“क्या मैं अपराधी हूं? एक गलत काम बता दें, आज इस्तीफा दे दूंगा”, डॉ. जनकराज का पूर्व विधायक पर पलटवार
पांगी दौरे पर पहुंचे डॉ. जनकराज ने पूर्व विधायक और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर जमकर पलटवार किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 10:11 PM IST
चंबा: भरमौर-पांगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. जनकराज ने पूर्व विधायक की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर तीखा पलटवार किया है. पांगी दौरे के दौरान जनता के बीच पहुंचे जनकराज ने अपने ऊपर उठाए जा रहे सवालों और आरोपों को लेकर खुलकर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उन्हें किसी के डराने या धमकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ क्षेत्र की जनता खड़ी है.
डॉ. जनकराज ने कहा कि राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन यदि किसी जनप्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो उन आरोपों को तथ्यों और प्रमाणों के साथ सामने रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि वह जनता के बीच जाकर काम करने में विश्वास रखते हैं. क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनना और उनके समाधान के लिए प्रयास करना उनकी प्राथमिकता है.
पांगी में अपने संबोधन के दौरान विधायक डॉ. जनकराज ने कहा, “मेरी खैर मेरे लोग करेंगे, कोई किसी के डराने से नहीं”. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर उनकी खैर की बात किस आधार पर की जा रही है. “क्या मैं अपराधी हूं? क्या मैं भ्रष्टाचारी हूं? किस बात के लिए मेरी खैर नहीं? या मैं आतंकवादी हूं?”.
विधायक के इस बयान को पांगी की राजनीतिक गतिविधियों के बीच काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उन्होंने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनके कार्यकाल में उनके द्वारा किया गया कोई एक गलत काम सामने लाया जाता है तो वह विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं.
डॉ. जनकराज ने कहा, “एक गलत काम बता दें जो हमने किया हो, मैं आज विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा”. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति से सवाल पूछे जाना स्वाभाविक है, लेकिन किसी भी आरोप को प्रमाण के साथ सामने रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि उनके खिलाफ कोई तथ्य सामने आता है तो वह उसकी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे.
“मैं पर्चियां देखता हूं, कमीशन नहीं खाता”
विधायक डॉ. जनकराज ने अपने ऊपर लगाए जा रहे आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, “मैं पर्चियां देखता हूं, कमीशन नहीं खाता हूं”. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य लोगों की समस्याओं को सुनना और उनके दर्द को समझना है. जनता अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आती है. किसी व्यक्ति की समस्या सुनना और उसके समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करना जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है. वह लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं और उनके साथ खड़े रहने का प्रयास करते हैं.
डॉ. जनकराज ने कहा कि पांगी जैसे दुर्गम क्षेत्र में लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे लगातार जनता के सामने रहते हैं. ऐसे में जनप्रतिनिधि का काम लोगों की आवाज को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना है.
विधायक ने कहा कि उनका प्रयास है कि वह केवल विधानसभा या कार्यालय तक सीमित न रहें, बल्कि क्षेत्र के लोगों के बीच जाकर उनकी वास्तविक समस्याओं को समझें. जनता के बीच रहकर समस्याओं को जानने से ही उनके समाधान की दिशा में प्रभावी तरीके से काम किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि पांगी क्षेत्र भौगोलिक रूप से कठिन और दुर्गम है तथा यहां की परिस्थितियां अन्य क्षेत्रों से अलग हैं. ऐसे में यहां के लोगों की समस्याओं को समझने के लिए उनके बीच पहुंचना जरूरी है. डॉ. जनकराज ने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन जनता के मुद्दों को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि उनके कार्यकाल में कोई गलत काम हुआ है तो उसे सामने लाया जाए और जनता के सामने तथ्य रखे जाएं.
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