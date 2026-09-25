ETV Bharat / state

विभाग कर रहा था काम, पीछे से बिजली के खंभे काटकर लाखों के तार ले उड़े चोर

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराह क्षेत्र में चोरों ने बिजली विभाग की सरकारी संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया. यहां करीब चार किलोमीटर लंबी 11 केवी बिजली लाइन के खंभे काटकर तार चोरी करने का मामला सामने आया है. विभाग को जब इस चोरी का पता चला, तो हड़कंप मच गया. चोरी की गई बिजली सामग्री की कीमत करीब चार लाख रुपये बताई जा रही है. बिजली विभाग ने इस मामले की शिकायत तीसा पुलिस थाने में दर्ज करवा दी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, चुराह विधानसभा क्षेत्र में बिजली विभाग के उपमंडल कार्यालय के तहत आने वाले इलाके में बिजली के खंभे लगाने का काम चल रहा था. इसी दौरान चोर करीब चार किलोमीटर लंबी लाइन के हिस्से से बिजली के खंभे काटकर तार और अन्य सामग्री चोरी कर ले गए. सरकारी संपत्ति चोरी होने से विभाग के सामने अब लाइन के काम को आगे बढ़ाने और चोरी हुई सामग्री की जगह नई सामग्री लगाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है.

मामले का पता चलने के बाद बिजली विभाग की ओर से पुलिस थाना तीसा में शिकायत दी गई. विभाग ने पुलिस से चोरी की घटना की जांच करने और इसमें शामिल अज्ञात लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर योग राज ने बताया, "चोरी की इस घटना में विभाग को करीब चार लाख रुपये का नुकसान हुआ है. मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है और जल्द कार्रवाई की उम्मीद है."

चोरों ने कैसे की इतनी बड़ी चोरी?