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ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन! 19 डिस्पेंसरियों में नहीं एक भी डॉक्टर, मरीज परेशान

चंबा: हिमाचल प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी, लेकिन लगभग साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद भी चुराह विधानसभा क्षेत्र में 19 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी ऐसी हैं जहां एक भी डॉक्टर, फार्मासिस्ट और उनके सहायक नहीं होने के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शायद व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर है सरकार को यहां के लोगों की परेशानी दिखती नजर नहीं आती है.

चुनाव विधानसभा क्षेत्र की 1 लाख से अधिक की आबादी होने के बावजूद भी यहां आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर हैं. इन डिस्पेंसरियों में ग्रामीण इलाकों के लोग पहुंचते हैं.

चुराह उपमंडल आयुर्वेदिक कार्यालय में सिर्फ तीन डॉक्टर ही सेवाएं दे रहे हैं. स्टाफ की कमी के चलते काम कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है. कई बार इसके बारे में नेताओं को भी अवगत करवाया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.

क्या कहती हैं उप मंडल चिकित्सा अधिकारी

वहीं दूसरी और उप मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉ आशु गर्ग ने बताया कि 'हमारे उप मंडल में 19 डिस्पेंसरी हैं, जहां एक भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, इसके आलावा अन्य स्टाफ की कमी से बड़ी परेशानी पेश आ रही हैं. सरकार से मांग है कि जल्द स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े.'