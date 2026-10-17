स्कूल से टीचर का ट्रांसफर होते ही फूट-फूटकर रोने लगे बच्चे, भावुक कर देगा विदाई का ये वीडियो
शिक्षक नरेंद्र खन्ना भले ही अब जसौरगढ़ के स्कूल में सेवाएं देंगे, लेकिन मांजू के बच्चों और ग्रामीणों से मिली यादें उनके साथ रहेंगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 5:13 PM IST
चंबा: शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच का रिश्ता सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं होता. कई बार शिक्षक अपने व्यवहार और अपनापन से बच्चों के दिल में ऐसी जगह बना लेते हैं कि उनसे बिछड़ने का ख्याल भी भावुक कर देता है. हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह क्षेत्र की केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला मांजू में भी ऐसा ही दृश्य देखने को मिला. यहां करीब 19 साल तक सेवाएं देने वाले शिक्षक नरेंद्र खन्ना का तबादला हुआ तो विद्यार्थी फूट-फूटकर रोने लगे. बच्चों को इस तरह भावुक देखकर शिक्षक भी अपने आंसू नहीं रोक पाए. विदाई के इस भावुक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.
19 साल तक मांजू स्कूल में दी सेवाएं
शिक्षक नरेंद्र खन्ना ने केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला मांजू में करीब 19 साल तक बच्चों को पढ़ाया. इतने लंबे समय में उनका विद्यालय और आसपास के क्षेत्र के लोगों के साथ गहरा जुड़ाव बन गया. उन्होंने बच्चों को शिक्षा देने के साथ उनके साथ आत्मीय रिश्ता भी बनाया. यही वजह रही कि उनके तबादले की खबर सुनकर विद्यार्थी भावुक हो गए.
बच्चों ने रो-रोकर दी अपने शिक्षक को विदाई
नरेंद्र खन्ना का तबादला मांजू स्कूल से जसौरगढ़ के लिए हुआ है. जब वह विद्यालय से विदा हो रहे थे, तो कई बच्चे अपने आंसू नहीं रोक पाए और फूट-फूटकर रोने लगे. बच्चों को रोता देखकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए. यह दृश्य दिखाता है कि विद्यार्थियों के मन में अपने शिक्षक के प्रति कितना लगाव था.
बच्चों का प्यार देखकर शिक्षक भी हुए भावुक
नरेंद्र खन्ना ने बताया कि मांजू स्कूल से विदाई उनके लिए बेहद भावुक पल था. बच्चों को अपने से बिछड़ने के दुख में रोते देख वह भी भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि मांजू गांव से उन्हें बहुत प्यार मिला है और बच्चों का यह निस्वार्थ स्नेह वह जीवनभर अपनी यादों में संजोकर रखेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं, जिनका निर्वहन करना पड़ता है.
बच्चों को पढ़ाने के साथ बनाया पारिवारिक रिश्ता
करीब दो दशक तक एक ही विद्यालय में सेवाएं देने के दौरान नरेंद्र खन्ना ने क्षेत्र के कई बच्चों को शिक्षा दी. उनके पढ़ाए विद्यार्थियों के लिए वह केवल शिक्षक ही नहीं, बल्कि मार्गदर्शक भी रहे. बच्चों के साथ उनके व्यवहार और जुड़ाव ने ऐसा रिश्ता बनाया कि तबादले के समय विद्यार्थी अपनी भावनाएं रोक नहीं पाए.
इस घटना ने एक बार फिर गुरु-शिष्य के उस रिश्ते को सामने ला दिया है, जो विश्वास, सम्मान और अपनापन से मजबूत होता है. तबादला नौकरी का हिस्सा है, लेकिन वर्षों में बने रिश्ते इतनी आसानी से खत्म नहीं होते. नरेंद्र खन्ना भले ही अब जसौरगढ़ के स्कूल में सेवाएं देंगे, लेकिन मांजू के बच्चों और ग्रामीणों से मिली यादें उनके साथ रहेंगी. बच्चों की आंखों से छलके आंसू उनके प्रति सम्मान और लगाव की कहानी बयां करते हैं. यह विदाई इस बात की मिसाल है कि एक शिक्षक अपने अच्छे व्यवहार और समर्पण से विद्यार्थियों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना सकता है.
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