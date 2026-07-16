ETV Bharat / state

42.37 ग्राम चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार, घर से लाखों के गहने, दो आईफोन और नकदी भी जब्त

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. जिला मुख्यालय से सटे बालू कस्बे में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट (एसआईयू) ने एक युवक के घर पर छापेमारी कर 42.37 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण, दो आईफोन और नकदी भी कब्जे में ली है. पुलिस को आशंका है कि बरामद गहनों का संबंध नशे के कारोबार से हो सकता है. मामले की जांच जारी है.

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार सकलानी ने बताया, "एसआईयू टीम ने बालू निवासी मनोज कुमार धवन के घर पर दबिश दी. तलाशी के दौरान 42.37 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. इसके अलावा घर से 216.900 ग्राम सोना, 479 ग्राम चांदी, दो आईफोन और 64,640 रुपये नकद भी बरामद किए गए. पुलिस ने सभी सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है."

युवक पहले भी चिट्टे के मामले में हो चुका है गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार आरोपी पहले भी चिट्टे के एक मामले में गिरफ्तार हो चुका है. उस समय उसे जमानत मिल गई थी, लेकिन इस बार बरामद चिट्टे की मात्रा अधिक होने के कारण मामला गंभीर माना जा रहा है. ऐसे में आरोपी को आसानी से जमानत मिलना मुश्किल हो सकता है.