एक लाख की आबादी का अस्पताल भवन को तरसा, 100 बेड की सुविधा फिर भी जगह की कमी से मरीज परेशान
स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल के लिए नया भवन बनने से 100 बेड की सुविधा को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 5:29 PM IST
चंबा: चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र में करीब एक लाख की आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले नागरिक अस्पताल तीसा को 100 बिस्तरों की सुविधा तो मिल गई है, लेकिन अब अस्पताल के लिए पर्याप्त भवन की कमी परेशानी बनी हुई है. अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मौजूदा भवन में जगह कम होने के कारण 100 बेड की सुविधा का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है. स्थानीय लोगों ने सरकार से अस्पताल के लिए नया भवन बनाने की मांग उठाई है.
दूरदराज क्षेत्रों से यहां आते हैं मरीज
नागरिक अस्पताल तीसा, चुराह क्षेत्र का प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान है. यहां दूरदराज के गांवों से भी लोग उपचार के लिए पहुंचते हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, अस्पताल में रोजाना करीब 300 से 350 मरीज इलाज के लिए आते हैं. ऐसे में सरकार द्वारा इसे 100 बिस्तरों की सुविधा देने की घोषणा तो की गई है, लेकिन पर्याप्त भवन और जगह न होने के कारण मरीजों और अस्पताल प्रबंधन दोनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. चुराह एक दुर्गम पहाड़ी और सुदूर क्षेत्र है. यहां के कई गांवों से लोगों को इलाज के लिए लंबा और कठिन सफर तय कर तीसा पहुंचना पड़ता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल की क्षमता तो बढ़ा दी गई है, लेकिन उसके अनुपात में नए भवन का निर्माण और अन्य बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होना अभी बाकी है. लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द नए आधुनिक भवन का निर्माण किया जाए, ताकि मरीजों को बेहतर वार्ड, पर्याप्त जगह और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें.
स्थानीय लोगों ने उठाई नए भवन की मांग
स्थानीय निवासी मानी शाह ने कहा कि नागरिक अस्पताल तीसा को 100 बिस्तरों की सुविधा तो दी गई है, लेकिन मौजूदा भवन उस क्षमता के अनुरूप नहीं है. इस वजह से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने सरकार से अस्पताल के लिए नया भवन उपलब्ध करवाने की मांग की. वहीं, स्थानीय निवासी जमात अली ने कहा कि चुराह क्षेत्र की आबादी करीब एक लाख है, लेकिन अस्पताल में सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए नागरिक अस्पताल तीसा का नया भवन जल्द तैयार किया जाना चाहिए. इससे क्षेत्र के लोगों को उपचार के लिए चंबा या दूसरे बड़े अस्पतालों की ओर जाने की जरूरत भी कम होगी.
सरकार को भेजा गया नए भवन का प्रस्ताव
खंड चिकित्सा अधिकारी नागरिक अस्पताल तीसा डॉ. ऋषि पुरी ने बताया, "अस्पताल को 100 बेड की सुविधा प्राप्त है. नए भवन के निर्माण के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है. सरकार की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी."
नए भवन से बढ़ेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं
स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल के लिए नया भवन बनने से 100 बेड की सुविधा को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा. इसके साथ ही मरीजों के लिए पर्याप्त जगह और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी संभव होगा. लोगों ने सरकार से मांग की है कि नए भवन के प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देकर निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाए.
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