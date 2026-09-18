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हाईकोर्ट में सीजेपी सदस्य ने एफआईआर को दी चुनौती, सोशल मीडिया पर जर्जर सरकारी स्कूल का वीडियो किया था शेयर

प्रयागराज : कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के सदस्य और छात्र ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की है. यह एफआईआर फर्रुखाबाद के सरकारी प्राइमरी स्कूल की हालत दिखाने वाला वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर करने के आरोप में दर्ज की गई है.

गौरव भारती उर्फ ​​गौरव कुमार की याचिका में गत 19 अगस्त को बीएनएस की धारा 352, 353 व आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए गिरफ्तारी और उसके बाद होने वाली आपराधिक कार्यवाही से सुरक्षा की मांग की गई है. कहा गया है कि एफआईआर के आरोपों को सही भी मान लिया जाए तो भी इसमें उन अपराधों के ज़रूरी तत्व नहीं दिखते, जिनके तहत मामला दर्ज किया गया.

याची के वकीलों के अनुसार, मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है. याचिका के अनुसार, विवाद गत 16 अगस्त को शुरू हुआ, जब याची फर्रुखाबाद के करणपुर माजरा बसमल स्थित एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के परिसर में गया और स्कूल की हालत का वीडियो रिकॉर्ड किया. याचिका में कहा गया कि उस दिन स्कूल बंद था और वीडियो में इस्तेमाल न होने वाली/जर्जर इमारत दिखाई गई, जिसमें इस्तेमाल में बताई जा रही एक संरचना पर क्रॉस का निशान दिखाया गया.

इसमें आगे कहा गया कि याची ने वीडियो में बताया कि स्कूल में पानी भर गया जिससे बच्चों के बैठने की जगह नहीं बची और उन्हें छुट्टी करना पड़ा. याची का कहना है कि यह वीडियो सार्वजनिक शिक्षण संस्थान की हालत और बच्चों की भलाई व सुविधाओं से जुड़े मामलों को उजागर करने के लिए अच्छी नीयत से बनाया और पब्लिश किया गया लेकिन उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई.