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प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ा किसानों का रुझान, एक साल में कई गुना बढ़ी गेहूं की सरकारी खरीद

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में प्राकृतिक खेती की ओर किसानों का रुझान लगातार बढ़ रहा है. प्रदेश सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने की नीति का असर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है. वर्ष 2026 में जिले के 133 किसानों से 185.92 क्विंटल प्राकृतिक गेहूं की सरकारी खरीद की गई है. यह पिछले वर्ष की तुलना में कई गुना अधिक है और इस बात का संकेत है कि किसान अब रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं.

पिछले साल की तुलना में कई गुना बढ़ी खरीद

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में जिले के केवल 39 किसानों से प्राकृतिक गेहूं खरीदा गया था, जबकि वर्ष 2026 में यह संख्या बढ़कर 133 पहुंच गई. इसी तरह गेहूं की खरीद भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है. कृषि विभाग का मानना है कि प्राकृतिक खेती को मिल रहे बेहतर दाम और सरकारी प्रोत्साहन के कारण किसानों का भरोसा इस पद्धति पर लगातार मजबूत हो रहा है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिल रही है.

पिछले साल की तुलना में कई गुना बढ़ी खरीद (ETV BHARAT)

तीन संग्रह केंद्रों के माध्यम से हुई खरीद

इस वर्ष प्राकृतिक गेहूं की खरीद जिले के तीन संग्रह केंद्रों के माध्यम से की गई. सिविल सप्लाई संग्रह केंद्र चंबा में कुल 91.08 क्विंटल गेहूं खरीदा गया. इसमें विकासखंड चंबा के 58 किसानों ने 79.42 क्विंटल, सलूणी के 5 किसानों ने 7.80 क्विंटल और मैहला के 21 किसानों ने 3.86 क्विंटल गेहूं बेचा. वहीं चुवाड़ी संग्रह केंद्र में भटियात विकासखंड के 30 किसानों से 83.28 क्विंटल गेहूं खरीदा गया. इसके अलावा बनीखेत केंद्र में 19 किसानों ने 11.56 क्विंटल प्राकृतिक गेहूं सरकार को उपलब्ध कराया.