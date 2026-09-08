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गहलोत को चुनौती देते हुए बोले सीएम भजनलाल, 'जवाब मांगने वालों के भ्रष्ट मंत्री और अधिकारी जेल में'

सीएम भजनलाल ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण के चलते कोटा, जोधपुर, जयपुर में दो नगर निगम किए.

CM acknowledging greetings during roadshow
रोड शो के दौरान अभिनंदन स्वीकारते मुख्यमंत्री (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 8, 2026 at 6:28 PM IST

5 Min Read
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कोटा: नगरीय निकाय चुनाव के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कैथूनीपोल चौराहे पर एक चुनावी सभा को संबोधित किया. इसके बाद सीएम के रोड शो का आगाज हुआ. जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल ने कहा कि जन जीवन मिशन घोटाले में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के मंत्री और अधिकारी जेल में हैं और वे जवाब मांग रहे हैं.

सीएम ने कहा कि राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए. नई-नई इंडस्ट्री आ रही है. युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है. हमने यह भी कहा था कि जब हम आएंगे तो युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे. 6 लाख नौकरी प्राइवेट क्षेत्र में देंगे. तब कांग्रेस के लोग कहने लगे थे, कैसे देंगे? 4 लाख नहीं दे सकते हैं. हमने कहा कि डायरी पर गिनती करें है और गिनते चलिए. राजस्थान के युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे. 1.89 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र दे दिए हैं. 1.22 लाख के पेपर हो गए हैं. हमने 70000 वैकेंसी अलग निकाल दी.

सीएम ने गहलोत पर कसा तंज... (ETV Bharat Kota)

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'मैथमेटिक्स कमजोर है, तो ट्यूशन भी लगवा दूंगा': सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों की मैथमेटिक्स कमजोर है, तो मेरे पास आ जाओ. आपका ट्यूशन भी लगवा दूंगा. अभी तक ढाई साल हुआ है. ढाई साल अभी बाकी है. यह आंकड़ा अभी लाखों में पहुंच रहा है, अभी ढाई साल और बाकी है. हमने जो वादा किया है पूरा करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे. पिछले 12 साल से भाजपा शासन में देश में काम हुआ है. गरीब कल्याण, विकास, के काम और आतंकवाद–नक्सलवाद पर कार्रवाई से विश्व में भारत का गौरव बढ़ गया है. सीएम ने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेसी लोगों को बरगला कर वोट लेते हैं. तुष्टीकरण के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है. यह झूठ और लूट के वे लोग हैं, जिन्होंने राजस्थान को पीछे कर दिया है.

Kota leaders welcoming the CM on stage
मंच पर सीएम का अभिनंदन करते कोटा के नेता (ETV Bharat Kota)

'जो कर्म किए हैं, उन पर भी जवाब दीजिए': उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनौती देते हुए जल जीवन मिशन का जिक्र किया. सीएम ने कहा कि उनके अधिकारी और मंत्री भी जेल में है. ये बात अशोक गहलोत भूल गए हैं. गहलोत हमसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं, उन्होंने जो कर्म किए हैं, उन पर भी जवाब दीजिए. पिछली सरकार और कांग्रेस के शासन में पेपर लीक होते थे, युवा खून के आंसू रो रहे थे. ढाई साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. 425 से ज्यादा पेपर हो चुके हैं. गहलोत की सरकार ने भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण किया. इसके चलते कोटा, जोधपुर, जयपुर में दो नगर निगम किए. यह तुष्टीकरण के आधार पर ही किए थे. इन्होंने तुष्टीकरण के आधार पर निगम तोड़ने का काम किया था, यह हमने वापस जोड़ा है.

CM displaying party's election symbol from stage
मंच से पार्टी का चुनाव चिन्ह दिखाते सीएम (ETV Bharat Kota)

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'कांग्रेसियों को मुझे 'काका जी' कहना पड़ेगा': सीएम ने कहा​ कि कांग्रेस के शासन में 2 साल तक निगम और पंचायत राज के चुनाव ही चलते रहे. इससे आचार संहिता लगने के चलते काम प्रभावित रहता था और विकास भी नहीं हो पाता था. हमने वादा किया कि 'वन स्टेट वन इलेक्शन' होंगे. कांग्रेस के लोग कहते थे कि उनके 'काका जी' भी चुनाव ऐसे नहीं कर पाएंगे. अब जब 2 महीने में ही हम पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव पूरे करवा रहे हैं. अब ना तो अशोक गहलोत बोल रहे हैं, नहीं वह 'काकाजी' कहने वाले बोल रहे हैं. अब आपके काका जी वन स्टेट वन इलेक्शन करवा रहे हैं.

CM and other BJP leaders seated on dais
जनसभा में मंच पर आसीन सीएम व अन्य भाजपा नेता (ETV Bharat Kota)

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'​हम दूसरे प्रदेशों को दे रहे​ बिजली': भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद ढाई साल में 40 से 50 साल से लंबित कार्य किए गए हैं. ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 साल से केंद्र सरकार कर रही है. हमने ढाई साल में घोषणा पत्र के 78 फीसदी वादे पूरे कर दिए है. ईआरसीपी रामजल, यमुना का पानी, गंगनहर व इंदिरा गांधी का पानी है. बिजली में आत्मनिर्भर बन गए हैं. चार माह से दूसरे प्रदेश को बिजली दे रहे हैं. हम 12 हजार मेगावॉट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं. जबकि कांग्रेस के नेता जब वोट मांगने जाते थे, जनता उन्हें वादे याद दिलाती थी.

ओम बिरला से घर जाकर की मुलाकात: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 4 बजे पाली से कोटा एयरपोर्ट पहुंचे. उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के घर पर उनसे मिलने गए. बाद में करीब 4:30 बजे कैथूनीपोल पुलिस स्टेशन के बाहर स्थित मंच पर सभा को संबोधित किया. इसके बाद रोड शो शुरू हुआ. इसके पहले चौराहे पर पहुंचने पर उन्होंने संतोषी माता मंदिर और बड़े सत्यनारायण मंदिर के दर्शन किए. वहीं एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री का शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर, विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी, शहर भाजपा अध्यक्ष राकेश जैन, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया.

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