानीकोट स्नो पॉइंट तक जाने की इजाजत दे दी है. बर्फ के दीदार का इंतजार कर रहे सैलानियों के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है.

क्यों खास है साच पास?

साच पास चंबा जिले में स्थित करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर बना एक बेहद खूबसूरत और एडवेंचर से भरपूर दर्रा है. यहां साल के ज्यादातर समय बर्फ जमी रहती है और सर्दियों में भारी हिमपात के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं. यही वजह है कि जब भी यह रूट खुलता है, पर्यटक यहां बर्फ देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं.

अब कहां तक जाने की मिली अनुमति

प्रशासन ने फिलहाल साच पास के पूरे रूट को नहीं खोला है. पर्यटकों को केवल बैरागढ़ से रानीकोट स्नो पॉइंट तक जाने की अनुमति दी गई है. रानीकोट वह पहला स्थान है जहां इस समय बर्फ देखने को मिल रही है. इसके आगे का रास्ता अभी भी भारी बर्फबारी के कारण जोखिम भरा है, इसलिए वहां जाने पर रोक लगाई गई है.

एसडीएम चुराह राजेश कुमार जरियाल (ETV BHARAT)

कैसे पहुंचे साच पास?