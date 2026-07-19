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दो दिन मणिमहेश यात्रा पर लगाई गई रोक, जानें क्या है कारण

प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा रोक दी है. यात्रा के लिए 1 अगस्त से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा.

सड़क पर हुआ भूस्खलन
सड़क पर हुआ भूस्खलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 2:52 PM IST

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चंबा: भरमौर नेशनल हाईवे पर अलग-अलग जगह पर भूस्खलन होने और मौसम विभाग की ओर से दो दिन का रेड अलर्ट जारी करने पर मणिमहेश यात्रा रोक दी गई है. ये प्रतिबंध मौसम की स्थिति को देखते हुए ही लगाया गया है, क्योंक, बत्ती हट्टी और दुर्गठी के पास लगातार पत्थर और मलबा गिरने की वजह से चंबा-भरमौर मुख्य मार्ग सभी तरह के वाहनों के लिए बंद हो गया है.

मार्ग बंद होने से सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया था. जाम में जहां मणिमहेश यात्रा की ओर निकले श्रद्धालु बीच रास्ते में वाहनों में फंसे हैं. वहीं अपने गंतव्य की ओर से जा रहे लोग भी जाम में फंसने से परेशान हैं. पहाड़ी से मलबे और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है. इसके कारण रास्ते को बहाल करना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है‌. इसके अलावा खराब मौसम भी सड़क बहाली के लिए परेशानी बना हुआ है.

रेड अलर्ट के कारण लगी रोक

उधर, एसडीएम भरमौर अजय कुमार ने भी चंबा-भरमौर मुख्य मार्ग पर भूस्खलन और मौसम विभाग के दो दिन के रेड अलर्ट को देखते हुए मणिमहेश यात्रा को रोकने की बात पर कहा कि भूस्खलन के चलते पत्थर और मलबा गिर रहा है. मुख्य मार्ग को बहाल रखना बड़ी चुनौती है. बहरहाल इस मार्ग पर अनावश्यक यात्रा पर निकलने से बचें. स्थिति सामान्य होने और रास्ते पर भूस्खलन का सिलसिला थमने पर ही मणिमहेश यात्रा को फिर से सुचारू किया जाएगा. इस दौरान किसी भी रास्ते से मणिमहेश यात्रा पर निकलने की मनाही रहेग.

इस बार करवाना होगा ऑनलाइन पंजीकरण

बता दें कि इस बार मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पंजीकरण करवाना पड़ेगा. पंजीकरण की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी. यात्रियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://www.manimaheshyatra.hp.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण एवं स्लॉट बुकिंग की सुविधा शुरू की जाएगी. अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर प्रारम्भिक रूप से प्रतिदिन लगभग 5,000 श्रद्धालुओं के लिए स्लॉट निर्धारित किए जाएंगे. प्रशासन यात्रा को सफल बनाने के लिए इंतजाम करने में जुटा है. यात्रा में इंतजामों को पुख्ता बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं.

25 अगस्त से शुरू होगी यात्रा

आधिकारिक तौर पर मणिमहेश यात्रा 25 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक चलेगी. इस अवधि में ज्यादा भीड़ होने के कारण श्रद्धालु पहले ही यात्रा पर निकलने शुरू हो जाते हैं. इस बार भी श्रद्धालु आधिकारिक तौर पर यात्रा शुरू होने से पहले अपने रिस्क पर यात्रा पर निकल रहे हैं. मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया है कि इसीलिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर दो दिन यात्रा पर जाने की रोक लगा दी है. किसी भी श्रद्धालु को यात्रा पर निकलने की अनुमति नहीं होगी.

ये भी पढ़ें: मणिमहेश यात्रा के लिए करवाना होगा पंजीकरण, बिना गाइड के आगे जाने की नहीं मिलेगी अनुमति, जानें क्या है नया नियम

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