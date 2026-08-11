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मिंधल माता मंदिर का पुजारी ही निकला चढ़ावा चोर, CJM कोर्ट ने सुनाई सजा

उप जिला न्यायवादी नवीन कुमार ने बताया, "19 जुलाई 2013 को सब मैनेजमेंट कमेटी मिंधल माता मंदिर की बैठक हुई थी. बैठक के दौरान बुधि राम ने पुजारी का चार्ज छोड़ने से इनकार कर दिया था. बाद में जब मंदिर का चार्ज लिया गया तो मंदिर की संपत्ति में शामिल एक सोने का छतर, दो सोने के आभूषण और 68 हजार रुपये की चढ़ावा राशि गायब होने की बात सामने आई".

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला स्थित मिंधल माता मंदिर चढ़ावा मामले में अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंबा की अदालत ने मिंधल माता मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में बुधि राम निवासी मिंधल को दोषी करार दिया है. अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत एक वर्ष के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

इस संदर्भ में तहसीलदार पांगी की ओर से 22 अगस्त 2013 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई. पुलिस ने बुधि राम के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच और आवश्यक कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया था.

मिंधल माता मंदिर (ETV Bharat)

बहरहाल , मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह अदालत में पेश किए और मंदिर की संपत्ति के गबन से संबंधित आरोपों को साबित किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बुधि राम को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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