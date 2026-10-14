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वन माफियाओं की अब खैर नहीं, एक्शन मोड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सर्दियों में बढ़ जाते हैं अवैध कटान के मामले

चुराह वन मंडल ( ETV Bharat )

चुराह: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही पहाड़ी क्षेत्रों में जहां एक ओर ठंड और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है. वहीं, दूसरी ओर जंगलों में अवैध गतिविधियों का खतरा भी बढ़ जाता है. खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के बाद वन क्षेत्रों तक आम लोगों की आवाजाही कम होने का फायदा उठाकर कुछ लोग अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करने की कोशिश करते हैं. इसी को देखते हुए वन विभाग चुराह ने वन माफिया और अवैध कटान करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है.

वन परिक्षेत्रों में टीमें गठित