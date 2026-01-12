ETV Bharat / state

चंबा पुलिस पर पथराव कर चरस के आरोपी को भगा ले गए लोग, हिमाचल में नशा माफिया बेखौफ!

पुलिस पर पथराव कर चरस के आरोपी को भगा ले गए स्थानीय लोग ( ETV BHARAT )

चंबा: हिमाचल प्रदेश सरकार जहां नशे के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चला रही है, वहीं चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. झाझा कोठी के शनेडा नाला के पास कुछ लोगों ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पर पथराव किया और चरस के आरोपी को छुड़ा ले गए. इस घटना ने नशा माफिया के बढ़ते हौसले और पुलिस के लिए चुनौती को उजागर कर दिया है.

1.43 किलो चरस के साथ पकड़ा गया आरोपी

हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में चंबा जिला पुलिस और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम चुराह क्षेत्र में सक्रिय थी. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर झाझा कोठी के शनेडा नाला के पास एक व्यक्ति को 1.43 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया. जब पुलिस टीम आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही थी, उसी दौरान अचानक 30 से अधिक स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया और आरोपी को जबरन छुड़ा लिया. इस दौरान सरकारी वाहन को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया.

तीन घंटे बाद दोबारा पकड़ा गया आरोपी

आरोपी को छुड़ाने के बाद अन्य लोग उसे मौके से भगा ले गए. इसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने तुरंत तीसा थाना पुलिस की मदद ली. संयुक्त कार्रवाई के तहत करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद आरोपी को दोबारा धर दबोचा गया और उसे हिरासत में ले लिया गया.