6 साल के बच्चे को रावी में फेंकने का मामला: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी पिता, जानें क्या है पूरा मामला?
घटना के चौथे दिन भी रावी नदी में 6 साल के बच्चे की तलाश जारी, मां ने आरोपी पति पर लगाए झूठ बोलने के आरोप.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 8:18 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 8:54 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में 6 साल के बच्चे को रावी में फेंकने वाले निर्दयी पिता को शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंबा में पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपी पिता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है. इससे पहले उसे पुलिस रिमांड पर भेजा गया था. पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में आरोपी का मेडिकल करवाया गया. उसके बाद उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंबा में पेश किया गया. यहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.
क्या है पूरा मामला ?
गौरतलब है कि 11 अगस्त को पुलिस चौकी सुल्तानपुर में 6 साल के बच्चे के पिता ने यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि उसने अपने 6 साल के बेटे को रावी नदी में फेंक दिया है. बहरहाल, वह अपने इस गुनाह को कबूल करने के लिए पुलिस चौकी पहुंचा. पुलिस चौकी सुल्तानपुर का सारा स्टाफ उसकी इस बात को सुनकर पहले तो सन्न रह गया और फिर तुरंत इसे लेकर आला अफसरों को सूचित किया और आरोपी पिता को फौरन हिरासत में ले लिया.
अभी भी बच्चे की तलाश जारी
इसके साथ ही एएसपी चंबा दिनेश कुमार के नेतृत्व में एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीम रावी नदी में फेंके गए 6 साल के बच्चे की तलाश को निकल पड़ी. चार दिन से बच्चे की तलाश कर रही एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीमें अभी भी रावी नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए है. हालांकि अभी तक बच्चे का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है. चंबा जिले में अपनी तरह के इस पहले आपराधिक मामले को लेकर हर कोई सन्न रह गया है.
"6 साल के बच्चे को रावी नदी में फेंकने वाले उसके आरोपी पिता को कोर्ट में पेश किया गया. यहां पर से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. बच्चे की तलाश को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है. साथ ही इस मामले में पुलिस अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है." - विजय कुमार सकलानी, एसपी चंबा
पत्नी ने आरोपी पति पर लगाए आरोप
एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने बताया कि इस मामले में अब तक पुलिस जांच में सिर्फ यही सामने आ पाया है कि आरोपी पिता का मायके में रह रही उसकी पत्नी के साथ फोन पर झगड़ा हुआ था और झगड़े के बाद उसने तैश में आकर बच्चे को परेल पुल के पास जाकर रावी नदी में फेंक दिया. वहीं, मायके में रही आरोपी की पत्नी ने बेटे को रावी नदी में फेंकने की घटना को झूठ करार दिया है. पत्नी ने पति पर बेटे को कहीं छिपा देने की बात कही है. मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाते हुए उसने बेटे को सुरक्षित खोजने को आवाज बुलंद की है. साथ ही उसने आरोप लगाया है कि उसके पति के किसी अन्य औरत के साथ अवैध संबंध थे. साथ ही उसने सास-ससुर पर प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए हैं. उसका कहना है कि इसलिए वो अपने मायके में रह रही है.