यौन शोषण के आरोप में घिरे भाजपा MLA हंसराज की जमानत अवधि बढ़ी, अब 27 नवंबर को होगी सुनवाई

भाजपा विधायक हंसराज पर चंबा की युवती ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं.

भाजपा विधायक हंसराज
भाजपा विधायक हंसराज (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 7:37 PM IST

शिमला: चंबा की चुराह विधानसभा सीट से तीसरी बार चुनाव जीते भाजपा नेता डॉ. हंसराज की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे भाजपा एमएलए हंसराज को चंबा की जिला अदालत से बेशक जमानत अवधि बढ़ने के रूप में राहत मिली है, लेकिन उनसे पुलिस की कड़ी पूछताछ जारी रहेगी.

शनिवार को जिला अदालत में हंसराज की जमानत अवधि 27 नवंबर तक बढ़ाई गई है. सुनवाई के दौरान न्यायालय में दोनों पक्षों ने अपने तर्क रखे. पहले चरण की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और फिर देर शाम जमानत अवधि 27 नवंबर तक बढ़ा दी. एमएलए को जांच में सहयोग के आदेश यथावत हैं.

इस बीच, मामले की जांच में एक और प्रभावशाली नेता को शामिल किया गया है. बताया जा रहा है कि इसी प्रभावशाली नेता के नाम से चंड़ीगढ़ के होटल में कमरा बुक किया गया था और उसी कमरे में युवती का यौन शोषण हुआ. उल्लेखनीय है कि चंबा की एक युवती ने एमएलए पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं.

युवती का कहना है कि जब वो नाबालिग थी तो उसका यौन शोषण हुआ. पुलिस के समक्ष शिकायत के बाद एमएलए के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ है. पॉक्सो लगने के बाद एमएलए हंसराज ने चंबा के जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. पूर्व में सुनवाई के बाद हंसराज को 22 नवंबर तक अग्रिम जमानत मिल गयी थी. उसके बाद आज जमानत अवधि फिर से बढ़ाई गई है. भाजपा एमएलए हंसराज पर इसी महीने की 7 तारीख को शिकायत दर्ज हुई है.

चुराह से तीसरी बार एमएलए बने हंसराज के खिलाफ पीड़िता ने पहले फेसबुक के माध्यम से लाइव होकर संगीन आरोप लगाए. फिर युवती के पिता ने भी मीडिया के समक्ष आकर भाजपा एमएलए पर आरोप लगाए थे. पिता का आरोप था कि उनकी बेटी को डरा-धमकाकर बयान बदलने पर मजबूर किया गया था. फिलहाल, भाजपा एमएलए की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं.

ये भी पढ़ें: क्या BJP विधायक हंसराज की हो सकती है गिरफ्तारी? जानें क्या कहती है पॉक्सो की धारा

