ETV Bharat / state

शिंमला में आज भी खुल जाएगा चलौंठी बायपास, जाम से लोगों को मिलेगी राहत

आज से शुरू होगा चलौंठी बायपास ( ETV Bharat )

शिमला: चलौंठी बायपास पूर्व की भांति 3 मार्च यानि मांगलवार से छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा. इससे शहर में जाम की स्थिति कम होगी. जाम लगने से मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा था. डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि चलौंठी बायपास से यातायात व्यवस्था 3 मार्च से सुचारू हो जाएगी. अभी वर्तमान में चलौंठी बायपास से छोटी गाड़ियों को ही आने-जाने दिया जा रहा है, जबकि बसों और बड़े वाहनों को संजौली होकर जाने दिया जा रहा है, जिसके कारण शहर में जाम की स्थिति पैदा होने लगी है. शहर के सभी स्कूल भी खुल गए हैं. ऐसे में जाम ना लगे इसको लेकर प्रशासन ने चलौंठी बायपास पर जाकर जायजा भी लिया. सड़क पूरी तरह सुरक्षित है और इस पर बड़े वाहन भी गुजर सकते हैं. ऐसे में प्रशासन ने फैसला लिया है कि मंगलवार 3 मार्च से पहले की तरह इस पर सभी प्रकार के वाहन आ जा सकेंगे. एनएचएआई ने भरे गड्ढे और दरारें