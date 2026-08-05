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चम्बा के डलहौजी में दिखा बकरी और हिरण जैसा दिखने वाले ये जीव, वन विभाग के कैमरे में हुआ ट्रैप

डल्हौजी कैचमैंट क्षेत्र में पहली बार दुर्लभ 'हिमालयी सेरो' कैमरा में कैद हुआ है. वन विभाग ने इसे समृद्ध जैव विविधता का प्रतीक माना है.

चंबा में दिखा हिमालयन सेरो
चंबा में दिखा हिमालयन सेरो (वन विभाग चंबा)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 11:52 AM IST

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चम्बा: जिले के डल्हौजी कैचमैंट क्षेत्र से वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी और उत्साहजनक खबर सामने आई है. यहां पहली बार दुर्लभ हिमालयी जीव 'सेरो' कैमरा में ट्रैप में कैद हुआ है. वन विभाग के अनुसार ये डल्हौजी कैचमैंट क्षेत्र में हिमालयी सेरो की उपस्थिति का पहला वीडियो साक्ष्य है, जिसे क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण प्रमाण माना जा रहा है.

हिमालयी सेरो एक अत्यंत शर्मीला और दुर्लभ खुरदार वन्यजीव है, जो घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में निवास करता है. इसकी मौजूदगी इस बात का संकेत मानी जाती है कि संबंधित क्षेत्र का प्राकृतिक आवास अभी भी सुरक्षित और संतुलित है. हिमालयी सेरो हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक दुर्लभ और मध्यम आकार का स्तनधारी जीव है, जो बकरी और मृग के परिवार से संबंधित है. यह जीव मुख्य रूप से ठंडे और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है. जो आमतौर पर समुद्र तल से उच्च ऊंचाई वाले घने जंगलों, खड़ी चट्टानों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में ही निवास करता है। मानवीय गतिविधियों और घटते प्राकृतिक आवास के कारण इस प्रजाति का दिखाई देना बेहद दुर्लभ हो चुका है. अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने इसे 'संवेदनशील' (Vulnerable) श्रेणी में रखा है. ऐसे में डल्हौजी के जंगलों में इसकी मौजूदगी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यहाँ का प्राकृतिक वातावरण और वनों का जैविक संतुलन अभी भी सुरक्षित व अनुकूल है.

'हिमालयी सेरो का रिकॉर्ड होना वन विभाग के लिए उपलब्धि'

डल्हौजी वन मंडल के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) डा. कुलदीप सिंह जम्वाल ने बताया कि 'कैमरा ट्रैप में हिमालयी सेरो का रिकॉर्ड होना वन विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. ये रिकॉर्ड न केवल क्षेत्र की वन्यजीव विविधता को नई पहचान देगा, बल्कि पश्चिमी हिमालय में इस प्रजाति के वितरण और संरक्षण से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी को भी सुदृढ़ करेगा. ऐसे वैज्ञानिक दस्तावेज वन्यजीव संरक्षण योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेंगे. वन विभाग भविष्य में भी कैमरा ट्रैप आधारित निगरानी को मजबूत करेगा.'

जंगली प्रजातियों को ट्रैप करने के लिए कई कैमरे लगाए

डलहौजी वन विभाग की ओर से कई ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं, जो अलग-अलग प्रजातियों को कैद करते हैं. यही कारण है कि नई से नई प्रजाति को कैमरे में ट्रैप करने के लिए वन विभाग के प्रयास रंग ला रहे हैं, जिसके चलते ये दुर्लभ प्राणी भी इसी ट्रैप कैमरा में कैद हुआ है, हालांकि आने वाले समय में ऐसी और तस्वीरें भी सामने आने की उम्मीद है. इस तरह का आश्वासन पर विभाग की ओर दिया गया है.

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