चंबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को सुक्खू सरकार का तोहफा, लगेंगी आधुनिक MRI मशीन
चंबा दौरे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी. उन्होंने सड़क और पुल परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 6:20 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को चंबा विधानसभा क्षेत्र में 333.25 करोड़ रुपये की लागत वाली 26 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चंबा में आधुनिक एमआरआई मशीन लगाने की घोषणा भी की. इससे जिले के हजारों मरीजों को बेहतर और समय पर जांच की सुविधा मिल सकेगी तथा उन्हें एमआरआई के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा.
स्वास्थ्य सुविधाओं को मिलेगी नई मजबूती
मुख्यमंत्री ने 158 करोड़ रुपये की लागत से बने 200 बिस्तरों वाले नए अस्पताल भवन का भी लोकार्पण किया. आधुनिक भवन के शुरू होने से अस्पताल की उपचार क्षमता बढ़ेगी और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी. वहीं, आधुनिक एमआरआई मशीन लगने के बाद गंभीर बीमारियों की जांच और उपचार प्रक्रिया भी पहले की तुलना में अधिक आसान और तेज हो सकेगी.
सड़क और पुल परियोजनाओं का लोकार्पण
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान शाहपुर-सिहुंता-चुवाड़ी-चंबा सड़क, परेल-कोहलड़ी सड़क, परेल मार्ग से चंबा-बनीखेत सड़क, लुड्डू-घरमाड़ी सड़क, सराहन-रान सड़क तथा भनेरा-देवीदेहरा-रठियार-मनकोट सड़क के उन्नयन सहित कई सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया. इसके अलावा करियां-भरियां-कोठी सड़क पर रावी नदी पर बने बॉक्स गर्डर पुल को भी जनता को समर्पित किया गया.
कई नई परियोजनाओं की रखी आधारशिला
मुख्यमंत्री ने चंबा के भगत में 25 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली बहुमंजिला वाहन पार्किंग सहित कई संपर्क मार्गों, सड़क परियोजनाओं और सरोल स्थित कुष्ठ अस्पताल परिसर में जिला औषधि भंडार एवं टीकाकरण भंडार के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में यातायात, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी.
सरकार का कहना है कि इन विकास परियोजनाओं के पूरा होने से चंबा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ सड़क संपर्क और सार्वजनिक सुविधाओं में भी बड़ा सुधार होगा. विशेष रूप से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आधुनिक एमआरआई मशीन स्थापित होने से मरीजों को समय पर जांच और बेहतर उपचार मिल सकेगा, जिससे उन्हें दूसरे शहरों में जाने की जरूरत काफी हद तक कम होगी.
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