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खाली खजाना और कर्ज का बढ़ता बोझ, 72931 करोड़ के नए ऋण से सम्राट सरकार की बढ़ेगी चुनौती

ऋण भुगतान में लगातार इजाफा: बिहार सरकार हर साल विकास योजनाओं के नाम पर अधिक ऋण ले रही है और उसके कारण सरकार को सूद चुकाने में भी बड़ी राशि बजट में व्यवस्था करनी पड़ रही है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में 25363 करोड़ ऋण चुकाने हैं हर साल ऋण अदायगी भी बढ़ता जा रहा है. बिहार सरकार के बजट में वेतन, पेंशन, ब्याज, ऋण भुगतान लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

जीएसडीपी के मुकाबले ऋण में वृद्धि: सकल राज घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के मुकाबले ऋण में साल दर साल वृद्धि हो रही है. 2020-21 में जीएसडीपी में 4.14% और ऋण में 17.49% की वृद्धि हुई. 2021-22 में जीएसडीपी 9.18% और ऋण में 13.34% बढ़ोतरी हुई है. वहीं, 2022-23 में 11.24% जीएसडीपी और 13.90% ऋण का इजाफा हुआ है, जबकि वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी 13.71% और ऋण 13.44% बढ़ गया है.

एक तरफ बिहार का जहां हर साल बजट बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ बढ़ते ऋण के कारण कर्ज का बोझ भी बिहार पर बढ़ रहा है. 2025-26 में 55737 करोड़ के करीब बिहार सरकार ने कर्ज लिया था. इस साल उससे 17000 करोड़ अधिक कर्ज लेगी.

नया ऋण लेने की तैयारी में बिहार: राज्य सरकार बाजार से 64141 करोड़ रूपया ऋण लेगी. यह ऋण रिजर्व बैंक के जरिए बिहार सरकार को मिलेगा. शेष जो राशि बिहार सरकार लेगी, वह विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, सिडबी और नाबार्ड जैसी वित्तीय संस्थाओं से केंद्र के दिशा निर्देश के तहत बिहार के विकास योजनाओं के नाम पर ली जाएगी.

साल दर साल बढ़ता बिहार पर कर्ज: सम्राट चौधरी की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 347589 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, जिसमें से 61939.48 करोड़ रुपये ऋण लेने का प्रावधान किया गया था लेकिन अब सरकार ने 72901.31 करोड़ वित्तीय वर्ष में ऋण लेने का फैसला लिया है. जिससे चुनावी घोषणा और विकास की योजनाओं पर काम आगे बढ़ सके.

पटना: बिहार पर साल दर साल कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है. 2025 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटी गई और उसका असर बिहार सरकार के खजाने पर पड़ा है. इन चुनौतियों से निपटने के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने 72000 करोड़ से अधिक ऋण लेने का फैसला लिया है. जाहिर है इस फैसले से बिहार पर कर्ज का बोझ और बढ़ेगा. पिछले 15 सालों में बिहार पर कर्ज का बोझ 7 गुणा अधिक बढ़ चुका है. विपक्ष का आरोप है कि राज्य के हर आदमी पर 27,000 का कर्ज है.

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कर्ज लेने पर क्या बोले वित्त मंत्री?: डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव का कहना है कि बिहार सरकार जो भी कर्ज लेती है, वह भारत सरकार के गाइडलाइन के तहत ही लेती है और यह एफआरबीएम कानून में तय की गई सीमाओं के तहत ही ली जाती है. वे कहते हैं कि दूसरे राज्य भी लेते हैं. कर्ज के लिए ही विश्व बैंक से लेकर रिजर्व बैंक तक बनाए गए हैं.

डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव (ETV Bharat)

"जनता के विकास के लिए सरकार भी ऋण के माध्यम से पैसा व्यवस्था करती है और यह कोई गलत बात भी नहीं है. विकसित देश भी कर्ज लेती है. भारत सरकार भी कर्ज लेती है. विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है. हम लोगों ने चुनाव में जो वादा किया है, उसे हर हाल में पूरा करेंगे."- बिजेंद्र प्रसाद यादव, उप-मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री, बिहार

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?: अर्थशास्त्री प्रोफेसर एनके चौधरी का कहना है कि चुनाव के समय एनडीए सरकार ने जो वादा किया है, उसके कारण सरकार को कर्ज लेना ही पड़ेगा. सरकार के पास फिलहाल दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. यदि केंद्र सरकार विशेष पैकेज दे दे तो अलग बात है लेकिन फिलहाल बिहार में चुनाव नहीं है और केंद्र सरकार जहां चुनाव होता है, वहीं पर उसकी नजर रहती है. बिहार में जो वादा किया गया है, अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पूरा करना है.

नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल)

महिलाओं को रोजगार के लिए ₹200000 तक लोन देने की बात कही गई है. पहली किस्त में एक करोड़ 80 लाख से अधिक महिलाओं को ₹10000 दिए गए हैं. अब इन्हीं महिलाओं में से चयन कर दूसरे किस्त की राशि भी दी जाएगी. यह भी हजारों करोड़ में होगा.

हजारों करोड़ों की राशि का इंतजाम कैसे होगा?: वहीं, एक करोड़ नौकरी और रोजगार का सृजन करने के लिए जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाई गई है, उसमें भी सरकार को बड़ी राशि खर्च करना पड़ेगा. 125 यूनिट फ्री बिजली के लिए भी सरकार को हर साल 20000 करोड़ से अधिक की राशि का जुगाड़ करना पड़ेगा. सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई गई है, उसमें भी सरकार को अब हर साल हजारों करोड़ों की राशि का इंतजाम करना पड़ेगा.

इसके साथ विकास के कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम होना है. जिसमें केंद्र के साथ बिहार को भी राशि देना मजबूरी है. बिहार सरकार जो कर्ज ले रही है, उसका सही इस्तेमाल हो और राजस्व बढ़ाने पर सरकार का फोकस होना चाहिए. डबल इंजन सरकार की बात कही गई थी तो केंद्र से भी अधिक से अधिक मदद लेने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए नहीं तो आने वाले समय में सरकार के सामने चुनौती बढ़ सकती है.

दोनों डिप्टी सीएम के साथ सम्राट चौधरी (सौ. विजय कुमार चौधरी X हैंडल)

"बढ़ते कर्ज से वित्तीय स्थिति पूरी तरह चरमरा सकती है. जितना अधिक कर्ज होगा, हर साल कर्ज की देनदारी भी बढ़ती जाएगी. बिहार सरकार को केंद्र से मिलने वाले राजस्व पर एक तरह से निर्भर रहना पड़ रहा है. केंद्र सरकार पॉलिसी के तहत ही सभी राज्यों को कर्ज देता है, वह बिहार को मिलना है लेकिन अपने स्तर पर भी प्रयास करना चाहिए."- प्रो. एनके चौधरी, अर्थशास्त्री

राजस्व की उगाही बढ़ानी होगी: प्रो. एनके चौधरी ने बढ़ते कर्ज पर कहा कि बिहार को अपने स्तर पर भी राजस्व की उगाही बढ़ानी पड़ेगी. अगर ऐसा नहीं हुआ तो विकास की योजनाओं पर असर तो पड़ेगा ही आने वाले वर्षों में सरकार के लिए वेतन और अन्य जरूरी कार्य करना भी मुश्किल हो जाएगा. इस बार सरकार को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. अधिक कर्ज का बोझ पड़ने से राजकोषीय घाटा भी बढ़ सकता है.

सीएम सम्राट चौधरी (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल)

कर्ज पर क्या बोला विपक्ष?: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र के दौरान भी यह कहते रहे हैं कि सरकार का खजाना खाली है. अब सरकार के कर्ज लेने के फैसले पर आरजेडी मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार को कर्ज में पहले ही डूबा दिया. अब सरकार 72000 करोड़ से अधिक कर्ज लेने वाली है कर्ज तो ले रही है लेकिन कर्ज की अदाएगी कैसे करेगी? वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के इस बयान पर कि खजाना खाली नहीं है, शक्ति यादव ने कहा कि कटोरा लेकर भीख क्यों मांग रहे हैं?

"हम तो पहले से ही मांग करते रहे हैं कि सरकार खजाने को लेकर श्वेत पत्र जारी करें लेकिन दोनों डिप्टी सीएम चुप्पी साधे हुए हैं. जिनको श्वेत पत्र जारी करना है, जारी नहीं कर रहे हैं. बिहार में जन्म लेने वाला हर बच्चा 27000 का कर्जदार हो जा रहा है. जब कर्ज लेकर काम चलाया जा रहा है तो ऐसे में विकसित बिहार कैसे बनेगा."- शक्ति यादव, मुख्य प्रवक्ता, आरजेडी

मंत्री ने दी सफाई?: हालांकि कर्ज पर सत्ता पक्ष का कहना है कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, पहले भी कर्ज लिया जाता रहा है. बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि जो अधिकार हमें प्राप्त है और एक्ट है, उसी के हिसाब से हम लोन लेते हैं. केंद्र सरकार की ओर से बिहार को जीएसटी के तहत राजस्व दिया जाता है. बिहार का अपना राजस्व है और सबसे कम इंटरेस्ट पर हम लोग लोन लेते हैं और उसकी अदायगी भी करते हैं.

समीक्षा बैठक के दौरान सम्राट चौधरी (सौ. सम्राट चौधरी X हैंडल)

"सरकार को अपने जीडीपी का 3 पर्सेंट लोन लेने का अधिकार है. हर साल जो भारत सरकार देती है पैसा राजस्व का. हर साल लोन लेते हैं और री-पेयमेंट करते हैं. इसलिए इस तरह की बात जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, उस बात का कोई मतलब नहीं है. पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है पहले भी हुआ है."- अशोक चौधरी, मंत्री, बिहार सरकार

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