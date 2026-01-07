ETV Bharat / state

चंबा में दर्दनाक हादसा: खाई में गिरी बोलेरो कैंपर, एक की मौत, 2 की हालत नाजुक

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक बार फिर रफ्तार और पहाड़ी सड़कों पर लापरवाही जानलेवा साबित हुई है. चंबा-तीसा मुख्यमार्ग पर गुन्नू नाला के पास एक बोलेरो कैंपर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के अनुसार बोलेरो कैंपर चंबा से तीसा की ओर जा रही थी. जैसे ही वाहन गुन्नू नाला के पास पहुंचा, अचानक चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया और गाड़ी करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी. हादसा इतना भयानक था कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

एक की मौत, दो घायल

हादसे में सवार तीन लोगों में से एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकाला गया और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर किया गया.