ETV Bharat / state

यौन शोषण के आरोप में घिरे भाजपा MLA हंसराज की जमानत अवधि बढ़ी, अब 27 नवंबर को होगी सुनवाई

भाजपा विधायक हंसराज ( FILE )

शिमला: चंबा की चुराह विधानसभा सीट से तीसरी बार चुनाव जीते भाजपा नेता डॉ. हंसराज की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे भाजपा एमएलए हंसराज को चंबा की जिला अदालत से बेशक जमानत अवधि बढ़ने के रूप में राहत मिली है, लेकिन उनसे पुलिस की कड़ी पूछताछ जारी रहेगी. शनिवार को जिला अदालत में हंसराज की जमानत अवधि 27 नवंबर तक बढ़ाई गई है. सुनवाई के दौरान न्यायालय में दोनों पक्षों ने अपने तर्क रखे. पहले चरण की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और फिर देर शाम जमानत अवधि 27 नवंबर तक बढ़ा दी. एमएलए को जांच में सहयोग के आदेश यथावत हैं. इस बीच, मामले की जांच में एक और प्रभावशाली नेता को शामिल किया गया है. बताया जा रहा है कि इसी प्रभावशाली नेता के नाम से चंड़ीगढ़ के होटल में कमरा बुक किया गया था और उसी कमरे में युवती का यौन शोषण हुआ. उल्लेखनीय है कि चंबा की एक युवती ने एमएलए पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं.