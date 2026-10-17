साचपास में भारी बर्फबारी से चंबा-पांगी मुख्य मार्ग बंद, रास्ता खोलने में जुटा PWD विभाग
साचपास में आधा फुट से अधिक बर्फबारी. इलाके में बढ़ी ठंड. चंबा-पांगी मार्ग को खोलने के लिए PWD की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 3:08 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है. पिछले दो दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश और ऊंची चोटियों पर जारी बर्फबारी के चलते जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है. जनजातीय क्षेत्र भरमौर के होली, उतराला और पांगी घाटी के प्रसिद्ध साचपास में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है. साचपास में आधा फुट से अधिक बर्फ गिरने के बाद पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है.
ताजा बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर चंबा-पांगी मुख्य मार्ग पर देखने को मिला है. साचपास में भारी मात्रा में बर्फ जमा होने के कारण चंबा से पांगी घाटी के किलाड़ को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग यातायात के लिए बंद हो गया है. सड़क पर बर्फ की मोटी परत जमने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हुई है. ऐसे में पांगी घाटी का जिला मुख्यालय चंबा से सड़क संपर्क प्रभावित होने से लोगों की चिंता भी बढ़ गई है.
साचपास में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद सड़क पर कई जगह बर्फ की मोटी परत जम गई है. बर्फ की चादर इतनी मोटी हो गई है कि सामान्य वाहनों का इस मार्ग से गुजरना मुश्किल हो गया है. सड़क बंद होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए अपनी मशीनरी और कर्मचारियों को मौके पर उतार दिया है.
दोनों तरफ से बर्फ हटाने का काम शुरू
चंबा-पांगी मार्ग को खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है. सड़क के दोनों ओर से बड़ी-बड़ी मशीनों की मदद से बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है. विभाग की मशीनरी सड़क पर जमा बर्फ को हटाकर मार्ग को यातायात योग्य बनाने में जुटी हुई है. हालांकि लगातार बदलते मौसम और ऊंचाई वाले क्षेत्र में दोबारा बर्फबारी की संभावना के बीच सड़क बहाली का काम विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है.
साचपास की भौगोलिक परिस्थितियां बेहद कठिन हैं. यहां मौसम तेजी से बदलता है और बर्फबारी के दौरान सड़क पर जमा बर्फ को हटाना आसान नहीं होता. एक तरफ मशीनरी को लगातार काम करना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ मौसम की स्थिति भी सड़क बहाली के कार्य को प्रभावित कर सकती है.
तापमान में गिरावट, बढ़ी ठिठुरन
ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है. सुबह और शाम के समय ठंड का असर और अधिक बढ़ गया है. साचपास सहित भरमौर, होली और पांगी घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह सर्द हो गया है. पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद निचले क्षेत्रों में भी ठंडी हवाओं का असर महसूस किया जा रहा है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि मौसम में अचानक आए बदलाव से ठंड बढ़ गई है. वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सड़क संपर्क सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है. पांगी घाटी के लोगों की आवाजाही काफी हद तक इसी मार्ग पर निर्भर रहती है. ऐसे में मार्ग के बंद होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
पांगी घाटी के लोगों की नजर सड़क बहाली पर
चंबा और पांगी घाटी के बीच सड़क संपर्क का यह मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है. साचपास से होकर गुजरने वाला यह मार्ग पांगी घाटी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली प्रमुख कड़ी है. बर्फबारी के कारण मार्ग बंद होने के बाद अब स्थानीय लोगों, वाहन चालकों और प्रशासन की नजर लोक निर्माण विभाग की सड़क बहाली की कार्रवाई पर टिकी हुई है. फिलहाल विभाग की ओर से दोनों तरफ से बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है. यदि मौसम ने साथ दिया और दोबारा भारी बर्फबारी नहीं हुई तो मार्ग को जल्द यातायात के लिए बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं. हालांकि, सड़क कब तक पूरी तरह खुलेगी, यह काफी हद तक मौसम और बर्फ की स्थिति पर निर्भर करेगा.
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