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हिमाचल में एक लाश मिलने पर लोगों ने सड़क पर उतरकर क्यों की CBI जांच की मांग ?

मृतक का शव क्षत-विक्षत हालत में मिला था. सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे. चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था.

Negi Ram Murder Case Chamba
परिजनों की मांग के समर्थन में प्रदर्शन करते ग्रामीण (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 8:18 PM IST

4 Min Read
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चंबा: चंबा जिले के चुराह में 38 वर्षीय नेगी राम की क्षत-विक्षत हालत में मिली लाश का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. 18 अगस्त को जुक्याणी क्षेत्र में खाई से शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी. पुलिस जांच में धारदार और नुकीले हथियार से हमला किए जाने की बात सामने आने के बाद मामले को लेकर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया. अब परिजन और ग्रामीण इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रहे हैं. सोमवार को परिजनों की मांग के समर्थन में ग्रामीणों ने तीसा स्थित अटल चौक पर धरना-प्रदर्शन भी किया था. ग्रामीणों का कहना है कि नेगी राम की हत्या में केवल एक महिला और एक पुरुष की ही भूमिका नहीं हो सकती. इस वारदात में और भी लोग शामिल हो सकते हैं. इसलिए पूरे मामले की सही से जांच होनी चाहिए.

पत्नी से हुई थी आखिरी बात

मृतक नेगी राम की पत्नी लता के अनुसार, घटना की रात करीब साढ़े नौ बजे उनकी अपने पति से फोन पर बात हुई थी. ढाबा चलाने वाले नेगी राम काम खत्म करने के बाद हमेशा सीधे घर लौट आया करते थे, लेकिन उस रात काफी देर तक वह घर नहीं पहुंचे. इसके बाद जब परिवार ने उन्हें दोबारा फोन किया, तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था. लता ने बताया कि जब नेगी राम के घर न लौटने और मोबाइल बंद होने की जानकारी परिवार के अन्य सदस्यों को मिली, तो उनकी तलाश शुरू की गई. रात के अंधेरे में काफी कोशिशों के बावजूद नेगी राम का कुछ पता नहीं चल पाया. इसके बाद अगली सुबह जब दोबारा तलाश शुरू की गई, तो जुक्याणी क्षेत्र में सड़क से नीचे खाई में उनका शव मिला.

क्षत-विक्षत हालत में मिला था शव

नेगी राम का शव जुक्याणी क्षेत्र में सड़क से काफी नीचे क्षत-विक्षत हालत में मिला था. उसके सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे. चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था और एक बाजू भी कटी हुई मिली थी. सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी मोटरसाइकिल घटनास्थल के पास सुरक्षित हालत में खड़ी मिली थी. इसी वजह से पुलिस यह पता लगाने में जुटी कि नेगी राम अपनी दुकान से घटनास्थल तक कैसे और किन परिस्थितियों में पहुंचा. मामले की जांच के दौरान फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि नेगी राम के सिर पर धारदार और नुकीले हथियार से कई वार किए गए थे. इसके बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच आगे बढ़ाई. पुलिस ने शक के आधार पर एक महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

आरोपियों की गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं परिवार

मृतक की पत्नी लता का कहना है कि उनके पति की बेरहमी से हत्या की गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तार किए गए दो लोगों के अलावा अन्य लोग भी इस वारदात में शामिल हो सकते हैं. परिवार की मांग है कि मामले में सभी संभावित आरोपियों की भूमिका की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो. वहीं, पंचायत प्रधान असलम खान ने कहा कि लोगों में इस घटना को लेकर रोष है. उन्होंने कहा कि पुलिस को मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और परिजनों की भावनाओं को देखते हुए सरकार को सीबीआई जांच पर विचार करना चाहिए.

एसपी विजय कुमार सकलानी ने बचाआ, "पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. परिजनों और ग्रामीणों ने कुछ अन्य लोगों पर भी संदेह जताया है, जिसके बाद पुलिस ने पांच लोगों को थाने तलब कर पूछताछ शुरू की है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना से पहले नेगी राम किन लोगों के संपर्क में था और वह घटनास्थल तक कैसे पहुंचा."

पुलिस नेगी राम की दुकान से जुक्याणी तक उसके पहुंचने की पूरी कड़ी को जोड़ने में जुटी है. इसके लिए उसके मोबाइल की लोकेशन, कॉल डिटेल और घटना से पहले उसके संपर्क में रहे लोगों की जानकारी भी खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले सभी तथ्यों को जोड़ा जा रहा है.

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