खुल गया खूबसूरत साच पास, जानें कहां है ये दर्रा और यहां कैसे पहुंचे ?
यहां की बर्फीली वादियां हर किसी को अपनी ओर खींचती हैं. ऐसे में पर्यटकों के लिए साच पास घूमने का सुनहरा मौका है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 4:46 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत और ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों में शामिल साच पास अब एक बार फिर पर्यटकों के लिए खुल गया है. लंबे समय से बंद इस रूट पर अब जिला प्रशासन ने सीमित अनुमति देते हुए रानीकोट स्नो पॉइंट तक जाने की इजाजत दे दी है. बर्फ के दीदार का इंतजार कर रहे सैलानियों के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है.
क्यों खास है साच पास?
साच पास चंबा जिले में स्थित करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर बना एक बेहद खूबसूरत और एडवेंचर से भरपूर दर्रा है. यहां साल के ज्यादातर समय बर्फ जमी रहती है और सर्दियों में भारी हिमपात के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं. यही वजह है कि जब भी यह रूट खुलता है, पर्यटक यहां बर्फ देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं.
अब कहां तक जाने की मिली अनुमति
प्रशासन ने फिलहाल साच पास के पूरे रूट को नहीं खोला है. पर्यटकों को केवल बैरागढ़ से रानीकोट स्नो पॉइंट तक जाने की अनुमति दी गई है. रानीकोट वह पहला स्थान है जहां इस समय बर्फ देखने को मिल रही है. इसके आगे का रास्ता अभी भी भारी बर्फबारी के कारण जोखिम भरा है, इसलिए वहां जाने पर रोक लगाई गई है.
कैसे पहुंचे साच पास?
- अगर आप साच पास घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो ऐसे समझें
- मान लीजिए आप दिल्ली, चंडीगढ़ या किसी भी शहर से आ रहे हैं
- पहले आपको चंबा जिले तक पहुंचना होगा
- इसके बाद चंबा से चुराह घाटी की ओर बैरागढ़ तक जाना होगा
- बैरागढ़ से आगे आपको रानीकोट स्नो पॉइंट तक जाने की अनुमति मिलेगी
- बैरागढ़ तक आप अपनी गाड़ी या टैक्सी से जा सकते हैं, लेकिन आगे के लिए प्रशासन के निर्देशों का पालन जरूरी है
टैक्सी और किराए को लेकर सख्त नियम
पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रशासन ने टैक्सी यूनियन को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि वे तय किराया ही वसूल करें. बैरागढ़ से रानीकोट तक का किराया सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले करना अनिवार्य किया गया है. अगर कोई ज्यादा किराया वसूलता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
अलग से परमिट की जरूरत नहीं
साच पास जाने के लिए फिलहाल अलग से परमिट की जरूरत नहीं है, लेकिन बैरागढ़ पुलिस पोस्ट पर एंट्री दर्ज कराना जरूरी होगा. प्रशासन ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि हर पर्यटक की एंट्री और वापसी का रिकॉर्ड रखा जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति रास्ते में फंसे नहीं.
पर्यटकों के लिए जरूरी गाइडलाइन
- बर्फ का आनंद लें, लेकिन सावधानी बरतें
- अपने साथ लाया गया कचरा वापस लेकर आएं
- बैरागढ़ पुलिस पोस्ट के पास ही डस्टबिन में कचरा डालें
- गंदगी फैलाने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है
- मौसम और रास्ते की जानकारी लेकर ही यात्रा करें
चुराह के एसडीएम राजेश कुमार जरियाल ने बताया, "जिला प्रशासन के निर्देशों पर यह फैसला लिया गया है ताकि पर्यटक सुरक्षित तरीके से बर्फ का आनंद ले सकें. फिलहाल रानीकोट तक ही अनुमति दी गई है और आगे के हालात को देखकर निर्णय लिया जाएगा."
साच पास की बर्फीली वादियां हर किसी को अपनी ओर खींचती हैं. अब जब रानीकोट तक रास्ता खुल गया है, तो यह घूमने का बेहतरीन मौका है. हालांकि, यह सफर जितना खूबसूरत है, उतना ही संवेदनशील भी. इसलिए नियमों का पालन करते हुए ही इस सफर का आनंद लें.
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