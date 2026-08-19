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ऑनलाइन ठगी मामले में नाइजीरिया का उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार, 4 साल से था फरार

चंबा: हिमाचल में ऑनलाइन ठगी मामले में लंबे समय से फरार चल रहे नाइजीरिया के उद्घोषित अपराधी को चंबा पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है. ये नाइजीरियाई नागरिक साल 2021 में दर्ज 12 लाख 71 हजार 799 रुपये की ऑनलाइन ठगी के मामले में आरोपी है. जमानत मिलने के बाद आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ था और तब से लगातार फरार चल रहा था. जिसके बाद कोर्ट ने साल 2025 में उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया था.

धारा 420 के तहत दर्ज हुआ था मामला

चंबा पुलिस के मुताबिक 4 जनवरी 2021 को सलूणी निवासी प्रताप सिंह की शिकायत पर थाना किहार में IPC की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था, एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने बताया कि शिकायतकर्ता के साथ 12 लाख 71 हजार 799 रुपये की ऑनलाइन ठगी हुई थी. पुलिस जांच के दौरान नाइजीरियाई नागरिक न्वाचुक्वु उर्फ जॉन उर्फ प्रिंस नाइजीरिया और उसके एक अन्य साथी की संलिप्तता सामने आई थी. आरोपी वर्तमान में नई दिल्ली के उत्तम नगर में रह रहा था.

साल 2025 में उद्घोषित अपराधी घोषित