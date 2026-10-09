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मिट्टी को आकार देकर परंपरा बचा रहे देवघर के मूर्तिकार, बढ़ती लागत और मिट्टी की कमी बनी चुनौती

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

देवघर: भारत में प्रतिमा पूजन की परंपरा सदियों पुरानी है. देशभर में दुर्गा पूजा, काली पूजा, विश्वकर्मा पूजा, सरस्वती पूजा और छठ जैसे कई बड़े पर्व मनाए जाते हैं. इन पर्वों के दौरान देवी-देवताओं की भव्य प्रतिमाएं तैयार की जाती हैं, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होती हैं.

धार्मिक नगरी देवघर की बात करें तो यहां हर पर्व और त्योहार को खास उत्साह के साथ मनाया जाता है. पूजा के दौरान शहर और आसपास के इलाकों में बड़ी-बड़ी प्रतिमाएं तैयार की जाती हैं. प्रतिमा निर्माण के इस काम में सिर्फ कुम्हार समाज ही नहीं, बल्कि अन्य समाज के कलाकार भी जुड़े हुए हैं. हालांकि, पारंपरिक रूप से प्रतिमा निर्माण का काम कुम्हार समाज से जुड़े लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है.