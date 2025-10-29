ETV Bharat / state

चंबा में गहरी खाई में गिरी कार, 3 युवकों की मौत, 2 गंभीर घायल

शादी समारोह से वापस रात को घर लौट रहे थे पांचों कार सवार.

Chamba Road Accident
चंबा सड़क हादसा (Concept Image)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 11:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंबा: जिला चंबा में आज देर शाम को दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें तीन युवकों की मौत हो गई है. दरअसल चुराह उपमंडल के बैरागढ़-देवरीकोठी-टेपा मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गई. हादसे में तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं. हादसे के दौरान काम में पांच लोग सवार थे.

2 घायल मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर

वहीं, इस कार दुर्घटना में दो घायलों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है. घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल तीसा लाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर कर दिया गया है. जबकि तीन लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं. मृतकों की पहचान कार ड्राइवर राजेंद्र, पम्मी और सचिन के रूप में हुई है. जबकि घायलों की पहचान अमर सिंह और धर्म सिंह के तौर पर हुई है.

“बैरागढ़-देवरीकोठी-टेपा मार्ग पर एक कार गहरी खाई में गिर गई. जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई है. जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं. जिन्हें चंबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.” – अभिषेक यादव, एसपी चंबा

शादी समारोह से वापस आ रहे थे युवक

एसपी चंबा अभिषेक यादव ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि टेपा गांव के पांच लोग बुधवार शाम को शादी समारोह में हिस्सा लेने के बाद कार में सवार होकर वापस घर लौट रहे थे. इस दौरान अपने गंतव्य से कुछ पहले अचानक कार अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जा गिरी. जिसके चलते कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दो घायलों ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड दिया.

स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू कार्य

वहीं, कार को खाई में गिरता देख लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किया. इस दौरान घायलों को खाई से निकाल कर इलाज के लिए तीसा अस्पताल भिजवाने के साथ ही पुलिस को सूचित किया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. जबकि पुलिस की एक टीम घटनास्थल पहुंची और मौके का जायजा लिया जा रहा है.

स्थानीय विधायक ने जताया दुख

वहीं, स्थानीय विधायक हंसराज ने भी हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है. सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए विधायक ने मृतक युवकों के प्रति शोक व्यक्त किया है. विधायक हंसराज ने लिखा “मन व्यथित है, कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए हैं. यह हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हादसे के बाद हम दो बच्चों को बचा सकते थे. ऐसी परिस्थितियों के लिए ही हमने देहग्रा और बौंदेड़ी में पीएचसी खोली थी, लेकिन आज टेपा में हुई दुर्घटना के बाद बौंदेड़ी में डॉक्टर उपलब्ध नहीं मिले और देहग्रा की पीएचसी डिनोटिफाइड है. जिन तीन युवाओं के गोलोक गमन की सूचना है, उनमें से दो मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी थे. अथाह पीड़ा है. आखिर कब सरकारें चुराह की पीड़ा को गंभीरता से लेना शुरू करेंगी?”

ये भी पढ़ें: शिमला में तेंदुआ का खौफ, छोटे बच्चे पर किया हमला, पुलिस ने गश्त लगाकर लोगों को किया अलर्ट

TAGGED:

CHAMBA ROAD ACCIDENT
CAR FELL INTO DITCH IN CHURAH
HIMACHAL ROAD ACCIDENT
3 DEAD IN CHURAH CAR ACCIDENT
CHAMBA CAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मौसम बदलते ही क्यों बढ़ जाती हैं बीमारियां, डॉक्टर से जानिए ये आम बीमारियों क्यों हैं अधिक खतरनाक?

हिमाचल में जख्मी हुए पहाड़, भारी बारिश ने निगल ली इतने हजार किलोमीटर सड़कें, अब मरम्मत के लिए चाहिए 3 हजार करोड़ से अधिक

पेड़ों से गिर रहा पोलन बना अस्थमा और दिल के रोगियों का दुश्मन, ऐसे करें बचाव वरना बढ़ सकती है परेशानी

GI टैग मिलने के बाद लोगों को भा रहीं लाहौली जुराब, विदेशी और बाहरी राज्यों में बढ़ी डिमांड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.