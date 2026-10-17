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स्कूल से टीचर का ट्रांसफर होते ही फूट-फूटकर रोने लगे बच्चे, भावुक कर देगा विदाई का ये वीडियो

टीचर का ट्रांसफर हुआ तो बिलख-बिलखकर रोए बच्चे ( @VIRALVIDEO )

चंबा: शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच का रिश्ता सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं होता. कई बार शिक्षक अपने व्यवहार और अपनापन से बच्चों के दिल में ऐसी जगह बना लेते हैं कि उनसे बिछड़ने का ख्याल भी भावुक कर देता है. हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह क्षेत्र की केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला मांजू में भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिला. यहां करीब 19 साल तक सेवाएं देने वाले शिक्षक नरेंद्र खन्ना का तबादला हुआ तो विद्यार्थी फूट-फूटकर रोने लगे. बच्चों को इस तरह भावुक देखकर शिक्षक भी अपने आंसू नहीं रोक पाए. विदाई के इस भावुक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

शिक्षक के लिए बच्चों का प्यार बना खास विदाई (@VIRALVIDEO) 19 साल तक मांजू स्कूल में दी सेवाएं