चंबा की इस सड़क को मिला राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक परियोजना का दर्जा, चुराह-पांगी में खुशी की लहर
चंबा के महत्वपूर्ण मार्ग को राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक परियोजना का दर्जा मिलने से चुराग-पांगी को मिलेगी ये सुविधाएं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 2:18 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 3:15 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश की 3 सड़कों को राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक सड़क परियोजना का दर्जा मिला है, जिसमें से एक चंबा-चुराह-किलाड़ मार्ग है. वहीं, चंबा-चुराह-किलाड़ मार्ग को ये दर्जा मिलने के बाद से चुराह विधानसभा क्षेत्र और पांगी घाटी के लोगों में खुशी की लहर है. लोगों का कहना है कि यह मार्ग केवल सड़क नहीं, बल्कि चुराह और पांगी घाटी के लिए पर्यटन, व्यापार, रोजगार और बेहतर कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण जरिया बन सकता है. इस दर्जे के लिए क्षेत्र के लोगों ने राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, स्थानीय भाजपा विधायक डॉ. हंसराज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है.
पांगी घाटी को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी
चंबा जिले की पांगी घाटी भौगोलिक दृष्टि से सबसे दुर्गम क्षेत्रों में शामिल है. सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण घाटी का संपर्क कई बार प्रभावित होता है. विंटर सीजन में स्थानीय लोगों को कई महीनों तक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में चंबा-चुराह-किलाड़ मार्ग के रणनीतिक परियोजना के रूप में विकसित होने से लोगों को भविष्य में बेहतर सड़क सुविधा मिलने की उम्मीद है. लोगों का कहना है कि अगर इस मार्ग को आधुनिक तकनीक और बेहतर अधोसंरचना के साथ विकसित किया जाता है, तो पांगी घाटी के लोगों के लिए आवागमन काफी आसान हो जाएगा.
सर्दियों में पांगी घाटी में होने वाली परेशानियां
- पांगी घाटी के लोगों के लिए सर्दियों का मौसम हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है.
- भारी बर्फबारी के कारण सड़क मार्ग प्रभावित होने से लोगों को चंबा पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
- आपात स्थिति, जरूरी सामान, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य जरूरी कामों के लिए भी लोगों को मौसम और सड़क की स्थिति पर निर्भर रहना पड़ता है.
रणनीतिक परियोजना के तहत अगर आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सड़क को मजबूत किया जाता है, तो सर्दियों में कनेक्टिविटी बनाए रखने की क्षमता बेहतर हो सकती है.
पर्यटन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
वहीं, जिला चंबा अपने कुदरती सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात है. चुराह और पांगी घाटी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर क्षेत्र हैं. ऊंचे पहाड़, जंगल, नदियां, झीलें, बर्फीले क्षेत्र और पारंपरिक हिमाचली संस्कृति पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन पर्यटन के विकास के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है बेहतर सड़क संपर्क. अगर चंबा-चुराह-किलाड़ मार्ग बनता है तो भविष्य में इन क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ सकती है. साथ ही इससे स्थानीय स्तर पर होमस्टे, होटल, ढाबे, टैक्सी सेवा, स्थानीय गाइड, ट्रैवल व्यवसाय, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा. जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
व्यापार को मिलेगी नई रफ्तार
सड़क किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है. पांगी और चुराह क्षेत्र में पैदा होने वाले स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में बेहतर सड़क सुविधा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. पांगी घाटी के सेब, राजमा, दालें, शहद, जड़ी-बूटियां, पारंपरिक उत्पाद और अन्य स्थानीय वस्तुओं को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में अच्छी परिवहन व्यवस्था बहुत जरूरी है. बेहतर सड़क होने से परिवहन समय कम लगेगा, जिससे स्थानीय व्यापार को काफी फायदा मिलेगा.
घाटी के लोगों को मिलेगा लाभ
इस मार्ग से चंबा, चुराह और पांगी क्षेत्र की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जुड़ी हुई है. सड़क के बेहतर होने का फायदा सिर्फ वाहन चालकों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि किसानों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, मरीजों, पर्यटकों और स्थानीय युवाओं को भी इससे लाभ होगा. ये ही वजह है कि चंबा-चुराह-किलाड़ मार्ग को राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक सड़क परियोजना दर्जा मिलने से लोगों में खुशी का महौल है.
स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच
पांगी घाटी चंबा जिले का दुर्गम क्षेत्रों में से एक है और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की सड़क सुविधा का सीधा संबंध स्वास्थ्य सेवाओं से भी है. किसी मरीज को बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए चंबा या अन्य जगहों पर ले जाना पड़े तो उसके लिए सड़क की स्थिति और यात्रा का समय बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है. ऐसे में बेहतर सड़क संपर्क होने से मरीजों को स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी. खासकर आपातकालीन परिस्थितियों में सड़क कनेक्टिविटी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है.