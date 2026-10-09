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चंबा में गोबर की टोकरियों और दूध की बोतलों के साथ आनोखा प्रदर्शन? सुक्खू सरकार के खिलाफ नारेबाजी

प्रदर्शन करते बीजेपी कार्यकर्ता और लोग ( ETV Bharat )

चंबा: जिला मुख्यालय चंबा में शुक्रवार को गोबर की टोकरियों और दूध की बोतलें उठाकर अनोखा प्रदर्शन किया गया. भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं सीनियर एडवोकेट जय सिंह की अगुवाई में किए गए इस प्रदर्शन के दौरान बाकायदा पूरे शहर में ढोल बजाकर इसका ढिंढोरा पीटा गया.

बीजेपी नेता जय सिंह ने इस प्रदर्शन को कांग्रेस सरकार के विदाई समारोह का नाम देते हुए कहा कि गोबर और दूध की बोतलें उठाकर लोगों ने शहर का चक्कर काटकर कांग्रेस की ओर से चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं करने पर विदाई समारोह मनाया है. उन्होंने कहा कि 10 गारंटी देकर सत्ता में आई प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनता को ठगने का कार्य पूरे साढ़े 4 साल तक किया है. बहरहाल, इसी कारगुजारी के लिए सरकार और विधायकों का विदाई समारोह मनाया जा रहा है, जिसका आगाज चंबा से किया गया है. कांग्रेस सरकार ने 100 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदने का वादा पशुपालकों से किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाई. इसके अलावा गोबर खरीदने की राह देख रहे किसान भाइयों के साथ कांग्रेस सरकार ने धोखा किया है.