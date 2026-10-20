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चंबा में मटर से किसान हुए मालामाल, बंपर दाम मिले से खिले चेहरे

मटर किसान हुए मालामाल ( ETV Bharat )

चंबा: हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी जिलों में इन दिनों मटर की फसल किसानों के लिए खुशियों और बेहतर आमदनी का जरिया बनी हुई है. पहाड़ी क्षेत्रों में मटर की फसल का तुड़ान कार्य लगातार जारी है और खेतों से निकलने के बाद मटर की खेप बाहरी राज्यों के लिए भेजी जा रही है. फसल की अच्छी पैदावार और शुरुआती दौर में मिले बेहतर दामों के चलते किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है.

पहाड़ी इलाकों में किसानों ने मटर की फसल को तैयार करने के लिए कई महीनों तक कड़ी मेहनत की है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम की परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहतीं. कभी बारिश, कभी ठंड और कभी तापमान में बदलाव के बीच किसानों को फसल की देखभाल करनी पड़ती है. इसके बावजूद इस बार कई इलाकों में मटर की फसल बेहतर होने से किसानों को उम्मीद है कि उन्हें अपनी मेहनत का अच्छा आर्थिक लाभ मिलेगा.

चंबा जिले में मटर की खेती (ETV Bharat) ₹180 प्रति किलो तक मिला भाव मटर के सीजन की शुरुआत में किसानों को करीब 170 से 180 रुपये प्रति किलो तक का भाव मिला. शुरुआती दौर में बाजार में मटर की आवक कम होने के कारण किसानों को बेहतर कीमत मिली, जिससे किसानों में खासा उत्साह देखने को मिला. जैसे-जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में मटर की फसल तैयार होती गई और तुड़ान का कार्य तेज हुआ, वैसे-वैसे मंडियों और बाजारों में इसकी आवक भी बढ़ने लगी. वर्तमान में कई जगहों पर किसानों को मटर का भाव करीब 80 से 90 रुपये प्रति किलो तक मिल रहा है. चंबा में मटर से किसान हुए मालामाल (ETV Bharat) हालांकि शुरुआती दौर की तुलना में मटर के दाम में कमी आई है, लेकिन किसानों का कहना है कि मौजूदा भाव भी कई परिस्थितियों में संतोषजनक हैं. खासकर उन किसानों के लिए जिनकी फसल अच्छी हुई है और जिन्हें खेत से ही मटर की खरीद के लिए व्यापारी और बाहरी विक्रेता पहुंच रहे हैं. खेतों से सीधे हो रही मटर की खरीद पहाड़ी क्षेत्रों में मटर की फसल का तुड़ान शुरू होने के साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारी और विक्रेता भी सक्रिय हो गए हैं. कई जगहों पर किसान अपनी फसल को खेतों से ही बेच रहे हैं. इससे किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था करने की जरूरत कम पड़ रही है. पैदावार अच्छी होने के साथ-साथ मटर को मिल रहे अच्छे दाम (ETV Bharat) स्थानीय किसानों के मुताबिक, बाहरी खरीदार खेतों और गांवों तक पहुंचकर मटर की खरीद कर रहे हैं. इससे किसानों को फसल बेचने में सुविधा मिल रही है और उन्हें अपनी उपज का भुगतान भी अपेक्षाकृत जल्दी प्राप्त हो जाता है. किसानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में मटर के दाम इसी तरह अच्छे बने रहे तो इस सीजन में उन्हें अच्छी आमदनी हो सकती है.