भूस्खलन से बंद हुई सड़क, गाड़ी छोड़ पैदल ही बारात लेकर निकले दूल्हे राजा
शादी का शुभ मुहूर्त न निकल जाए, इसलिए दूल्हे ने इंतजार करने के बजाय पूरी बारात के साथ पैदल ही सफर तय किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 6:22 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, वहीं चंबा जिले से एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया. चंबा-भरमौर मार्ग पर भूस्खलन के कारण सड़क बंद होने से एक दूल्हे को अपनी पूरी बारात के साथ पैदल ही दुल्हन के घर के लिए निकलना पड़ा. इस अनोखी बारात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे हिमाचल के पहाड़ी इलाकों की मजबूरी और लोगों के जज्बे की मिसाल बता रहे हैं.
सड़क बंद हुई तो गाड़ी छोड़ पैदल निकली बारात
यह घटना शनिवार की है. दूल्हा अपनी बारात के साथ दुल्हन के घर जा रहा था. इसी दौरान चंबा-भरमौर मार्ग पर भूस्खलन होने से सड़क पूरी तरह बंद हो गई. मौके पर मशीनें मलबा हटाकर सड़क बहाल करने में जुटी थीं, लेकिन मार्ग खुलने में काफी समय लगने की संभावना थी. शादी का शुभ मुहूर्त न निकल जाए, इसलिए दूल्हे ने इंतजार करने के बजाय गाड़ी छोड़ दी और पूरी बारात के साथ पैदल ही आगे का सफर तय किया. इस दौरान कई बाराती भी पैदल चलते नजर आए.
लगातार बंद हो रहा चंबा-भरमौर मार्ग
चंबा-भरमौर नेशनल हाईवे पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण बार-बार बाधित हो रहा है. कभी पहाड़ी से मलबा गिरने तो कभी सड़क धंसने की वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है. शनिवार को बत्तीहट्टी के पास भूस्खलन से मार्ग बंद रहा, जबकि रविवार को सड़क पर एक ट्रक फंसने से लंबा जाम लग गया. इसका असर स्थानीय लोगों के साथ-साथ मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं पर भी पड़ रहा है.
स्थानीय निवासी नवीन कुमार का कहना है कि पिछले साल मानसून में हुए भूस्खलन के बाद सड़क पर गिरे मलबे को पूरी तरह हटाने के बजाय उसी पर सड़क बना दी गई. उनका कहना है कि बारिश के दौरान यही मलबा दोबारा धंसने और भूस्खलन का कारण बन रहा है. उन्होंने मांग की कि पहले पुराने मलबे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाए और उसके बाद सड़क किनारे सुरक्षा दीवारें बनाई जाएं, ताकि बार-बार मार्ग बंद होने की समस्या खत्म हो सके.
प्रशासन ने सावधानी से सफर करने की दी सलाह
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने भी माना कि बरसात के दौरान चंबा-भरमौर मुख्य मार्ग को सुचारु रखना बड़ी चुनौती है. उन्होंने कहा कि अब इस मार्ग की देखरेख राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और लोक निर्माण विभाग संयुक्त रूप से करेंगे, जिससे सड़क की स्थिति में सुधार की उम्मीद है. उन्होंने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और इस मार्ग पर पूरी सावधानी के साथ सफर करने की अपील की.
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