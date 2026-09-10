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चंबा के इस सरकारी स्कूल में होगा पारंपरिक छिंज-जातर मेला, हाईकोर्ट ने दी अनुमति, ये शर्त भी रखी

हाईकोर्ट ने आवेदक को स्कूल के स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड में 20 हजार रुपये जमा कराने के निर्देश भी दिए हैं.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 8:36 AM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चंबा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तेलका के खेल मैदान में पारंपरिक छिंज और जातर मेले के आयोजन को सशर्त अनुमति दे दी है. यह मेला 12 और 13 सितंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा. हाईकोर्ट ने मेले की अनुमति देने के साथ ही स्कूल की संपत्ति और खेल मैदान को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी आयोजकों और प्रशासन पर तय की है. इसके अलावा आवेदक को स्कूल के स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड में 20 हजार रुपये जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं.

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने की. अदालत को बताया गया कि तेलका में पारंपरिक छिंज और जातर मेला पिछले करीब 40 से 50 वर्षों से इसी खेल मैदान में आयोजित किया जाता रहा है. करीब साढ़े तीन बीघा क्षेत्र में फैला यह मैदान स्थानीय ग्रामीणों की ओर से सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलकूद और जनकल्याण के लिए दान किया गया था.

स्कूल भवन से करीब 50 मीटर दूर है मैदान

अदालत के समक्ष यह भी बताया गया कि खेल मैदान स्कूल के मुख्य शैक्षणिक ब्लॉक से करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित है. वहीं, मेले के आयोजन के लिए चुनी गई 12 और 13 सितंबर की तारीखों पर स्कूल में नियमित शैक्षणिक गतिविधियां नहीं होंगी. 12 सितंबर को दूसरा शनिवार और 13 सितंबर को रविवार होने के कारण स्कूल बंद रहेगा.

हाईकोर्ट ने आयोजन की अनुमति देते हुए स्पष्ट किया कि मेले के दौरान स्कूल की संपत्ति और खेल मैदान को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. स्कूल परिसर और उसकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित आयोजकों और प्रशासन की होगी. अदालत ने इस शर्त के साथ पारंपरिक आयोजन को अनुमति दी है.

स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड में जमा होंगे 20 हजार

हाईकोर्ट ने आवेदक को संबंधित स्कूल के स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड में 20 हजार रुपये जमा कराने का भी निर्देश दिया है. इस तरह अदालत ने एक ओर दशकों पुरानी स्थानीय सांस्कृतिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए मेले के आयोजन की अनुमति दी, वहीं दूसरी ओर स्कूल की संपत्ति और विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए आर्थिक योगदान की शर्त लगाई है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 12 और 13 सितंबर को तेलका स्कूल के खेल मैदान में पारंपरिक छिंज और जातर मेले के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है. लंबे समय से इसी मैदान में आयोजित होने वाले इस मेले को लेकर स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव भी बताया गया है.

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