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चंबा रुमाल की कला साधना में लीन रही सिराज बेगम का 86 वर्ष में निधन, किया गया सुपुर्द-ए-खाक

चंबा रूमाल बनाने वाली कलाकार सिराज बेगम ( ETV Bharat )

चंबा: उम्र के आखिरी पड़ाव तक चंबा रुमाल की कला साधना में लीन रही महीन कलाकार सिराज बेगम सुपुर्द ए खाक हो गई. 86 साल की उम्र तक अविवाहित रहकर एक तपस्वी की भांति चंबा रुमाल को आजीविका का जरिया बनाने वाली हजारों महिलाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने वाली इस कला साधक के समक्ष हरकोई नतमस्तक हुआ, लेकिन इस बात का उन्हें मरते तक मलाल रहा कि उन्हें इस कला साधना के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित नहीं किया गया. जबकि उनसे सीखने वालों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से नवाजा गया.

इस बात की तस्दीक खुद उनके भतीजे सेवानिवृत्त जिला लोक संपर्क अधिकारी अमीन चिश्ती ने की है. अमीन चिश्ती ने कहा, "जिस महिला ने 86 साल तक अविवाहित रहकर उम्रभर इस कला को अपनी साधना मानकर तपस्वी की भांति काम किया हो और हजारों युवतियों और महिलाओं को इस कला का हुनरसिखाकर आत्मनिर्भर बनाया हो ऐसी कला साधक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना ही चाहिए था. खैर, जीते जी तो उन्हें इस सम्मान से नवाजा नहीं गया, लेकिन मरणोपरांत तो उन्हें इस पुरस्कार के लिए मनोनीत किया जाना चाहिए. ताकि सिराज बेगम जैसी कला साधक की चंबा रुमाल के प्रति रही तपस्या को उचित मंच पर सराहना मिल सकें".