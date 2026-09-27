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एक लाख की आबादी का अस्पताल भवन को तरसा, 100 बेड की सुविधा फिर भी जगह की कमी से मरीज परेशान

100 बेड के अस्पताल को अब नए भवन का इंतजार ( ETV BHARAT )

चंबा: चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र में करीब एक लाख की आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले नागरिक अस्पताल तीसा को 100 बिस्तरों की सुविधा तो मिल गई है, लेकिन अब अस्पताल के लिए पर्याप्त भवन की कमी परेशानी बनी हुई है. अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मौजूदा भवन में जगह कम होने के कारण 100 बेड की सुविधा का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है. स्थानीय लोगों ने सरकार से अस्पताल के लिए नया भवन बनाने की मांग उठाई है.