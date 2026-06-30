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कॉलेज मर्ज होने से 15 पंचायतों के छात्रों की बढ़ी मुसीबत, गुस्साए अभिभावकों ने खोला मोर्चा, प्रशासन को दी ये चेतावनी

कॉलेज मर्ज होने से छात्रों की बढ़ी मुसीबत ( ETV Bharat )

चंबा: भद्रकाली माता भलेई के नाम पर खुले कॉलेज को बंद करके पीजी कॉलेज चंबा में मर्ज करने पर पंद्रह पंचायत के लोग गुस्से में है. लोगों के इस गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नौ जुलाई तक इस फैसले को निरस्त नहीं करने पर उन्होंने जहां सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है. वहीं, आगामी विधानसभा चुनाव के भी बहिष्कार का ऐलान अभी से कर दिया गया है. भलेई कॉलेज में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों ने नाराजगी जाहिर की है. अभिभावक अमित कुमार, ज्ञान चंद, भूपेंद्र, ओमप्रकाश, पूजा, सपना देवी और रीना कुमारी ने कॉलेज को बंद करके पीजी कॉलेज चंबा में शिफ्ट करने की बजाय भलेई में ही संचालित करने की मांग की है. इस संदर्भ में छात्रों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने चंबा डीसी मुकेश रेपसवाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को पंद्रह पंचायत की ओर से एक ज्ञापन प्रेषित किया है. इस ज्ञापन में कहा गया है कि भद्रकाली माता भलेई के नाम पर खुले कॉलेज में पंद्रह पंचायत के बच्चे पढ़ाई करते रहे हैं, जिसमें ज्यादातार लड़कियां शामिल हैं. कॉलेज में अस्सी फीसदी युवतियां ऐसे-ऐसे परिवार की पढ़ाई कर रही थी, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय है.