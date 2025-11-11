BJP विधायक हंसराज को अग्रिम जमानत, कोर्ट ने पुलिस जांच में सहयोग के दिए आदेश, 22 नवंबर को अगली सुनवाई
यौन उत्पीड़न केस में विधायक हंसराज को कोर्ट से मिली बड़ी राहत.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 4:05 PM IST|
Updated : November 11, 2025 at 4:28 PM IST
शिमला: यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे भाजपा एमएलए हंसराज को चंबा की जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है. हंसराज को जिला अदालत से अग्रिम जमानत मिल गयी है. न्यायालय ने एमएलए को पुलिस जांच में सहयोग के आदेश दिए हैं. मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर को तय की गई है.
पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज होने पर एमएलए ने चंबा के जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. आज सुनवाई के बाद हंसराज को अग्रिम जमानत मिल गयी है. इससे पहले चंबा पुलिस ने हंसराज को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए. इस दौरान पुलिस ने मामले में साक्ष्य जुटाने का काम किया है.
चूंकि मामले में युवती ने अपने नाबालिग होने के दौरान यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की है, लिहाजा डॉ. हंसराज पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी धारा लगी है. ऐसे में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी. एमएलए हंसराज का फोन बंद है और उनका सोशल मीडिया पन्ना भी अपडेट नहीं हुआ है. हंसराज पर इसी महीने की 7 तारीख को शिकायत दर्ज हुई है. अब जमानत मिलने के बाद उन्हें पुलिस जांच में सहयोग करना होगा.
चुराह से तीसरी बार एमएलए बने हंसराज के खिलाफ पीडिता ने पहले फेसबुक के माध्यम से लाइव होकर संगीन आरोप लगाए. फिर युवती के पिता ने भी मीडिया के समक्ष आकर भाजपा एमएलए पर आरोप लगाए थे. पिता का आरोप था कि उनकी बेटी को डरा-धमकाकर बयान बदलने पर मजबूर किया गया था. फिर बीते गुरुवार को चंबा पुलिस ने युवती के पिता की शिकायत पर विधायक हंसराज के निजी सचिव व एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अब पॉक्सो लगने से मामला गंभीर हो गया है. अब 22 नवंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी.
