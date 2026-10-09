चंबा में गोबर की टोकरियों और दूध की बोतलों के साथ आनोखा प्रदर्शन? सुक्खू सरकार के खिलाफ नारेबाजी
कांग्रेस सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया गया. कार्यकर्ताओं ने गोबर की टोकरियाँ और दूध की बोतलें उठाकर सरकार की गारंटियों पर सवाल उठाए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 7:48 PM IST
चंबा: जिला मुख्यालय चंबा में शुक्रवार को गोबर की टोकरियों और दूध की बोतलें उठाकर अनोखा प्रदर्शन किया गया. भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं सीनियर एडवोकेट जय सिंह की अगुवाई में किए गए इस प्रदर्शन के दौरान बाकायदा पूरे शहर में ढोल बजाकर इसका ढिंढोरा पीटा गया.
बीजेपी नेता जय सिंह ने इस प्रदर्शन को कांग्रेस सरकार के विदाई समारोह का नाम देते हुए कहा कि गोबर और दूध की बोतलें उठाकर लोगों ने शहर का चक्कर काटकर कांग्रेस की ओर से चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं करने पर विदाई समारोह मनाया है. उन्होंने कहा कि 10 गारंटी देकर सत्ता में आई प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनता को ठगने का कार्य पूरे साढ़े 4 साल तक किया है. बहरहाल, इसी कारगुजारी के लिए सरकार और विधायकों का विदाई समारोह मनाया जा रहा है, जिसका आगाज चंबा से किया गया है. कांग्रेस सरकार ने 100 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदने का वादा पशुपालकों से किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाई. इसके अलावा गोबर खरीदने की राह देख रहे किसान भाइयों के साथ कांग्रेस सरकार ने धोखा किया है.
जय सिंह ने कहा कि सरकार की कारगुजारी के लिए अब गांव गांव जाकर कांग्रेस का विदाई समारोह मनाया जाएगा. प्रदेश की महिलाओं के लिए हर महीने डेढ़ हजार रुपए देने की बड़ी गारंटी को पूरा नहीं कर पाई है. चंबा में भी लाखों महिलाओं ने कई बार फॉर्म भरें, लेकिन उनके फॉर्म रद्द कर दिए गए और गुमराह करने का कार्य प्रदेश सरकार ने किया. मिंजर मेले के दौरान मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज चंबा को सरोल तो शिफ्ट कर दिया, लेकिन न तो यहां स्टाफ पूरा हो पाया है और ना ही फर्नीचर की व्यवस्था. कारणवश चंबा की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है.
बीजेपी नेता जय सिंह ने कहा कि पक्की नौकरी की गारंटी देने वाली कांग्रेस सरकार के राज में आज लाखों बेरोजगार युवा नौकरी की तलाश में हैं. उप तहसील साहो में खोलने की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन इसके लिए सरकार बजट नहीं जुटा पाई. बहरहाल चंबा एवं प्रदेश की जनता पूरी तरह से जान चुकी है कि कांग्रेस सरकार ठगों की सरकार है. यह जनता को ठगने का कार्य करती है, लेकिन अब जनता पूरी तरह से सचेत हो चुकी है और कांग्रेस सरकार को विदाई देने के लिए पूरी तरह से तैयार है.
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