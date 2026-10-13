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अवैध शिकार करने वालों की खैर नहीं! ठंड बढ़ते ही वन विभाग अलर्ट, अब रात में भी होगी पेट्रोलिंग

ठंड बढ़ते ही वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए विभाग अलर्ट ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में सर्दी बढ़ने के साथ ही वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग सतर्क हो गया है. सर्दियों के दौरान अवैध शिकार की आशंका को देखते हुए चंबा जिले के वन मंडल चुराह में निगरानी व्यवस्था मजबूत की जा रही है. इसके तहत रेंज स्तर पर विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों के जंगलों में नियमित गश्त करेंगी. इतना ही नहीं, रात के समय भी पेट्रोलिंग की जाएगी, ताकि अवैध शिकार और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके. वन विभाग ने पंचायत प्रधानों और स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वे जंगलों में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत विभाग को दें.

रेंज स्तर पर गठित टीमें रखेंगी जंगलों में नजर