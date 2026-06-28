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हिमाचल की बेटी सीमा ने फिर जीता स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रदेश का बढ़ाया मान

सीमा की कहानी संघर्ष और मेहनत की मिसाल है. सीमा जूनियर और सीनियर वर्ग में अब तक 20 से ज्यादा राष्ट्रीय पदक जीत चुकी हैं.

SEEMA ATHLETE CHAMBA
उड़नपरी सीमा ने जीता स्वर्ण पदक (FB@UdanPariSeema)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 8:01 PM IST

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चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की रहने वाली एथलीट सीमा ने एक बार फिर अपनी शानदार मेहनत और प्रतिभा के दम पर प्रदेश का नाम रोशन किया है. एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी सीमा ने ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय स्तर की इंटरस्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10 हजार मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है.

चंबा के रेटा गांव की रहने वाली सीमा ने 10 हजार मीटर की दौड़ 34:28:75 के समय में पूरी कर पहला स्थान हासिल किया. इससे पहले सीमा 5 हजार मीटर दौड़ में भी शानदार प्रदर्शन कर चुकी हैं. उन्होंने 5000 मीटर दौड़ 16:11:04 के समय में पूरी कर स्वर्ण पदक जीता था और इसी प्रदर्शन के आधार पर एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने की जरूरी शर्त भी पूरी की.

एशियन गेम्स में गोल्ड जीतना है लक्ष्य

कलिंगा स्टेडियम देश के प्रमुख एथलेटिक्स ट्रैक में शामिल है, जहां से बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाता है. सीमा अब सितंबर में जापान के नागोया में होने वाले एशियन गेम्स की तैयारी में जुटी हैं. सीमा का कहना है कि उनका लक्ष्य एशियन गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है और इसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.

सामान्य परिवार से निकलकर बनाई पहचान

सीमा की कहानी संघर्ष और मेहनत की मिसाल है. चंबा के रेटा गांव में जन्मी सीमा ने आर्थिक मुश्किलों के बावजूद खेल के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई. उनके माता-पिता मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे, लेकिन सीमा ने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा. उन्होंने साई हॉस्टल धर्मशाला से एथलेटिक्स प्रशिक्षण शुरू किया और बाद में भुवनेश्वर की कलिंगा करियर अकादमी में भी ट्रेनिंग ली.

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हासिल कर चुकी हैं कई उपलब्धियां

सीमा जूनियर और सीनियर वर्ग में अब तक 20 से ज्यादा राष्ट्रीय पदक जीत चुकी हैं. वर्ष 2023 में उन्होंने 10 किलोमीटर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी जीत हासिल की थी. वहीं वर्ष 2024 में हांगकांग में आयोजित 17वीं एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था. लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही सीमा अब एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं. उनकी इस उपलब्धि से चंबा सहित पूरे हिमाचल प्रदेश में खुशी का माहौल है. खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि सीमा आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए और बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगी.

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