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साचपास में भारी बर्फबारी से चंबा-पांगी मुख्य मार्ग बंद, रास्ता खोलने में जुटा PWD विभाग

बर्फबारी से चंबा-पांगी मुख्य मार्ग बंद ( ETV Bharat )

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है. पिछले दो दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश और ऊंची चोटियों पर जारी बर्फबारी के चलते जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है. जनजातीय क्षेत्र भरमौर के होली, उतराला और पांगी घाटी के प्रसिद्ध साचपास में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है. साचपास में आधा फुट से अधिक बर्फ गिरने के बाद पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है.

ताजा बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर चंबा-पांगी मुख्य मार्ग पर देखने को मिला है. साचपास में भारी मात्रा में बर्फ जमा होने के कारण चंबा से पांगी घाटी के किलाड़ को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग यातायात के लिए बंद हो गया है. सड़क पर बर्फ की मोटी परत जमने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हुई है. ऐसे में पांगी घाटी का जिला मुख्यालय चंबा से सड़क संपर्क प्रभावित होने से लोगों की चिंता भी बढ़ गई है.

साचपास में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद सड़क पर कई जगह बर्फ की मोटी परत जम गई है. बर्फ की चादर इतनी मोटी हो गई है कि सामान्य वाहनों का इस मार्ग से गुजरना मुश्किल हो गया है. सड़क बंद होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए अपनी मशीनरी और कर्मचारियों को मौके पर उतार दिया है. दोनों तरफ से बर्फ हटाने का काम शुरू चंबा-पांगी मार्ग को खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है. सड़क के दोनों ओर से बड़ी-बड़ी मशीनों की मदद से बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है. विभाग की मशीनरी सड़क पर जमा बर्फ को हटाकर मार्ग को यातायात योग्य बनाने में जुटी हुई है. हालांकि लगातार बदलते मौसम और ऊंचाई वाले क्षेत्र में दोबारा बर्फबारी की संभावना के बीच सड़क बहाली का काम विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है. साचपास की भौगोलिक परिस्थितियां बेहद कठिन हैं. यहां मौसम तेजी से बदलता है और बर्फबारी के दौरान सड़क पर जमा बर्फ को हटाना आसान नहीं होता. एक तरफ मशीनरी को लगातार काम करना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ मौसम की स्थिति भी सड़क बहाली के कार्य को प्रभावित कर सकती है.