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पुलिस बच्चे की रावी नदी में कर रही तलाश, गिरफ्तार पिता पर मां ने लगाए गंभीर आरोप

महिला ने पुलिस से बच्चे को जल्द तलाशने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है.

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रावी नदी में पिता द्वारा बच्चे को फेंकने के मामले में नया मोड़ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 6:41 PM IST

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Updated : August 13, 2026 at 7:09 PM IST

4 Min Read
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चंबा: चंबा जिले में 6 साल के बच्चे को रावी नदी में फेंके जाने के मामले में जांच के बीच नया मोड़ सामने आया है. पुलिस जहां बच्चे की तलाश में रावी नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, वहीं बच्चे की मां ने दावा किया है कि उसके बेटे को नदी में नहीं फेंका गया है. मां का कहना है कि बच्चा कहीं छिपाकर रखा गया है और वह सुरक्षित है. मां ने पुलिस से बच्चे को तलाशकर सुरक्षित वापस लाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. बच्चे की मां ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर ऑनलाइन दी गई शिकायत में ये बातें कही हैं. इसके साथ ही महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं.

पिता पर लगाए गंभीर आरोप

महिला ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष की ओर से उस पर मायके से पैसे लाने का दबाव बनाया जाता था. महिला ने दावा किया कि उसका पति उसे अपनी मर्जी से चलने के लिए मजबूर करता था. महिला ने पति के किसी दूसरी महिला से संबंध होने का भी आरोप लगाया है. जब वह इसका विरोध करती थी, तो उसे मानसिक रूप से परेशान किया जाता था. महिला के अनुसार वर्ष 2024 में भी उसके साथ मारपीट हुई थी, लेकिन बाद में परिवार के दोबारा बसने की उम्मीद में उसे वापस ससुराल भेज दिया गया था. उस समय वह इस मामले को लेकर महिला मंडल तक भी गई थी, लेकिन वहां भी पति ने उसे खुलकर अपनी बात नहीं रखने दी. महिला ने दावा किया है कि तीन दिन पहले उसके पति ने फोन पर बच्चे को पुल के पास ले जाने और उसे नीचे गिराने की धमकी दी थी. इसके बाद उसने एक वीडियो भेजकर पुल के पास बैठे होने की बात कही थी. महिला के अनुसार 17 जुलाई को भी इसी तरह की घटना हुई थी. उस समय आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर शिकायत की गई थी, लेकिन बाद में पति ने इसे महज एक मजाक बताया था. बता दें कि दंपति के दो बच्चे हैं. आरोपी पिता ने कुछ दिनों पहले अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात कही थी, जबकि वर्तमान में मां अपनी बेटी के साथ मायके में रह रही है.

एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने बताया, "बच्चे की मां को पुलिस के समक्ष पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है. पुलिस की ओर से नदी में बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्षता से जांच कर रही है. महिला की ओर से लगाए गए आरोपों और बच्चे की स्थिति को लेकर अब जांच के बाद ही पूरी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी."

11 अगस्त को सामने आया था मामला

11 अगस्त को चंबा में यह मामला सामने आया था. पुलिस के अनुसार, आरोपी पिता अपने 6 साल के बेटे को चंबा-पठानकोट मार्ग पर स्थित परेल पुल पर ले गया और उसे रावी नदी में धक्का दे दिया. इसके बाद आरोपी सुल्तानपुर पुलिस चौकी पहुंचा और पुलिस के सामने बच्चे को नदी में फेंकने की बात कही. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. तेज बहाव और दुर्गम क्षेत्र के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें भी आ रही हैं. पुलिस की ओर से बच्चे को तलाशने का अभियान जारी है.

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Last Updated : August 13, 2026 at 7:09 PM IST

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