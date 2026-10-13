अवैध शिकार करने वालों की खैर नहीं! ठंड बढ़ते ही वन विभाग अलर्ट, अब रात में भी होगी पेट्रोलिंग
ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे अपने क्षेत्रों में अवैध शिकार की जानकारी तुरंत वन विभाग दें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 2:24 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में सर्दी बढ़ने के साथ ही वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग सतर्क हो गया है. सर्दियों के दौरान अवैध शिकार की आशंका को देखते हुए चंबा जिले के वन मंडल चुराह में निगरानी व्यवस्था मजबूत की जा रही है. इसके तहत रेंज स्तर पर विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों के जंगलों में नियमित गश्त करेंगी. इतना ही नहीं, रात के समय भी पेट्रोलिंग की जाएगी, ताकि अवैध शिकार और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके. वन विभाग ने पंचायत प्रधानों और स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वे जंगलों में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत विभाग को दें.
रेंज स्तर पर गठित टीमें रखेंगी जंगलों में नजर
वन मंडल चुराह में वन्य प्राणियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेंज स्तर पर टीमें बनाई गई हैं. ये टीमें अपने-अपने कार्यक्षेत्र में नियमित रूप से गश्त करेंगी और जंगलों में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखेंगी. विभाग ने दिन के साथ रात में भी निगरानी करने की तैयारी की है, ताकि अंधेरे का फायदा उठाकर अवैध शिकार करने वालों की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके.
सर्दियों में वन्य प्राणियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान
पहाड़ी क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान तापमान में गिरावट और बर्फबारी के कारण वन्य प्राणियों के रहने और विचरण करने वाले क्षेत्रों में बदलाव हो सकता है. ऐसे समय में उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा और अवैध शिकार को रोकना महत्वपूर्ण हो जाता है. वन विभाग इसी को ध्यान में रखते हुए जंगलों और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा रहा है, ताकि वन्य प्राणियों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे.
संदिग्ध गतिविधि मिलने पर होगी कार्रवाई
वन विभाग की टीमों की गश्त के दौरान यदि जंगलों में कोई संदिग्ध गतिविधि सामने आती है, तो उसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. विभाग का उद्देश्य अवैध शिकार पर प्रभावी रोक लगाना और वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखना है. अवैध शिकार से वन्य जीवों की संख्या प्रभावित होने के साथ प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ सकता है. इसलिए विभाग ने निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया है.
पंचायत प्रधानों से मांगा सहयोग
वन विभाग ने संबंधित पंचायत प्रधानों से भी सहयोग की अपील की है. विभाग का कहना है कि यदि किसी पंचायत क्षेत्र या उसके आसपास के जंगलों में कोई व्यक्ति अवैध शिकार करता हुआ दिखाई देता है या ऐसी किसी गतिविधि की जानकारी मिलती है, तो तुरंत वन विभाग को सूचित किया जाए. पंचायत प्रतिनिधि स्थानीय लोगों के संपर्क में रहते हैं और अपने क्षेत्र की गतिविधियों से परिचित होते हैं. ऐसे में उनके सहयोग से संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी समय पर मिल सकती है और विभाग की टीमें जरूरत पड़ने पर मौके पर पहुंच सकती हैं.
वन्य प्राणियों की सुरक्षा में स्थानीय लोगों की भूमिका अहम
वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए वन विभाग के प्रयासों के साथ स्थानीय लोगों का सहयोग भी जरूरी है. जंगलों के आसपास रहने वाले लोग यदि संदिग्ध गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें और समय पर सूचना दें, तो अवैध शिकार रोकने में मदद मिल सकती है. विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे वन्य प्राणियों की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी समझें और जंगलों में होने वाली गैरकानूनी गतिविधियों को नजरअंदाज न करें.
वन मंडल चुराह के डीएफओ सुशील कुमार गुलेरिया ने बताया, "सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ ही वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए तैयारियां की जा रही हैं. रेंज स्तर पर टीमें गठित की गई हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित गश्त करेंगी. रात के समय भी पेट्रोलिंग की जाएगी, ताकि अवैध शिकार की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके."
अवैध शिकार की सूचना तुरंत विभाग को देने की अपील
डीएफओ ने बताया कि संबंधित पंचायत प्रधानों से भी अपील की गई है कि वे अपने क्षेत्रों में अवैध शिकार या किसी अन्य संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें. इससे विभाग को समय रहते मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने और आवश्यक कार्रवाई करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है. इसके लिए स्थानीय लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग भी जरूरी है.
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