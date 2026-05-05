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झारखंड में शिक्षा का फैलता दायरा, स्कूलों में नामांकन रिकॉर्ड स्तर पर, फिर भी ड्रॉपआउट की चुनौती बरकरार

झारखंड में ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या अब भी चुनौती बनी हुई है. कई जिलों में स्थिति बेहद गंभीर है. पढ़ें रिपोर्ट.

School Dropouts in Jharkhand
कक्षा में पढ़ाई करती छात्राएं. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 5, 2026 at 3:00 PM IST

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रांची:झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय विस्तार देखने को मिला है. स्कूलों की संख्या, नामांकन और सरकारी योजनाओं के प्रभाव से लाखों बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े हैं. हालांकि, इन सकारात्मक संकेतों के बीच ड्रॉपआउट दर और माध्यमिक स्तर पर छात्रों की घटती उपस्थिति अब भी शिक्षा व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी है.

राज्य के ताजा शैक्षणिक आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में 2024-25 सत्र के दौरान ड्रॉपआउट दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है. खासकर कक्षा 9 और 10 में यह दर घटकर करीब 3.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो कुछ साल पहले तक 20 प्रतिशत से अधिक बताई जाती थी. प्राथमिक स्तर पर भी ड्रॉपआउट दर 2 प्रतिशत से नीचे आने का दावा किया गया है. यह बदलाव राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियानों और योजनाओं का परिणाम माना जा रहा है.

जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान का काम जारी

इसी अवधि में राज्य भर में 65 हजार से अधिक आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों की पहचान की गई थी, जिनमें से 54,130 बच्चों को दोबारा स्कूलों में नामांकित कर शिक्षा से जोड़ा गया. यह लगभग 83 प्रतिशत की सफलता दर को दर्शाता है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद जमीनी स्तर पर तस्वीर पूरी तरह संतोषजनक नहीं है.

ऊंची कक्षाओं में घटती छात्रों की संख्या

रांची जिले के आंकड़े इस विरोधाभास को साफ तौर पर सामने रखते हैं. यहां कुल नामांकन 6,38,599 तक पहुंच चुका है, जो राज्य के प्रमुख जिलों में शिक्षा के विस्तार को दर्शाता है. रांची में प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) में 2,66,368 छात्र नामांकित हैं, जबकि उच्च प्राथमिक (6 से 8) में यह संख्या घटकर 1,63,587 रह जाती है. माध्यमिक स्तर (9-10) में 1,13,333 और उच्च माध्यमिक (11-12) में मात्र 95,310 छात्र ही पढ़ाई जारी रख पाते हैं. यह गिरावट बताती है कि जैसे-जैसे कक्षाएं ऊंची होती जाती हैं, वैसे-वैसे छात्रों का स्कूल से जुड़ाव कमजोर होता जाता है.

क्या कहते हैं शिक्षा विशेषज्ञ

शिक्षा विशेषज्ञ मनोज कुमार शर्मा के अनुसार, “यही वह स्तर है जहां सबसे ज्यादा हस्तक्षेप की जरूरत है. प्राथमिक स्तर पर लगभग सार्वभौमिक नामांकन (GER 98.55%) हासिल कर लेने के बावजूद माध्यमिक स्तर पर यह अनुपात घटकर 71.2 प्रतिशत रह जाना इस बात का संकेत है कि बच्चों को स्कूल में बनाए रखना अब भी बड़ी चुनौती है”.

नेट एनरोलमेंट रेट की स्थिति चिंताजनक

नेट एनरोलमेंट रेट (NER) की स्थिति और भी गंभीर है. प्राथमिक स्तर पर जहां यह 80 प्रतिशत से अधिक है, वहीं माध्यमिक स्तर पर यह घटकर करीब 42 प्रतिशत तक पहुंच जाता है. इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में बच्चे या तो समय से स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं या फिर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं. राज्य के शिक्षा ढांचे पर नजर डालें तो झारखंड में हजारों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं.

School Dropouts in Jharkhand
कक्षा में पढ़ाई करते बच्चे. (फोटो-ईटीवी भारत)

रांची जैसे जिले में ही 1,256 प्राथमिक स्कूल, 668 उच्च प्राथमिक, 101 माध्यमिक और 74 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं. इन स्कूलों में हजारों की संख्या में शिक्षक कार्यरत हैं. जिनमें 5,326 सरकारी शिक्षक और 2,444 पारा शिक्षक शामिल हैं.फिर भी सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी संरचना और संसाधन के बावजूद ड्रॉपआउट क्यों हो रहा है?

ड्रॉपआउट के प्रमुख कारण

शिक्षा विशेषज्ञ इसके पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण बताते हैं. ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्कूलों की दूरी, परिवहन सुविधाओं का अभाव, आर्थिक तंगी, बाल श्रम और पलायन जैसी समस्याएं बच्चों को पढ़ाई बीच में छोड़ने पर मजबूर करती हैं. इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी भी एक बड़ी वजह है.

लैंगिक असमानता भी अहम पहलू

लैंगिक असमानता भी एक अहम पहलू है. कक्षा 1 से 8 तक लड़कियों की ड्रॉपआउट दर लड़कों से कम रहती है, जो एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन जैसे ही छात्र हाई स्कूल में पहुंचते हैं यह स्थिति उलट जाती है और लड़कियों का ड्रॉपआउट दर बढ़ने लगता है. इसके पीछे सामाजिक बंधन, कम उम्र में विवाह, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और घरेलू जिम्मेदारियां प्रमुख कारण माने जाते हैं.

School Dropouts in Jharkhand
कक्षा में पढ़ाई करती छात्राएं. (फोटो-ईटीवी भारत)

रुआर और सिटी बजाओ 2.0 अभियान प्रभावी

हालांकि राज्य सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. ‘रुआर कार्यक्रम’ के तहत आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों की पहचान कर उन्हें स्कूल से जोड़ा जा रहा है. वहीं ‘सीटी बजाओ 2.0 (ASPIRE)’ अभियान के जरिए समुदाय की भागीदारी बढ़ाकर बच्चों की स्कूल में उपस्थिति और नियमितता सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है. इसके अलावा ‘ए-प्रवेश’, ‘समावेशी शिक्षा’, ‘ई-शैक्षिक जागरूकता’ जैसे कार्यक्रमों के जरिए न सिर्फ नामांकन बढ़ाने, बल्कि बच्चों को लंबे समय तक स्कूल में बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है.

क्या कहती हैं जेईपीसी की नोडल ऑफिसर

इस संबंध में शिक्षा परियोजना परिषद की नोडल ऑफिसर खुशबू कुमारी कहती हैं कि "राज्य में ड्रॉपआउट दर को कम करना हमारी प्राथमिकता है. पिछले दो वर्षों में जो सुधार देखने को मिला है, वह सामूहिक प्रयास का परिणाम है, लेकिन अभी भी हमें खासकर माध्यमिक स्तर पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है, ताकि बच्चे 10वीं और 12वीं तक अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें."

रांची में नामांकन का स्तर काफी अच्छाः डीएसई

वहीं जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने कहा,"रांची में नामांकन का स्तर काफी अच्छा है, लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ बच्चों को स्कूल में लाना नहीं, बल्कि उन्हें नियमित रूप से पढ़ाई से जोड़कर रखना है. इसके लिए अभिभावकों की जागरूकता और स्कूलों की गुणवत्ता दोनों पर समान रूप से काम किया जा रहा है."

2011 में रांची का साक्षरता दर

बैकग्राउंड में देखें तो झारखंड ने साक्षरता के क्षेत्र में भी लंबा सफर तय किया है. रांची जिले की साक्षरता दर 2001 में 57.45 प्रतिशत थी, जो 2011 में बढ़कर 77.14 प्रतिशत हो गई. यह करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, जो शिक्षा के प्रसार का स्पष्ट संकेत है. इसके बावजूद शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आंकड़ों में सुधार के साथ-साथ जमीनी हकीकत को समझना भी जरूरी है. कई बार सरकारी आंकड़े ड्रॉपआउट में कमी दिखाते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे अलग हो सकती है.

2026 के आंकड़े क्या कहते हैं

झारखंड में स्कूल ड्रॉपआउट की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर अभियान छेड़ दिया है. वर्ष 2026 में ‘स्कूल रूआर 2026’ (Back to School) के तहत चलाए गए सघन अभियान के जरिए सरकार का लक्ष्य ड्रॉपआउट दर को 1 प्रतिशत से नीचे लाना है, खासकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में. शिक्षा विभाग द्वारा मार्च 2026 में 21 दिवसीय विशेष सर्वे अभियान चलाया गया. जिसमें राज्यभर में स्कूल छोड़ चुके बच्चों की पहचान की गई. इस अभियान के तहत शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों ने घर-घर जाकर बच्चों की स्थिति का आकलन किया जा रहा है और उन्हें दोबारा स्कूल से जोड़ने की पहल की है.

डहर 2.0 भी कारगार

सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए ‘डहर 2.0 (Dahar 2.0)’ पोर्टल का इस्तेमाल किया है. शिशु पंजी सर्वे के माध्यम से ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान की जा रही है. जिसमें मार्च 2026 तक 93.35 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा किया जा चुका था. आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड ने पिछले कुछ वर्षों में ड्रॉपआउट दर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है. UDISE+ 2024-25 के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 2 प्रतिशत से नीचे पहुंच चुकी है, जबकि माध्यमिक स्तर पर यह करीब 3.5 प्रतिशत तक सिमट गई है.

देवघर में सबसे अधिक ड्रॉपआउट बच्चे

हालांकि, राज्य के कुछ जिले में अब भी चुनौती बनी हुई हैं. ताजा आंकड़ों के अनुसार, देवघर जिला में सबसे अधिक ड्रॉपआउट बच्चे चिन्हित किए गए हैं, जो शिक्षा विभाग के लिए चिंता का विषय हैं. इसके अलावा संथाल परगना और अन्य पिछड़े इलाकों में भी स्थिति पूरी तरह संतोषजनक नहीं मानी जा रही है.

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कक्षा में पढ़ाई करते छात्र. (फोटो-ईटीवी भारत)

सरकार चला रही कई योजनाएं

ड्रॉपआउट को कम करने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं और पहल शुरू की हैं. सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है. जिससे खासकर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की पढ़ाई जारी रखने में मदद मिल रही है. वहीं ई-विद्यावाहिनी (E-Vidyavahini) डिजिटल सिस्टम के जरिए छात्रों की उपस्थिति, नामांकन और प्रगति की रियल-टाइम निगरानी की जा रही है. इससे स्कूल स्तर पर जवाबदेही बढ़ी है और ड्रॉपआउट को समय रहते चिन्हित करना संभव हो पाया है.

स्कूल रुआर 2026 अभियान जारी

राज्य में ड्रॉपआउट की सही तस्वीर सामने लाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किया गया है. लगभग 55 लाख से अधिक परिवारों को इस सर्वे में शामिल किया गया. इससे पहले 15 नवंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक शिक्षकों द्वारा घर-घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य किया गया था. शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इन अभियानों के चलते राज्य में शिक्षा की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है. हालांकि, अंतिम और आधिकारिक आंकड़े ‘स्कूल रूआर 2026’ अभियान के समापन के बाद ही जारी किए जाएंगे.

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कक्षा में पढ़ाई करते बच्चे. (फोटो-ईटीवी भारत)

झारखंड में शिक्षा का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य किस तरह प्राथमिक स्तर की सफलता को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक पहुंचा पाता है. यदि सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षक, अभिभावक और समुदाय मिलकर इस दिशा में काम करें, तो वह दिन दूर नहीं जब झारखंड न सिर्फ नामांकन, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और निरंतरता में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा.

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