ETV Bharat / state

आजादी के 78 साल भी सड़क को तरस रहा हिमाचल का ये गांव, मरीजों को कंधे पर ढोने को मजबूर, सरकार नहीं ले रही सुध!

सड़क को तरस रहा हिमाचल का कंगेला गांव ( ETV Bharat )

कंगेला गांव के लोगों का कहना है कि, 'सड़क नहीं होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. गांव में अगर कोई बुजुर्ग बीमार पड़ जाए या गर्भवती महिलाओं को पालकी के सहारे सड़क तक पहुंचाना पड़ता है. ग्रामीणों ने कई बार सरकार से सड़क को लेकर अपनी मांग रखी है. लेकिन हर बार मांग को अनसुना किया जाता है. अब एक बार फिर से लोगों ने सरकार से उन्हें सड़क सुविधा से जोड़ने की मांग की है'.

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बघईगढ़ पंचायत का कंगेला गांव आजादी के 7 दशकों बाद भी सड़क सुविधा से वंचित है. यहां के लोग सड़क नहीं होने से भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं. यहां जब गांव में कोई बीमार हो जाता है तो उसे पालकी के सहारे कंधों पर खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए सड़क तक ले जाना पड़ता है. उसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ता है. सबसे बड़ी समस्या गर्भवती महिलाओं को आती है. क्योंकि कंगेला गांव सड़क से 4 से 5 किलोमीटर दूर है. ऐसे में गर्भवती महिला को घरवाले और ग्रामीण पालकी के सहारे हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं.

चंबा: आज के आधुनिक युग में जहां पूरी दुनिया 5जी की स्पीड से दौर रही है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में अभी भी कई ऐसे गांव हैं, जहां आजादी के 78 साल बाद भी विकास की बात तो छोड़िए महज एक सड़क के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं. आलम ये है कि रोजमर्रा की जरुरतों को पूरा करने के लिए भी ग्रामीणों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाए या फिर गर्भवती महिला हो तो गांव वाले उन्हें कंधों पर पालकी से ढोने को मजबूर हैं.

'सिर्फ चुनाव में आते हैं जनप्रतिनिधि, उसके बाद भूल जाते हैं'

कंगेला गांव की बात करें तो यहां की आबादी करीब 550 है. इसके बावजूद आज तक इस गांव में सड़क नहीं पहुंची है. ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों को सिर्फ चुनाव के समय हमारी याद आती है. हर बार इलेक्शन से पहले उम्मीदवार गांवों वालों को विकास के झूठे सपने दिखाकर चले जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं. न तो क्षेत्रीय विधायक और न सरकार कंगेला गांव की सुध लेने को तैयार हैं.

खड़ी चढ़ाई पार करने को ग्रामीण मजबूर (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने आरोप लगाया, 'चाहे कोई भी पार्टी है, सभी दलों के नेताओं ने सिर्फ कंगेला गांव के लोगों को ठगने का काम किया है. जब भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव होते हैं तो हर बार जनप्रतिनिधि कंगेला गांव में वोट लेने के लिए आते है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हें हमारी याद तक नहीं आती है. आज तक इस गांव को सड़क सुविधा नहीं मिल पाई है'.

कंधों पर सामान ढोने को मजबूर ग्रामीण (ETV Bharat)

गांव का वोट तय करता है, पंचायत की किस्मत

कंगेला गांव की आबादी 550 के करीब है. यहां करीब 350 वोटर हैं. पंचायती राज चुनाव के दौरान इस गांव के वोटर्स यहां के प्रधान और उपप्रधान की किस्मत तय करते हैं. इसके बावजूद ये गांव आज तक सड़क सुविधा से महरूम है.

उपप्रधान मोहम्मद हनीफ ने बताया, 'सबसे बड़ी परेशानी तब आती है, जब कोई रात में बीमार पड़ जाए. सड़क नहीं होने से खड़ी चढ़ाई पर कंधों पर लादकर मरीज को ले जाना पड़ता है. हर बार यहां फ्लड आता है. यहां चलने के लिए भी रास्ता नहीं है. सामान ढुलाई के लिए खच्चर वाले एक ट्रिप के 400 रुपये तक लेते हैं'.

बच्चे, मरीज और गर्भवती को परेशानी

स्थानीय निवासी जुमन और उमर ने बताया, 'कंगेला गांव से सड़क तक पहुंचने के लिए 4 से 5 किलोमीटर का पैदल खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है. ऐसे में बच्चों का स्कूल जाने में काफी परेशानी होती है. वहीं, जब गांव में कोई बीमार हो जाता है या गर्भवती महिला को ले जाना होता है तो पालकी का सहारा लेना पड़ता है. कई बार तो समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने की वजह से मरीज को मौत भी हो जाती है. ऐसे में हमारी सरकार से मांग है कि हमारे गांव को जल्द से जल्द सड़क से जोड़ा जाए'.

सड़क नहीं होने से बच्चों को स्कूल जाने में होती है परेशानी (ETV Bharat)

मानसून में नाले में उफान होने पर आने-जाने में दिक्कत

बता दें कि कंगेला नाला बरसात के दिनों में अमूमन, उफान पर रहता है. इस दौरान यहां से गुजरना जान को खतरे में डालना जैसा है. लेकिन उसके बावजूद लोग अपनी जान हथेली पर लेकर नाला पार कर आवाजाही करते हैं. अगर इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में लोगों की परेशानी बढ़ती जाएगी.

अधिशाषी अभियंता तीसा लोक निर्माण विभाग जोगिंदर कुमार ने कहा, 'कंगेला गांव को जोड़ने के लिए सर्वे हो गया है और इस संपर्क मार्ग को अति पिछड़ा क्षेत्र योजना में डाला गया है. इसकी स्वीकृति भी मिल गई है, लेकिन अभी वन विभाग की औपचारिकताएं बाकी है. उसके बाद जैसे ही फंड आता है, टेंडर शुरू किए जाएंगे. उसके बाद काम अवार्ड होने पर कार्य शुरू होगा'.

'कंगेला गांव में सड़क नहीं होने का मामला ध्यान में लाया गया है. आगामी कार्रवाई जल्द अमल में लाई जाएगी':- मुकेश रेपसवाल, डीसी चंबा

ये भी पढ़ें: रात को छात्राओं को बस से उतारने वाले चालक पर कार्रवाई, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल