मिट्टी को आकार देकर परंपरा बचा रहे देवघर के मूर्तिकार, बढ़ती लागत और मिट्टी की कमी बनी चुनौती
देवघर में मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले कलाकारों और कारीगरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. हितेश चौधरी की रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 11:17 AM IST
देवघर: भारत में प्रतिमा पूजन की परंपरा सदियों पुरानी है. देशभर में दुर्गा पूजा, काली पूजा, विश्वकर्मा पूजा, सरस्वती पूजा और छठ जैसे कई बड़े पर्व मनाए जाते हैं. इन पर्वों के दौरान देवी-देवताओं की भव्य प्रतिमाएं तैयार की जाती हैं, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होती हैं.
धार्मिक नगरी देवघर की बात करें तो यहां हर पर्व और त्योहार को खास उत्साह के साथ मनाया जाता है. पूजा के दौरान शहर और आसपास के इलाकों में बड़ी-बड़ी प्रतिमाएं तैयार की जाती हैं. प्रतिमा निर्माण के इस काम में सिर्फ कुम्हार समाज ही नहीं, बल्कि अन्य समाज के कलाकार भी जुड़े हुए हैं. हालांकि, पारंपरिक रूप से प्रतिमा निर्माण का काम कुम्हार समाज से जुड़े लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है.
मिट्टी को आकार देकर देवी-देवताओं की प्रतिमा तैयार करने वाले कलाकार इसी काम से अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं. फिलहाल, दुर्गा पूजा का समय है और देवघर के कुम्हार समाज समेत कई कलाकार प्रतिमा निर्माण में दिन-रात जुटे हुए हैं. लेकिन इन कलाकारों के सामने अब अपनी कला और परंपरा को बचाए रखना आसान नहीं रह गया है. वर्षों से मिट्टी को अलग-अलग प्रारूप देने वाले मूर्तिकार ब्रजेश वर्मा बताते हैं कि आज के समय में प्रतिमा बनाकर परिवार चलाना काफी मुश्किल हो गया है.
कुम्हार समाज ने कहा अब परिवार चलाना भी हो गया मुश्किल:
एक समय था जब एक प्रतिमा तैयार करने पर मूर्तिकारों को 40 से 50 हजार रुपये तक की आमदनी हो जाती थी, लेकिन अब 15 से 20 हजार रुपये कमाना भी मुश्किल हो गया है. कलाकारों के मुताबिक, प्रतिमा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली चिकनी मिट्टी, पुआल, भूसा समेत अन्य सामग्रियों की कीमत लगातार बढ़ रही है, जिससे लागत बढ़ गई है और आमदनी कम होती जा रही है.
वहीं, कई दशकों से अपने परिवार की चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ा रहे मूर्तिकार कुंदन पंडित का कहना है कि आमदनी भले ही संतोषजनक नहीं है, लेकिन अपनी परंपरा को संजोए रखने के लिए वह आज भी इस काम से जुड़े हुए हैं.
उनका कहना है कि बढ़ते शहरीकरण ने मूर्तिकारों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. ग्रामीण इलाकों में किसी तरह मिट्टी उपलब्ध हो जाती है, लेकिन शहरी क्षेत्र में प्रतिमा निर्माण के लिए जरूरी मिट्टी जुटाना लगातार चुनौती बनता जा रहा है. उन्होंने सरकार से कुम्हार समाज के लिए विशेष कल्याणकारी योजना शुरू करने की मांग की है, ताकि वर्षों पुरानी यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके.
माटी कला बोर्ड के सहारे की भी दरकार
झारखंड में कुम्हारों की पारंपरिक कला को बचाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था. बोर्ड के गठन के बाद सभी जिलों में उद्योग विभाग के माध्यम से कुम्हारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने और विशेष प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी.
शुरुआती दौर में कुछ कुम्हारों को चिन्हित कर प्रशिक्षण भी दिया गया, लेकिन वर्ष 2020 के बाद माटी कला बोर्ड का काम लगभग ठप हो गया. वर्तमान में बोर्ड में न तो कोई सदस्य है और न ही अध्यक्ष. ऐसे में कुम्हार समाज अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बोर्ड से भी अपेक्षित मदद नहीं ले पा रहा है.
देवघर कभी होता था कलाकारों की नगरी
देवघर के जाने-माने कलाकार मार्कण्डेय जजवाड़े बताते हैं कि एक समय देवघर कलाकारों का जिला हुआ करता था. हर पर्व और त्योहार को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहता था और इसी उत्साह को देखकर कलाकार भी अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन करते थे. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आधुनिकता और सरकारी उदासीनता के कारण कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों की पारंपरिक कला धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है.
वहीं, देवघर प्रजापति समाज के संरक्षक एवं कांग्रेस नेता अवधेश प्रजापति का कहना है कि कुम्हार और प्रजापति समाज को विश्वकर्मा का दूसरा रूप कहा जाता है. बावजूद इसके वर्तमान समय में इस समाज से जुड़े कलाकारों और कुम्हारों की स्थिति अच्छी नहीं है.
उन्होंने भी माना कि माटी कला बोर्ड वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रहा है. कुम्हार समाज के कल्याण और बोर्ड को दोबारा सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर उनकी ओर से सरकार से पत्राचार किया गया है. उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही माटी कला बोर्ड बेहतर तरीके से काम करना शुरू करेगा.
ढाई एकड़ जमीन की बंदोबस्ती, लेकिन विकास की रफ्तार धीमी
देवघर में कुम्हार समाज की समस्याओं को देखते हुए प्रशासन की ओर से ढाई एकड़ जमीन की बंदोबस्ती भी की गई थी. लेकिन कुम्हार समाज का कहना है कि शुरुआती पहल के बाद उनके विकास को लेकर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया.
आज के भागदौड़ भरे दौर में लोग आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मिट्टी से जुड़ी इस पारंपरिक कला के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. कुम्हार समाज ने वर्षों पहले मिट्टी से ऐसी जरूरी सामग्रियां तैयार कीं, जिन्होंने इंसान के व्यवस्थित जीवन की नींव तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
ऐसे में जरूरत है कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार कुम्हार समाज की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करे. अगर समय रहते इस पारंपरिक कला और कलाकारों को संरक्षण नहीं मिला, तो आने वाले समय में आर्थिक चुनौतियों के कारण नई पीढ़ी इस काम से दूर हो सकती है.
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