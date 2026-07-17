प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ा किसानों का रुझान, एक साल में कई गुना बढ़ी गेहूं की सरकारी खरीद
प्रदेश सरकार केवल प्राकृतिक गेहूं ही नहीं, बल्कि अन्य प्राकृतिक कृषि उत्पादों पर भी आकर्षक एमएसपी दे रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 2:44 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में प्राकृतिक खेती की ओर किसानों का रुझान लगातार बढ़ रहा है. प्रदेश सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने की नीति का असर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है. वर्ष 2026 में जिले के 133 किसानों से 185.92 क्विंटल प्राकृतिक गेहूं की सरकारी खरीद की गई है. यह पिछले वर्ष की तुलना में कई गुना अधिक है और इस बात का संकेत है कि किसान अब रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं.
पिछले साल की तुलना में कई गुना बढ़ी खरीद
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में जिले के केवल 39 किसानों से प्राकृतिक गेहूं खरीदा गया था, जबकि वर्ष 2026 में यह संख्या बढ़कर 133 पहुंच गई. इसी तरह गेहूं की खरीद भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है. कृषि विभाग का मानना है कि प्राकृतिक खेती को मिल रहे बेहतर दाम और सरकारी प्रोत्साहन के कारण किसानों का भरोसा इस पद्धति पर लगातार मजबूत हो रहा है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिल रही है.
तीन संग्रह केंद्रों के माध्यम से हुई खरीद
इस वर्ष प्राकृतिक गेहूं की खरीद जिले के तीन संग्रह केंद्रों के माध्यम से की गई. सिविल सप्लाई संग्रह केंद्र चंबा में कुल 91.08 क्विंटल गेहूं खरीदा गया. इसमें विकासखंड चंबा के 58 किसानों ने 79.42 क्विंटल, सलूणी के 5 किसानों ने 7.80 क्विंटल और मैहला के 21 किसानों ने 3.86 क्विंटल गेहूं बेचा. वहीं चुवाड़ी संग्रह केंद्र में भटियात विकासखंड के 30 किसानों से 83.28 क्विंटल गेहूं खरीदा गया. इसके अलावा बनीखेत केंद्र में 19 किसानों ने 11.56 क्विंटल प्राकृतिक गेहूं सरकार को उपलब्ध कराया.
प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग का मिला लाभ
किसान धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि प्राकृतिक खेती अपनाने के बाद उनकी खेती की लागत में कमी आई है और सरकार की ओर से बेहतर एमएसपी मिलने से अच्छी आमदनी भी हो रही है. उन्होंने कहा कि कृषि विभाग समय-समय पर प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन देता है, जिससे नई तकनीकों को अपनाने में आसानी हो रही है. वहीं, किसान कर्म चंद ने कहा कि आत्मा (ATMA) परियोजना के तहत आयोजित किसान गोष्ठियों, प्रदर्शन प्लॉट और जागरूकता कार्यक्रमों से उन्हें प्राकृतिक खेती के बारे में काफी जानकारी मिली. उन्होंने बताया कि अब क्षेत्र के अधिक किसान भी इस पद्धति से जुड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी की सेहत बेहतर रहती है और फसलों का अच्छा मूल्य भी मिल रहा है.
कई फसलों पर मिल रहा आकर्षक MSP
प्रदेश सरकार केवल प्राकृतिक गेहूं ही नहीं, बल्कि अन्य प्राकृतिक कृषि उत्पादों पर भी आकर्षक एमएसपी दे रही है. प्राकृतिक गेहूं का एमएसपी 80 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है. इसके अलावा प्राकृतिक मक्की पर 50 रुपये प्रति किलोग्राम, पांगी घाटी में उत्पादित जौ पर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी पर 150 रुपये प्रति किलोग्राम और प्राकृतिक अदरक पर 30 रुपये प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है. इससे किसानों को बेहतर आय का अवसर मिल रहा है.
परियोजना निदेशक (आत्मा) नितिन कुमार शर्मा ने बताया, "प्राकृतिक खेती केवल किसानों की आय बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि टिकाऊ कृषि व्यवस्था की मजबूत नींव भी है. इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, जल स्रोत रासायनिक प्रदूषण से सुरक्षित रहते हैं और जैव विविधता को भी संरक्षण मिलता है. प्राकृतिक खेती से तैयार खाद्यान्न रासायनिक अवशेषों से मुक्त और अधिक पौष्टिक होता है. यही कारण है कि जिले में प्राकृतिक खेती का दायरा लगातार बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में चंबा इस क्षेत्र में प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल हो सकता है.
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