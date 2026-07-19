चंबा के पनियाला में भारी लैंडस्लाइड, भरभराकर गिरा पहाड़, लाहडू-सिहुंता मार्ग बंद
मौसम विभाग ने चंबा में आगामी दिनों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 4:35 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते जगह-जगह लैंडस्लाइड, बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ रही है. ताजा मामला चंबा जिले का है, यहां आज भारी लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है. जिसके चलते भटियात विधानसभा क्षेत्र के पनियाला में लाहडू-सिहुंता मुख्य मार्ग बंद हो गया है. पनियाला में काली माता मंदिर के पास हुए इस लैंडस्लाइड का वीडियो भी सामने आया है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
अभी भी लैंडस्लाइड का खतरा बरकरार
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लैंडस्लाइड के दौरान पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरा. वहीं, बारिश के चलते लाहडू-सिहुंता मुख्य मार्ग पर अभी भी लैंडस्लाइड के चलते मलबा गिरने का खतरा बना हुआ है. ऐसे में रास्ते से मलबा हटाने में काफी समय लगने वाला है. मौसम साफ होने पर ही इस मार्ग को बहाल किया जा सकेगा. गौरतलब है कि बीते दिनों भी चंबा में भारी लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आई हैं.
"पनियाला में पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड हुआ है. इस लैंडस्लाइड के चलते लाहडू-सिहुंता मार्ग बंद हो गया है. उसे बहाल करने का प्रयास जारी है." - जीत सिंह ठाकुर, अधीक्षण अभियंता, चंबा
चंबा में 2 दिन बारिश का रेड अलर्ट
गौरतलब है कि मौसम विभाग ने आगामी दिनों में हिमाचल में भारी बारिश को लेकर येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है. चंबा जिले में 20 और 21 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 22 जुलाई को ऑरेंज और 23 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में 25 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि 23 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट है.
प्रदेशभर में भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है. वहीं, 20 और 21 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि 23 जुलाई को ऑरेंज और 24 जुलाई तो येलो अलर्ट है. इस दौरान संवेदनशील इलाकों में लैंडस्लाइड, जमीन धंसने, फ्लैश फ्लड और जलभराव की संभावना है. वहीं, नदी-नालों में जलस्तर बढ़ने के आसार हैं. कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंच सकता है. कृषि और बागवानी भी प्रभावित हो सकती है.
मौसम विभाग की एडवाइजरी
- लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड की आशंका वाले इलाकों में जाने से बचें.
- संवेदनशील इलाकों और जलभराव होने वाली जगहों पर जाने से बचें.
- नदी-नालों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें.
- ट्रेकिंग पर जाने से बचें.
- बाहरी गतिविधियों को सीमित करें.
- कमजोर ढांचों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
- ट्रैफिक से जुड़ी एडवाइजरी का पालन करें.
- मौसम संबंधी अलर्ट की जानकारी रखें.
- राज्य सरकार द्वारा जारी ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें.