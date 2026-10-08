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SPECIAL: झारखंड में SIR, दावा आपत्ति पर सुनवाई के लिए 7 दिन शेष, कैसे होगी 10 लाख से अधिक मामलों की सुनवाई

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रांचीः राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान अब तक करीब 10 लाख दावों का निपटारा होना बाकी है, जबकि इसके लिए महज 7 दिन ही शेष हैं. यानी 7 दिनों में 10 लाख से अधिक मतदाताओं के दावा आपत्ति की सुनवाई कर चुनाव आयोग उनके मतदाता होने की योग्यता को प्रमाणित करेगा. चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित समय सीमा के तहत 14 अक्टूबर तक दावा आपत्तियों का निपटारा किया जाना है और उसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर को होना है.

भारत निर्वाचन आयोग से समय सीमा बढ़ाने का आग्रहः के रवि कुमार