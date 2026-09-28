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“क्या मैं अपराधी हूं? एक गलत काम बता दें, आज इस्तीफा दे दूंगा”, डॉ. जनकराज का पूर्व विधायक पर पलटवार

डॉ. जनकराज ( ETV Bharat )

चंबा: भरमौर-पांगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. जनकराज ने पूर्व विधायक की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर तीखा पलटवार किया है. पांगी दौरे के दौरान जनता के बीच पहुंचे जनकराज ने अपने ऊपर उठाए जा रहे सवालों और आरोपों को लेकर खुलकर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उन्हें किसी के डराने या धमकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ क्षेत्र की जनता खड़ी है.

डॉ. जनकराज ने कहा कि राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन यदि किसी जनप्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो उन आरोपों को तथ्यों और प्रमाणों के साथ सामने रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि वह जनता के बीच जाकर काम करने में विश्वास रखते हैं. क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनना और उनके समाधान के लिए प्रयास करना उनकी प्राथमिकता है. विधायक डॉ. जनकराज (ETV Bharat) पांगी में अपने संबोधन के दौरान विधायक डॉ. जनकराज ने कहा, “मेरी खैर मेरे लोग करेंगे, कोई किसी के डराने से नहीं”. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर उनकी खैर की बात किस आधार पर की जा रही है. “क्या मैं अपराधी हूं? क्या मैं भ्रष्टाचारी हूं? किस बात के लिए मेरी खैर नहीं? या मैं आतंकवादी हूं?”. विधायक के इस बयान को पांगी की राजनीतिक गतिविधियों के बीच काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उन्होंने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनके कार्यकाल में उनके द्वारा किया गया कोई एक गलत काम सामने लाया जाता है तो वह विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं. डॉ. जनकराज ने कहा, “एक गलत काम बता दें जो हमने किया हो, मैं आज विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा”. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति से सवाल पूछे जाना स्वाभाविक है, लेकिन किसी भी आरोप को प्रमाण के साथ सामने रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि उनके खिलाफ कोई तथ्य सामने आता है तो वह उसकी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे.