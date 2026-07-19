ETV Bharat / state

दो दिन मणिमहेश यात्रा पर लगाई गई रोक, जानें क्या है कारण

चंबा: भरमौर नेशनल हाईवे पर अलग-अलग जगह पर भूस्खलन होने और मौसम विभाग की ओर से दो दिन का रेड अलर्ट जारी करने पर मणिमहेश यात्रा रोक दी गई है. ये प्रतिबंध मौसम की स्थिति को देखते हुए ही लगाया गया है, क्योंक, बत्ती हट्टी और दुर्गठी के पास लगातार पत्थर और मलबा गिरने की वजह से चंबा-भरमौर मुख्य मार्ग सभी तरह के वाहनों के लिए बंद हो गया है.

मार्ग बंद होने से सड़क के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया था. जाम में जहां मणिमहेश यात्रा की ओर निकले श्रद्धालु बीच रास्ते में वाहनों में फंसे हैं. वहीं अपने गंतव्य की ओर से जा रहे लोग भी जाम में फंसने से परेशान हैं. पहाड़ी से मलबे और पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है. इसके कारण रास्ते को बहाल करना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है‌. इसके अलावा खराब मौसम भी सड़क बहाली के लिए परेशानी बना हुआ है.

रेड अलर्ट के कारण लगी रोक

उधर, एसडीएम भरमौर अजय कुमार ने भी चंबा-भरमौर मुख्य मार्ग पर भूस्खलन और मौसम विभाग के दो दिन के रेड अलर्ट को देखते हुए मणिमहेश यात्रा को रोकने की बात पर कहा कि भूस्खलन के चलते पत्थर और मलबा गिर रहा है. मुख्य मार्ग को बहाल रखना बड़ी चुनौती है. बहरहाल इस मार्ग पर अनावश्यक यात्रा पर निकलने से बचें. स्थिति सामान्य होने और रास्ते पर भूस्खलन का सिलसिला थमने पर ही मणिमहेश यात्रा को फिर से सुचारू किया जाएगा. इस दौरान किसी भी रास्ते से मणिमहेश यात्रा पर निकलने की मनाही रहेग.

इस बार करवाना होगा ऑनलाइन पंजीकरण