ETV Bharat / state

चंबा कार हादसा: गुजरात के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, मंडी के ड्राइवर की भी गई जान

प्राथमिक जांच में सड़क पर फिसलन को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है. हादसे के समय तेज बारिश हो रही थी.

CHAMBA CAR ACCIDENT
चंबा में दर्दनाक कार हादसा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 4:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. चंबा-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर तुनुहट्टी क्षेत्र के काकीरा घार के पास एक इनोवा टैक्सी करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई. इस भीषण हादसे में गुजरात के एक ही परिवार के पांच लोगों समेत मंडी जिले के चालक की मौत हो गई, जबकि परिवार के चार अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है.

मृतकों की सूची

  • ललितभाई पतनानी
  • ममताबेन ललितभाई पतनानी
  • प्रियंक कन्हैयालाल भोपानी
  • काजल भोपानी (पत्नी प्रियंक कन्हैयालाल)
  • दियान्श (पुत्र प्रियंक कन्हैयालाल)
  • टैक्सी चालक जसवंत कुमार (निवासी जोगिंदरनगर, हिमाचल प्रदेश)

घायलों की सूची

  • मयंक ललितभाई पतनानी
  • फोरमबेन मयंक पतनानी
  • जियान्श मयंक पतनानी
  • प्रियान्शी भोपानी (पुत्री प्रियंक कन्हैयालाल)

हादसे में जान गंवाने वाले सभी पर्यटक गुजरात के भावनगर जिले के रहने वाले थे और हिमाचल घूमने आए थे. सभी घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया.

देर रात हुआ दर्दनाक हादसा

जानकारी के अनुसार, यह हादसा रात करीब तीन बजे हुआ। गुजरात का परिवार धर्मशाला से डलहौजी की ओर जा रहा था. इसी दौरान काकीरा घार के पास इनोवा टैक्सी अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे गहरी खाई में जा गिरी. हादसा इतना भयानक था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने तेज आवाज सुनते ही पुलिस और प्रशासन को सूचना दी. रात के अंधेरे और लगातार हो रही बारिश के बीच राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. खराब मौसम और खाई की गहराई के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. कड़ी मशक्कत के बाद घायलों और शवों को बाहर निकाला गया.

फिसलन हो सकती है हादसे की वजह

प्राथमिक जांच में खराब मौसम और सड़क पर फिसलन को हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है. हादसे के समय क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही थी, जिससे सड़क काफी फिसलन भरी हो गई थी. वहीं यह भी आशंका जताई जा रही है कि चालक को नींद की झपकी आने से वाहन पर नियंत्रण बिगड़ गया हो. स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि घटनास्थल पर सड़क किनारे पैराफिट नहीं था. यदि वहां सुरक्षा दीवार होती तो शायद वाहन खाई में गिरने से बच सकता था और कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी.

पुलिस ने शुरू की जांच

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विजय कुमार सकलानी भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रशासन की ओर से मृतकों और घायलों के परिजनों को सूचना दी जा रही है. इस हादसे ने एक बार फिर हिमाचल की पहाड़ी सड़कों पर सुरक्षा इंतजामों और खराब मौसम के दौरान यात्रा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं गुजरात के इस परिवार की खुशियों भरी यात्रा पलभर में मातम में बदल गई.

ये भी पढ़ें: घर में डेरा जमाए बैठा था 7 फुट लंबा अजगर, कड़ी मशक्कत से किया रेस्क्यू

ये भी पढ़ें: निर्माणाधीन घर की छत से ईंट गिरने के कारण 14 वर्षीय बच्चे की मौत, मकान मालिक गिरफ्तार

TAGGED:

HIMACHAL ROAD ACCIDENT
GUJARAT FAMILY ACCIDENT CHAMBA
CHAMBA ROAD ACCIDENT
चंबा कार हादसा
CHAMBA CAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.