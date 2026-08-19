ऑनलाइन ठगी मामले में नाइजीरिया का उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार, 4 साल से था फरार
ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में चार साल से फरार नाइजीरियाई नागरिक को चंबा पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 9:56 PM IST
चंबा: हिमाचल में ऑनलाइन ठगी मामले में लंबे समय से फरार चल रहे नाइजीरिया के उद्घोषित अपराधी को चंबा पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है. ये नाइजीरियाई नागरिक साल 2021 में दर्ज 12 लाख 71 हजार 799 रुपये की ऑनलाइन ठगी के मामले में आरोपी है. जमानत मिलने के बाद आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ था और तब से लगातार फरार चल रहा था. जिसके बाद कोर्ट ने साल 2025 में उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया था.
धारा 420 के तहत दर्ज हुआ था मामला
चंबा पुलिस के मुताबिक 4 जनवरी 2021 को सलूणी निवासी प्रताप सिंह की शिकायत पर थाना किहार में IPC की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था, एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने बताया कि शिकायतकर्ता के साथ 12 लाख 71 हजार 799 रुपये की ऑनलाइन ठगी हुई थी. पुलिस जांच के दौरान नाइजीरियाई नागरिक न्वाचुक्वु उर्फ जॉन उर्फ प्रिंस नाइजीरिया और उसके एक अन्य साथी की संलिप्तता सामने आई थी. आरोपी वर्तमान में नई दिल्ली के उत्तम नगर में रह रहा था.
साल 2025 में उद्घोषित अपराधी घोषित
12 फरवरी 2021 को मामले में आरोपी न्वाचुक्वु को हिमाचल हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा किया गया था. इसके बाद वह अचानक फरार हो गया और चंबा कोर्ट की कार्यवाही में पेश नहीं हुआ. लगातार कोर्ट से अनुपस्थित रहने के कारण चंबा के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने 28 अगस्त 2025 को उसे नियमानुसार उद्घोषित अपराधी घोषित करार दिया गया.
आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा
एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने बताया कि उद्घोषित अपराधी की तलाश के लिए पुलिस ने विशेष टीम गठित की थी. पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उद्घोषित अपराधी नाइजीरियाई नागरिक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ थाना किहार में बीएनएस की धारा 209 के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 31 अगस्त 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेजा है.
"उद्घोषित अपराधी नाइजीरियाई नागरिक की गिरफ्तारी के समय उसके साथ उसका करीब 8 साल का बच्चा भी साथ था. बहरहाल बच्चे को उसकी सुरक्षा और देखभाल के लिए बाल कल्याण समिति के माध्यम से बाल गृह मैहला चंबा में रखा गया है. पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई के साथ-साथ आरोपित से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच कर रही है." - विजय कुमार सकलानी, एसपी चंबा