वन माफियाओं की अब खैर नहीं, एक्शन मोड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सर्दियों में बढ़ जाते हैं अवैध कटान के मामले
सर्दियों में सक्रिय होने वाले वन माफिया पर वन विभाग की पैनी नजर, अलग-अलग वन परिक्षेत्रों में निगरानी के लिए टीमें गठित.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 2:00 PM IST
चुराह: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही पहाड़ी क्षेत्रों में जहां एक ओर ठंड और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है. वहीं, दूसरी ओर जंगलों में अवैध गतिविधियों का खतरा भी बढ़ जाता है. खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के बाद वन क्षेत्रों तक आम लोगों की आवाजाही कम होने का फायदा उठाकर कुछ लोग अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करने की कोशिश करते हैं. इसी को देखते हुए वन विभाग चुराह ने वन माफिया और अवैध कटान करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है.
वन परिक्षेत्रों में टीमें गठित
वन विभाग की ओर से चुराह वन मंडल के अलग-अलग वन परिक्षेत्रों में टीमें गठित की गई हैं. इन टीमों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित गश्त करने और जंगलों में होने वाली हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. वन विभाग ने कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी या वन भूमि से अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए.
"सर्दियों के मौसम में अवैध कटान की कुछ घटनाएं सामने आती हैं. इसको देखते हुए वन विभाग ने अलग-अलग वन परिक्षेत्रों में टीमें गठित की हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखेंगी. विभाग की टीमें जंगलों में नियमित रूप से गश्त करेंगी और अवैध कटान करने वालों पर नजर रखी जाएगी." - सुशील कुमार गुलेरिया, डीएफओ, चुराह
सर्दियों में वनों की निगरानी चुनौतीपूर्ण
दरअसल, सर्दियों के मौसम में चुराह के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण कई वन क्षेत्र सामान्य आवाजाही से कट जाते हैं. ऐसे में जंगलों में निगरानी करना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है. वन विभाग को आशंका रहती है कि इसी स्थिति का फायदा उठाकर अवैध कटान करने वाले लोग सक्रिय हो सकते हैं. यही कारण है कि इस बार वन विभाग ने पहले से ही निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला लिया है.
अवैध वन कटान पर लगाया अंकुश
हालांकि पिछले कुछ सालों की तुलना की जाए तो चुराह क्षेत्र में अवैध वन कटान की घटनाओं में काफी हद तक कमी आई है. वन विभाग की लगातार निगरानी, गश्त और कार्रवाई के चलते जंगलों में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करने वालों पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अवैध कटान से न केवल वन संपदा को नुकसान पहुंचता है, बल्कि पर्यावरण और पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र पर भी इसका सीधा असर पड़ता है.
"पिछले काफी सालों की तुलना में चुराह क्षेत्र में अवैध वन कटान पर काफी हद तक रोक लगी है. वन विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है और पिछले समय में भी कई अवैध कटान के मामले पकड़े गए हैं. इन मामलों में विभाग की ओर से नियमानुसार कार्रवाई करने के साथ-साथ कुछ मामलों को पुलिस के समक्ष भी भेजा गया है." - सुशील कुमार गुलेरिया, डीएफओ, चुराह
संवेदनशील इलाकों पर रहेगी विशेष नजर
वन क्षेत्रों में पेड़ों की अवैध कटाई पर रोक लगाने के लिए विभागीय कर्मचारी संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखेंगे. इसके अलावा जंगलों में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर जांच करने और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं. वन विभाग की कोशिश है कि सर्दियों के दौरान बर्फबारी और खराब मौसम के बीच भी जंगलों की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर न पड़े.
स्थानीय लोगों की भागीदारी जरूरी
डीएफओ चुराह सुशील कुमार गुलेरिया ने स्पष्ट किया कि जंगलों की सुरक्षा केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों की भी इसमें अहम भूमिका है. अगर किसी क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई या वन संपदा को नुकसान पहुंचाने की गतिविधि दिखाई देती है तो इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी जानी चाहिए, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.
अवैध कटान करने वालों की खैर नहीं
सर्दियों में चुराह के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण जहां सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है. वहीं, वन विभाग के सामने जंगलों की सुरक्षा को लेकर भी चुनौती बढ़ जाती है. ऐसे में विभाग की ओर से गठित टीमें आने वाले दिनों में संवेदनशील वन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाएंगी. वन विभाग का कहना है कि जंगलों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी. अवैध कटान करते पकड़े जाने वाले लोगों के खिलाफ वन कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी. विभाग की इस सख्ती का उद्देश्य न केवल वन माफिया पर लगाम लगाना है, बल्कि चुराह के बहुमूल्य जंगलों और प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित रखना भी है.