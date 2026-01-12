ETV Bharat / state

चंबा पुलिस पर पथराव कर चरस के आरोपी को भगा ले गए लोग, हिमाचल में नशा माफिया बेखौफ!

पुलिस ने इस मामले में प्रधान समेत 30 लोगों पर मामला दर्ज किया है. आरोपी के कब्जे से 1.43 किलो चरस बरामद हुई है.

STONE PELTING ON POLICE CHAMBA
पुलिस पर पथराव कर चरस के आरोपी को भगा ले गए स्थानीय लोग (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 4:01 PM IST

चंबा: हिमाचल प्रदेश सरकार जहां नशे के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चला रही है, वहीं चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. झाझा कोठी के शनेडा नाला के पास कुछ लोगों ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पर पथराव किया और चरस के आरोपी को छुड़ा ले गए. इस घटना ने नशा माफिया के बढ़ते हौसले और पुलिस के लिए चुनौती को उजागर कर दिया है.

1.43 किलो चरस के साथ पकड़ा गया आरोपी

हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में चंबा जिला पुलिस और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम चुराह क्षेत्र में सक्रिय थी. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर झाझा कोठी के शनेडा नाला के पास एक व्यक्ति को 1.43 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया. जब पुलिस टीम आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही थी, उसी दौरान अचानक 30 से अधिक स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया और आरोपी को जबरन छुड़ा लिया. इस दौरान सरकारी वाहन को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया.

तीन घंटे बाद दोबारा पकड़ा गया आरोपी

आरोपी को छुड़ाने के बाद अन्य लोग उसे मौके से भगा ले गए. इसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने तुरंत तीसा थाना पुलिस की मदद ली. संयुक्त कार्रवाई के तहत करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद आरोपी को दोबारा धर दबोचा गया और उसे हिरासत में ले लिया गया.

प्रधान समेत 30 लोगों पर मामला दर्ज

इस घटना के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. झाझकोटी पंचायत की प्रधान सहित कुल 30 लोगों के खिलाफ तीसा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. सभी पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस पर हमला करने और आरोपी को छुड़ाने के आरोप लगाए गए हैं. चंबा जिले की चुराह घाटी को चरस की अधिक पैदावार के लिए जाना जाता है. यहां कई लोग इस काले कारोबार से लाखों रुपये कमाने की फिराक में रहते हैं. नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस को लगातार विरोध और हिंसा का सामना करना पड़ता है.

पुलिस करेगी कड़ी कार्रवाई

एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पर हमला करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने साफ किया कि सरकारी काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. चुराह में हुई यह घटना नशे के खिलाफ लड़ाई में बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है. पुलिस ने साफ कर दिया है कि नशा माफिया और उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा.

