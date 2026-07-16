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42.37 ग्राम चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार, घर से लाखों के गहने, दो आईफोन और नकदी भी जब्त

पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी चिट्टे के एक मामले में गिरफ्तार हो चुका है. उस समय उसे जमानत मिल गई थी.

CHAMBA MAN ARRESTED WITH CHITTA
चंबा में 42.37 ग्राम चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 1:00 PM IST

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चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जिला मुख्यालय से सटे बालू कस्बे में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट (एसआईयू) ने एक युवक के घर पर छापेमारी कर 42.37 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण, दो आईफोन और नकदी भी कब्जे में ली है. पुलिस को आशंका है कि बरामद गहनों का संबंध नशे के कारोबार से हो सकता है. मामले की जांच जारी है.

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार सकलानी ने बताया, "एसआईयू टीम ने बालू निवासी मनोज कुमार धवन के घर पर दबिश दी. तलाशी के दौरान 42.37 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. इसके अलावा घर से 216.900 ग्राम सोना, 479 ग्राम चांदी, दो आईफोन और 64,640 रुपये नकद भी बरामद किए गए. पुलिस ने सभी सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है."

युवक पहले भी चिट्टे के मामले में हो चुका है गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी चिट्टे के एक मामले में गिरफ्तार हो चुका है. उस समय उसे जमानत मिल गई थी, लेकिन इस बार बरामद चिट्टे की मात्रा अधिक होने के कारण मामला गंभीर माना जा रहा है. ऐसे में आरोपी को आसानी से जमानत मिलना मुश्किल हो सकता है.

गहनों के पीछे नशे का नेटवर्क होने का शक

प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि बरामद सोने-चांदी के आभूषण उन लोगों के हो सकते हैं, जिन्होंने चिट्टे की डोज लेने के बदले आरोपी के पास गिरवी रखे थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये आभूषण किन लोगों के हैं और आरोपी का नशे के नेटवर्क से कितना बड़ा संबंध है. एसपी विजय कुमार सकलानी ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान नशे के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं. आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

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