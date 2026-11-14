चंबा रुमाल की कला साधना में लीन रही सिराज बेगम का 86 वर्ष में निधन, किया गया सुपुर्द-ए-खाक
चंबा रूमाल बनाने की कला में माहिर सिराज बेगम को राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिलने का जिंदगी भर रहा खूब मलाल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 10:12 PM IST
चंबा: उम्र के आखिरी पड़ाव तक चंबा रुमाल की कला साधना में लीन रही महीन कलाकार सिराज बेगम सुपुर्द ए खाक हो गई. 86 साल की उम्र तक अविवाहित रहकर एक तपस्वी की भांति चंबा रुमाल को आजीविका का जरिया बनाने वाली हजारों महिलाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने वाली इस कला साधक के समक्ष हरकोई नतमस्तक हुआ, लेकिन इस बात का उन्हें मरते तक मलाल रहा कि उन्हें इस कला साधना के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित नहीं किया गया. जबकि उनसे सीखने वालों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से नवाजा गया.
इस बात की तस्दीक खुद उनके भतीजे सेवानिवृत्त जिला लोक संपर्क अधिकारी अमीन चिश्ती ने की है. अमीन चिश्ती ने कहा, "जिस महिला ने 86 साल तक अविवाहित रहकर उम्रभर इस कला को अपनी साधना मानकर तपस्वी की भांति काम किया हो और हजारों युवतियों और महिलाओं को इस कला का हुनरसिखाकर आत्मनिर्भर बनाया हो ऐसी कला साधक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना ही चाहिए था. खैर, जीते जी तो उन्हें इस सम्मान से नवाजा नहीं गया, लेकिन मरणोपरांत तो उन्हें इस पुरस्कार के लिए मनोनीत किया जाना चाहिए. ताकि सिराज बेगम जैसी कला साधक की चंबा रुमाल के प्रति रही तपस्या को उचित मंच पर सराहना मिल सकें".
क्योंकि चंबा रूमाल कढ़ाई की हजारों वर्ष पूर्व की यह परंपरा अनेकों उतार-चढ़ावो को झेलने के बावजूद भी अगर अपना वर्चस्व कायम रखने में सफल हुई है तो उसका श्रेय उन शिल्पियों को ही जाता है, जो एक सेतु बनकर इस कला की भव्यता, निपुणता और शैली की मौलिकता को शुद्ध रूप से अपनी अगली पीढ़ियों को सौंपते रहे हैं. वैसे तो चंबा कशीदाकारी के परचम को फहराने के लिए अनेकों प्रतिभासंपन्न शिल्पी प्रयासरत रहे हैं, लेकिन इन सिद्धहस्त शिल्पियों की फेहरिस्त में 86 वर्षीय सिराज बेगम का नाम अग्रणी रहा है.
उम्र के आखिरी पड़ाव तक उन्होंने ना केवल हर रोज न्यूनतम 6 से 14 घंटे तक चम्बा की कशीदाकारी में साधनारत रही अपितु नई पीढ़ी को इस विलक्षण कला की बारीकियों का निशुल्क प्रशिक्षण भी देती रही. फलस्वरूप हजारों युवतियां और महिलाएं इस प्राचीन कशीदाकारी के हुनर से परांगत होकर आत्मनिर्भर बनी और आज इस कला के दमपर अपने परिवार का पालन-पोषण भी कर रही हैं. उम्र के आखिरी पड़ाव तक औसतन 20 से 30 युवतियों व महिलाओं का समूह सिराज बेगम के फिरदोस हैंडीक्राफ्ट स्वयं सहायता समूह से इस गौरवमय कला शिल्प का प्रशिक्षण प्राप्त करता रहा.
सिराज बेगम को बचपन से ही कढ़ाई का शौक था. चंबा कढ़ाई का विधिवत प्रशिक्षण उन्होंने अपनी दादी मां और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित महेशी देवी से प्राप्त किया था. इनकी नयनाभिराम शुक्ष्म शिल्प कला में सिद्ध हस्तता के बल पर ही इन्हें उद्योग विभाग में तैनाती मिली. जहां इन्होंने युवतियों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया. इस कला को उन्होंने इस प्रकार आत्मसात किया कि इसे अपने लिए समाज सेवा का जरिया ही बना दिया. गरीब असहाय युवतियों और महिलाओं को सिराज बेगम न केवल निशुल्क प्रशिक्षण व प्रयुक्त होने वाली सामग्री कपड़ा धागा इत्यादि ही मुहैया करवाती हैं, लेकिन उन द्वारा निर्मित कलाकृतियों को बिक्री के लिए उचित प्लेटफार्म उपलब्ध करवाकर उन्हें स्वावलंबी बनाकर सम्मानजनक जीवन जीने की राह दिखाने में मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाती रही. सिराज बेगम अपनी इस कला यात्रा में निरंतर नए आयाम स्थापित करते हुए नवीन परिभाषाओं को घड कर उन्हें अमलीजामा पहनाने में लगी रहती थीं.
रास मंडल, विवाह अनुष्ठान, नायक नायिकाओं, कृष्ण अठखेलियों, विष्णु दसावतार, शिकारगाह, अष्ट नायिकाएं, मिंजर शोभायात्रा के अतिरिक्त इनके दुर्लभ संग्रह में विभिन्न पहाड़ी राजाओं के अलावा सम्राट शेर शाह सूरी का चित्र भी शुमार है. चंबा रुमाल में चित्रों को अपनी सिद्धहस्त उंगलियों से बारीक सुई में महीन रेशमी धागों को पिरोकर चित्रों को जीवंत करने वाली सिराज बेगम की कलाकृतियों की प्रदर्शनियां अंतरराष्ट्रीय मिंजर मेला, कुल्लू दशहरा, मंडी शिवरात्रि के अलावा प्रदेश भर के अन्य ख्याति प्राप्त मेलों उत्सवों में चंबा रूमाल कशीदाकारी का प्रतिनिधित्व कर अनेकों "विशेष पुरस्कारों" से सम्मानित होती रही.
भूरी सिंह संग्रहालय चंबा, धर्मशाला संग्रहालय और राज्य संग्रहालय शिमला में आयोजित प्रदर्शनियों में भी देश-विदेश के हजारों आगंतुक सिराज बेगम की कलाकृतियों की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर चुके हैं. समाज में महिलाओं और युवतियों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बनी सिराज बेगम की चंबा कशीदाकारी की कला उत्कृष्टता को हिमाचल ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी सम्मानित करके उनकी कला महारत पर मुहर लगाई है.
रोटरी क्लब चम्बा द्वारा वर्ष 2002 में उत्कृष्टता सम्मान, सहस्त्राब्दी महोत्सव चंबा 2006 में शिल्प विद्या सम्मान के अलावा वर्ष 2011 में हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय पुरस्कार से उन्हें हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी की ओर से नवाजा गया था. गणतंत्र दिवस 2017 में विशेष सम्मान पुरस्कार, चंबा रुमाल के लिए हिमाचल के राज्यपाल द्वारा वर्ष 1983 में विशेष सम्मान पुरस्कार, अद्वितीय परम्परागत कला एवं शिल्प के लिए वर्ष 1983 में उपायुक्त चंबा द्वारा प्रशंसा प्रमाण से सम्मानित किया गया था.
इसके अतिरिक्त सिराज बेगम को चंबा कशीदाकारी के विशिष्ट योगदान और प्राचीन कला के संरक्षण व समर्थन के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा उन्हें अनेकों अवसरों पर सम्मानित किया गया है, जिसकी एक लंबी फेहरिस्त है. लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, वह उन्हें नहीं मिल पाया. जिसका उन्हें काफी मलाल रहा और उन्होंने इसका जिक्र अपने जिला लोक संपर्क अधिकारी अमीन चिश्ती से कई बार किया.
ऐसा होता है चंबा रुमाल
चंबा कपड़े पर रेशमी धागे के बारीक रेशों से उकेरे चित्रों का अवलोकन करके न केवल इस अनूठी कला से प्रभावित होते हैं. बल्कि कपड़े के दोनों और समान रूप से उभरे चित्रों को देखकर चकित भी होते रहे हैं.
ये भी पढ़ें: मिशन 2027: सुक्खू का ‘वूमेन कार्ड, 1500 रुपये के दांव से भाजपा को घेरने की तैयारी, क्या महिला वोट बैंक बनेगा कांग्रेस का ट्रंप कार्ड?