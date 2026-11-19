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2028 में 29 वाले समीकरण की चुनौती : जमीन, जनाधार, जनमत और जनादेश पर कौन भारी, आदिवासी बनाम जनजाति की तैयारी

रायपुर : जिस जमीन, जनमन, जनाधार और जनादेश के गुणा-गणित को राजनीतिक दल जोड़-घटा रहे हैं, उसमें आदिवासी सियासत उनके लिए चिंता और चुनौती दोनों है.चिंता विकास की बुनियाद को लेकर बीजेपी के आदिवासी हितैषी होने के दावे को गिनाने की है और चुनौती आदिवासी हितैषी की सबसे बड़ी राजनीति के बाद भी आदिवासी सीटों से झोली नहीं भर पाने की है.

• दंतेवाड़ा (2019 उपचुनाव): 2018 में यह सीट बीजेपी (भीमा मंडावी) ने जीती थी, लेकिन उनके निधन के बाद 2019 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की देवती कर्मा ने ये सीट जीती थी.

2014 से 2023 के बीच कुछ सीटों पर उपचुनाव भी हुए थे, जिनसे दलों की स्थिति में बदलाव आया था.

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर 2047 तक ‘विकसित भारत’ के निर्माण में जनजातीय समाज को बराबर का भागीदार बनाने के आठ मुख्य स्तंभ साझा करते हुए बताया कि धरती आबा अभियान से 63 हजार गांवों में पक्का घर, बिजली, नल से जल, सड़क, मोबाइल नेटवर्क, स्कूल एवं आंगनबाड़ी जैसी 25 सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य है. 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी वाले ब्लॉकों में कुल 728 एकलव्य विद्यालयों की स्थापना की जानी है, ताकि युवा डॉक्टर, इंजीनियर, उद्यमी एवं अधिकारी बनें.

सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर आदिवासियों को हाशिए पर रखने का आरोप लगाया. साय ने कहा कि बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू और गोविंद गुरु जैसे नायकों को इतिहास में हाशिये पर रखा गया. 2022 में पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रत्याशी उतारा और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया. मंत्रालय का बजट मात्र 4498 करोड़ रुपए के आसपास सीमित रखा, जिसे मोदी सरकार ने तीन गुना से अधिक किया. 2024 में ‘संविधान बदलेंगे और आरक्षण खत्म होगा’ का झूठ फैलाया, जबकि आरक्षण पूरी तरह सुरक्षित है और जम्मू-कश्मीर में पहली बार लागू हुआ.समान नागरिक संहिता से परम्पराएं खत्म होने का डर फैलाया, जबकि उत्तराखंड सहित कई राज्यों की अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है.

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 के 4,497.96 करोड़ रुपये से 231 प्रतिशत बढ़कर 2025-26 में 14,926 करोड़ रुपये हो गया है. इसके अतिरिक्त 40 से अधिक मंत्रालय डीएपीएसटी के तहत अपना बजट अंश जनजातीय क्षेत्रों पर खर्च कर रहे हैं. इसके तहत संचालित प्रमुख योजनाओं पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका का ब्यौरा देते हुए साय ने कहा कि वन अधिकार पट्टे तेजी से वितरित हुए हैं और बीजेपी की सरकारों ने पेसा नियम बनाकर ग्राम सभाओं को अधिकार दिए हैं.

मोदी सरकार में 2022 में द्रौपदी मुर्मू देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनीं.आज ओडिशा में मोहन चरण माझी और अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू में बीजेपी के जनजातीय मुख्यमंत्री हैं. अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार 9 विधानसभा सीटें ST के लिए आरक्षित हुईं. लोकसभा की 47 अनुसूचित जनजाति सीटों में से 26 पर बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में सभी 16 आरक्षित सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 10.43 करोड़ से अधिक (कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत) जनजातीय नागरिक हैं. देश में 705 से अधिक विशिष्ट जनजातीय समूह अधिसूचित हैं, जिनमें 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) शामिल हैं. पूर्व प्रधानमंत्री ‘भारत रत्न’ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1999 में पहली बार अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया. 2000 में छत्तीसगढ़ एवं झारखंड का गठन किया और 2003 में संथाली समेत बोडो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया.

साल 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खूंटी पहुंचीं. 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलिहातू जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने और वहीं से ऐतिहासिक ‘पीएम जनमन’ अभियान का शुभारंभ किया. 2024 में बिहार के जमुई में राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ और 150वीं जयंती को पूरे वर्ष ‘जनजातीय गौरव वर्ष’ के रूप में मनाया गया. 2025 में गुजरात के डेडियापाड़ा में 9700 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं समर्पित की गईं. वर्तमान में देश के कई राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बन रहे हैं और संसद भवन में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं लोकसभा अध्यक्ष भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हैं- विष्णुदेव साय, सीएम छग

वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि बीजेपी के लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है और ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मंत्र से यह समाज विकसित भारत का मजबूत आधार बन रहा है. मुख्यमंत्री ने 2021 से शुरू हुई ‘जनजातीय गौरव दिवस’ की यात्रा का ब्यौरा देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ घोषित किया. भोपाल में पहला आयोजन हुआ, रांची में बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं संग्रहालय का लोकार्पण हुआ और भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया.

दीपक बैज ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के मसीहा थे. आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और खनिजों को बचाने के लिए वे अंग्रेजों से लड़े थे. लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों को बेचने का काम कर रही है.बस्तर से लेकर सरगुजा तक यही हो रहा है.बस्तर के आयरन ओर और सरगुजा के कोल माइन, बॉक्साइट खदान सब बेचे जा रहे हैं. 10 से 15 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं.अपने चहेते अडानी, अंबानी, जिंदल को सौंपा जा रहा है.बंदूक के जोर पर जमीन कब्जा करने का काम किया जा रहा है और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है.

तमनार में 78 हेक्टेयर घने जंगल जबरिया काटे जाते हैं, आदिवासियों को बर्बरता से पीटा जाता है, और सरगुजा, रायगढ़ से लेकर बस्तर तक के जल, जंगल, खनिज अडानी जैसे पूंजीपतियों के चरणों में रख दिए जाते हैं. मोदी की गारंटी के तहत 7 लाख वनाधिकार पट्टे देने का वादा करने वाले आज आदिवासियों को जेलों में ठूंस रहे हैं. यह आदिवासियों के प्रति प्रेम नहीं, उनकी संपदा की लूट पर पर्दा डालने का घटिया राजनीतिक नाटक है- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को रायगढ़ के धरमजयगढ़ में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस को लेकर ईटीवी भारत से खास बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी ने अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ आदिवासियों को ठगने का काम किया है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ढोंग कर रही है, लेकिन असलियत ये है कि यह सरकार आदिवासियों के सम्मान की नहीं, बल्कि उनके शोषण की पटकथा लिख रही है.

सर्व आदिवासी समाज ने अपनी मांगें सरकार के सामने रख दी हैं.समाज की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं.

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने सवाल खड़े किए हैं. सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष बी.एस. रावटे का कहना है कि बिरसा मुंडा को केवल जनजातीय गौरव के दायरे में सीमित करना उचित नहीं है. भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष, बलिदान और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं था. उन्होंने देश और समाज के लिए संघर्ष किया. इसलिए उनकी जयंती को व्यापक राष्ट्रीय पहचान और सम्मान मिलना चाहिए. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय गौरव दिवस या राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए।

चिंता और चुनौती के इसी आधार को मजबूत करने के लिए BJP कई राजनीतिक दांव चल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आदिवासी सियासत पर पकड़ वाली दावेदारी से वह निकल नहीं पा रही है.आदिवासी समीकरण को साधने की जिस राजनीति को बीजेपी कर रही है, कांग्रेस उसे आदिवासी समाज के साथ धोखा बता रही है.

• मरवाही (2020 उपचुनाव): 2018 में यह सीट जेसीसी (जे) के अजीत जोगी ने जीती थी, लेकिन उनके निधन के बाद 2020 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के डॉ.के.के. ध्रुव)विजयी रहे थे.

• अंतागढ़ (2014 उपचुनाव) और भानुप्रतापपुर (2022 उपचुनाव): इन दोनों उपचुनावों में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी-अपनी सीटें बरकरार रखी थीं.

छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीट का दलगत समीकरण

छत्तीसगढ़ कांग्रेस 2018 के चुनावी परिणाम को दोहराने के लिए पूरी तैयारी कर रही है.आदिवासी समीकरण की बात करें तो 2018 में छत्तीसगढ़ की कुल 29 आदिवासी सीटों में से 27 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते में गई थीं, सिर्फ दो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाई थी. आदिवासी समीकरण के इस वोट बैंक को लेकर वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा कहते हैं कि प्रयास चाहे जितना बड़ा हुआ हो, लेकिन परिणाम बीजेपी नहीं बदल पाई.15 साल के शासनकाल के बाद जिस तरीके से आदिवासी वोट बैंक पर बीजेपी कमजोर पड़ी और कांग्रेस ने अपना दबदबा कायम रखा, यह बीजेपी के अंदरखाने में बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है.

बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती और चिंता

वास्तव में बीजेपी के लिए यह चुनौती बड़ी इसलिए भी है कि सरगुजा क्षेत्र की सभी 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के चुनाव में कब्जा किया.गुणा-गणित बैठाया गया तो आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ की कमान दी गई.अब सवाल फिर यही खड़ा हो रहा है कि आदिवासी समाज पर इतना काम करने के बाद भी अगर आदिवासी समाज की सीटें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं आईं, तो 2028 वाली राजनीति का पूरा मजमून बिगड़ जाएगा.

हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 2018 के चुनाव परिणाम और वोट परसेंट को बीजेपी ने बदला. 2019 में लोकसभा की बस्तर सीट पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर की सीट जीत ली.

अब समीकरण इस रूप में जरूर बदलता दिख रहा है कि कांग्रेस की राजनीतिक कमजोरी का एक फायदा तो बीजेपी ने पाया है, लेकिन 2018 वाला समीकरण आज भी एक बड़ी चुनौती के रूप में बीजेपी के सामने खड़ा है, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय भी है. 2008 में बीजेपी को आज वाले परिसीमन के अनुसार कुल 17 सीटें मिली थीं. हालांकि 2008 में आदिवासी ST सीटों की संख्या कम थी.

बीजेपी का द्रौपदी मुर्मू वाला कार्ड

छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आदिवासी वोट पर पकड़ को लेकर जनजातीय राजनीति का हवाला देने में पीछे नहीं रहती हैं.राष्ट्रपति वाली राजनीति में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्रौपदी मुर्मू वाला कार्ड खोलने से पीछे नहीं रहती है. उसकी वजह है कि 2022 के समय जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी. कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही थी.

और 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कुल आदिवासी समाज के लिए आरक्षित 29 सीटों में से 27 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं.सिर्फ दो सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी. ऐसे में बीजेपी इस कार्ड को खेल रही थी कि अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी उतार रही है, तो कांग्रेस के लोग भी जो आदिवासी समाज से आते हैं, वह द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे. लेकिन यह समीकरण बीजेपी की आंतरिक राजनीति का ही हिस्सा रहा. जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को कांग्रेस पार्टी ने वोट दिया था. हालांकि बहुमत का आधार बड़ा होने के नाते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनी गईं.

13 के बाद से बदलती राजनीति

2013 के बाद से देश और राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ.देश में मोदी को लाने की लहर में बीजेपी नए कलेवर में थी, और घोटाले के साथ दूसरे मुद्दों में फंसी यूपीए सरकार बीजेपी के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रही थी.हालांकि छत्तीसगढ़ की स्थानीय राजनीति का फलसफा कुछ अलग ही रहा है.डॉक्टर रमन सिंह की अगुआई में बीजेपी ने 2013 में फिर से सरकार बनाई थी, लेकिन चुनावी टक्कर बड़ी थी. 2013 में कांग्रेस ने 19 आदिवासी सीटों पर कब्जा जमाया था.

2028 चुनाव की तैयारी कर रहे राजनीतिक दल आदिवासी समाज की सभी सीटों पर कब्जा करने की तैयारी में हैं. छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने यह दावा किया है कि अबकी बार के विधानसभा चुनाव में आदिवासी समाज की सभी सीटों पर बीजेपी ही जीत दर्ज करेगी. सीएम ने साफ किया है कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक देश में राज किया. कांग्रेस के शासनकाल में ही नक्सलवाद ने अपनी जगह बनाई थी.

क्या है वरिष्ठ पत्रकार का कहना

आदिवासी समाज और सियासत को लेकर वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कहा कि SIR को देश को बताने में बीजेपी सफल नहीं रही. चुनाव आयोग के अधिकारियों के बीच आए विभेद ने इसे हवा देने का काम किया. कांग्रेस उसे मुद्दा बना रही है.राहुल गांधी ने इसे देश स्तर पर ले जाकर खड़ा कर दिया. युवा समुदाय ने NEET परीक्षा और नौकरी के नाम पर कांग्रेस के नारों को समर्थन दिया है. वास्तव में जिस मुद्दे की राजनीति बीजेपी ने की और कांग्रेस ने जिसे पकड़ा है, उसमें आदिवासी समाज की वैसी योजनाएं हैं जो कांग्रेस ने शुरू कीं और बीजेपी ने बंद कीं.

विकास बताने के लिए एक दूसरे पर आरोपों का दौर

वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कहा कि मुद्दे की हर राजनीति में बीजेपी मोदी का नाम लेती है. मोदी ने नक्सल खत्म करके बस्तर के विकास की बात कही है. विकास वाली बात से अलग राजनीति बस जाति के आधार वाली ही चल सकती है.

2028 की तैयारी में विकास के मुद्दे पर बीजेपी के पास नक्सल समाप्ति के बाद विकास वाली राजनीति है. वहीं कांग्रेस के पास आदिवासी समाज के जल, जंगल, जमीन को बांटने और बेचने के आरोप वाली राजनीति है.

2028 के लिए दोनों राजनीतिक दलों के लिए निश्चित तौर पर चिंता और चुनौती आदिवासी समीकरण है, क्योंकि 2018 वाली राजनीति कांग्रेस के खाते में गई तो मौजूदा सरकार के लिए खतरा है. 2028 में 2018 वाला परिणाम न हो और 2023 वाले परिणाम को और बेहतर कर लिया जाए, यही चुनौती भाजपा की सबसे बड़ी चिंता है.



बस्तर की बुनियाद से जनाधार

पूरे देश से नक्सल समाप्ति के दावे को राजनीतिक मंच दिया जा रहा है.सुरक्षा बलों की मेहनत और राजनीतिक मनोबल ने नक्सलवाद पर विजय पाई है, लेकिन यहां से जिस राजनीतिक आधार को पाने की कोशिश हो रही है, उसकी बुनियाद आदिवासी समाज के बीच राजनीतिक जनाधार से है. सीटों के जीत-हार के गणित को देखें तो भले ही कांग्रेस ने 2018 में सरकार बनाई हो, लेकिन जिस वोट बैंक और वोट प्रतिशत को कांग्रेस ने अपने साथ जोड़ा था, कई चुनावों के बाद भी बीजेपी अपने साथ नहीं जोड़ पाई.

आदिवासी समीकरण की उसी कमी को पूरा करने की कवायद में जनजातीय कार्य का ताना-बाना भी राजनीति में मजबूत हिस्सेदारी के साथ जुड़ रहा है.बस्तर के विकास का आधार छत्तीसगढ़ की नई राजनीति से है.पांच दशक से बस्तर नक्सलवाद की चपेट में रहा है. आधुनिक विकास की हर संरचना वहां पहुंची ही नहीं है सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद से आजादी दिलाई है, अब आजाद बस्तर विकास वाली रफ्तार की राह देख रहा है.

जाति वाली राजनीति जरूर मजबूती से राजनीतिक आधार बना रही है, इसका भी उतना ही मजबूत आधार है.छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का लगभग 30.6% से 32.46% के बीच है. 90 सीटों में से 29 सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित हैं.आदिवासी समाज से जुड़ाव वाली राजनीति और आदिवासी सीट को जीतने का मुद्दा ही आदिवासी और वनवासी सियासत का मूल आधार बनता जा रहा है.



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