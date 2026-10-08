SPECIAL: झारखंड में SIR, दावा आपत्ति पर सुनवाई के लिए 7 दिन शेष, कैसे होगी 10 लाख से अधिक मामलों की सुनवाई
झारखंड में SIR की प्रक्रिया चल रही है. 10 लाख वोटरों के मामलों की सुनवाई सात दिनों में कैसे होगी, भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 8, 2026 at 1:44 PM IST
रांचीः राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान अब तक करीब 10 लाख दावों का निपटारा होना बाकी है, जबकि इसके लिए महज 7 दिन ही शेष हैं. यानी 7 दिनों में 10 लाख से अधिक मतदाताओं के दावा आपत्ति की सुनवाई कर चुनाव आयोग उनके मतदाता होने की योग्यता को प्रमाणित करेगा. चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित समय सीमा के तहत 14 अक्टूबर तक दावा आपत्तियों का निपटारा किया जाना है और उसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर को होना है.
भारत निर्वाचन आयोग से समय सीमा बढ़ाने का आग्रहः के रवि कुमार
याद रहे कि दावा आपत्ति की अवधि 30 सितंबर को ही समाप्त हो चुकी है. ऐसे में इतनी संख्या में डाक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन निर्धारित समय में होना संभव नहीं है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग से समय सीमा 60 दिन बढ़ाने का आग्रह किया है. इन सबके बीच चुनाव आयोग ने 7, 8 एवं 9 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष डिजिटाइजेशन कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्पडेस्क लगाने का भी फैसला किया गया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार यदि समय सीमा बढ़ाई जाती है तो 19 अक्टूबर को प्रस्तावित अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हो सकेगा.
वोटर नोटिस लेने नहीं आ रहे हैंः बीएलओ संजना तबस्सुम
SIR के दौरान बीएलओ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इस दौरान कई ऐसे वोटर मिल रहे हैं, जिन्होंने या तो मोबाइल नंबर बदल लिया है या फिर अपना पता बदल लिया है. ऐसे में इन मतदाताओं का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है. बीएलओ संजना तबस्सुम कहती हैं कि फोन करने के बावजूद वोटर नोटिस लेने नहीं आते हैं, कुछ ऐसे वोटर हैं जिनका मोबाइल नंबर बदल गया है और दूसरा जैसे ही बात करता है उसका बर्ताव ठीक नहीं रहता.
मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में कैसे शामिल होगाः बीएलओ पुष्पा
बीएलओ अनिमा टोप्पो कहती हैं कि फोन नहीं लगने पर घर-घर जाकर ऐसे वोटर को नोटिस दिया जा रहा है जिससे वो अपने नाम में पाए गए विसंगति को दूर करा लें. बीएलओ पुष्पा कहती हैं कि अब दावा आपत्ति पर सुनवाई के कुछ ही दिन शेष हैं. ऐसे में नोटिस नहीं लेने वाले मतदाताओं का नाम कैसे वोटर लिस्ट में शामिल होगा यह चुनाव आयोग तय करेगा.
कई बार बीएलओ के समक्ष उपस्थित हो चुके हैंः मतदाता विनोद कुमार
हटिया विधानसभा क्षेत्र के हरमू के रहने वाले मतदाता विनोद कुमार का एक ही कॉलोनी में अलग-अलग मतदान केंद्र पर तीन जगह नाम वोटर लिस्ट में दाखिल है, ऐसे में वह किसी एक जगह नाम रखना चाहते हैं. इसके लिए नोटिस का जवाब देने कई बार बीएलओ के समक्ष जा चुके हैं. उनका कहना है कि पूर्व में हुई गलती और खामियों की वजह से आज लोग परेशान हो रहे हैं हालांकि SIR के बाद सबकुछ ठीक हो जायेगा.
कब बन सकते हैं वोटर
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम दाखिल करने के लिए योग्यता तिथि 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित की है. ऐसे भारतीय युवा जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष हुई है और उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है वो मतदाता बन सकते हैं. निर्धारित समय-सीमा के भीतर फॉर्म-6 भरकर मतदाता बनने के लिए आवेदन किया जा सकता है.
भविष्य में आवश्यकतानुसार सुविधा मिलेगी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार मतदाता सूची में नाम दर्ज होना प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है. वर्तमान एसआईआर में 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग के आधार पर संबंधित मतदाताओं एवं उनके बच्चों को दस्तावेज संबंधी प्रक्रिया में सुविधा प्राप्त हो रही है. इसी प्रकार वर्तमान एसआईआर में नाम शामिल होने से भविष्य में संबंधित मतदाता एवं उनके बच्चों को आवश्यकतानुसार सुविधा मिलेगी.
ये भी पढ़ेंः
झारखंड में SIR: चुनाव आयोग ने कमजोर एवं वंचित वर्गों के पात्र भारतीय नागरिकों को विशेष सहायता देने का दिया निर्देश
SIR और CEC की बर्खास्तगी की मांग, रांची में राजद और आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन
झारखंड में मतदाता सूची शुद्धिकरण तेज, 7-9 अक्टूबर को डिजिटाइजेशन कैंप, 10 को मेगा हेल्पडेस्क