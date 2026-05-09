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झारखंड में शिक्षा की चुनौती: ड्रॉपआउट बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने की उम्मीद बना ‘रूआर’

राज्य भर में 65 हजार से अधिक आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों की पहचान की गई, जिनमें से 54,130 का पुन: नामांकन किया गया. यह लगभग 83 प्रतिशत की सफलता दर दर्शाता है.

झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में पिछले वर्षों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है. स्कूलों की संख्या, नामांकन और सरकारी योजनाओं के कारण लाखों बच्चे शिक्षा से जुड़े हैं. UDISE+ 2024-25 के अनुसार, राज्य में ड्रॉपआउट दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है. प्राथमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 2 प्रतिशत से नीचे और माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-10) पर करीब 3.5 प्रतिशत रह गई है, जो कुछ वर्ष पहले 20-25 प्रतिशत से अधिक थी.

झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ड्रॉपआउट की स्थिति: UDISE+ 2024-25 के आंकड़े

संथाल परगना क्षेत्र आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाता है. गरीबी, मौसमी पलायन और बाल श्रम के कारण अभिभावक बच्चों को काम पर लगा देते हैं. दूरदराज गांवों में स्कूलों की दूरी, परिवहन की कमी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव भी ड्रॉपआउट बढ़ाता है.

देवघर जिले में कुल 1975 सरकारी स्कूल हैं, जहां रूआर कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान चल रहा है. शिक्षक और कर्मचारी घर-घर जाकर बच्चों की पहचान कर रहे हैं, उनका काउंसलिंग कर रहे हैं और पुन: नामांकन सुनिश्चित कर रहे हैं. जीएस हाई स्कूल के प्रधानाचार्य हिमांशु शेखर ने बताया कि उनके स्कूल में 17 बच्चों का री-एडमिशन हो चुका है. स्कूल प्रबंधन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्रिय रूप से काम कर रहा है. अभिभावक भी इस पहल की सराहना कर रहे हैं. संजय सिंह जैसे अभिभावक कहते हैं कि कई बच्चे अपनी मर्जी से पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन यह अभियान उन्हें सही रास्ते पर ला रहा है.

कम उम्र में विवाह के बाद लड़कियों पर शारीरिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जिससे उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है. बाल संरक्षण विभाग लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रतिमाह 4,000 रुपये की आर्थिक मदद दे रहा है. फिलहाल देवघर में 200 ऐसी बच्चियों को यह लाभ दिया जा रहा है, लेकिन जागरूकता की कमी अभी भी बाधा बनी हुई है.

बच्चों के स्कूल छोड़ने के पीछे केवल आर्थिक कारण नहीं, बल्कि सामाजिक कारण भी प्रमुख हैं. जिला शिक्षा अधीक्षक के मुताबिक, अशिक्षा और बाल विवाह बड़े कारण हैं. देवघर में बाल विवाह एक बड़ी समस्या बनी हुई है. जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी मीरा कुमारी बताती हैं कि 2026 के पहले पांच महीनों में ही 27 बाल विवाह के मामलों में कार्रवाई की गई. हर साल औसतन 50 से 80 मामले सामने आते हैं.

संथाल परगना संभाग के अन्य जिलों की स्थिति भी चिंताजनक है. पाकुड़ में करीब 68 हजार, साहेबगंज में 64 हजार, देवघर में 62 हजार, गोड्डा में 59 हजार, दुमका में 57 हजार और जामताड़ा में 24 हजार बच्चे ड्रॉपआउट की श्रेणी में चिह्नित हैं. पूरे संभाग में कुल मिलाकर लाखों बच्चे प्रभावित हैं. देवघर इस सूची में तीसरे स्थान पर है. जिले में कुल नामांकित बच्चों की संख्या करीब 3 लाख 85 हजार है, जिसमें से 62 हजार का ड्रॉपआउट होना शिक्षा विभाग और समाज दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है.

देवघर जिले के आंकड़े चिंताजनक हैं. शिक्षा विभाग के अनुसार, जिले में लगभग 61,963 बच्चे ड्रॉपआउट श्रेणी में हैं. हालांकि, रूआर अभियान के तहत अब तक 13,178 बच्चों का पुन: नामांकन (री-एडमिशन) कराया जा चुका है. यह संख्या सकारात्मक शुरुआत दर्शाती है, लेकिन अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी है.

देवघर में 62 हजार से अधिक ड्रॉपआउट बच्चे, 13 हजार से ज्यादा का पुन: नामांकन

कार्यक्रम के तहत 5 से 18 वर्ष के उन बच्चों की पहचान की जा रही है, जो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुके हैं या नए सत्र में नामांकन नहीं करा पाए. जिला शिक्षा अधीक्षक मधुकर कुमार के अनुसार, यह अभियान हर वर्ष 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलाया जाता है और जरूरत पड़ने पर अवधि बढ़ाई जाती है ताकि अधिकतम बच्चों को स्कूल वापस लाया जा सके.

शिक्षा पदाधिकारी, प्रिंसिपल, बाल संरक्षण पदाधिकारी और अभिभावक का बयान (ETV Bharat)

झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा ‘रूआर कार्यक्रम’ राज्य भर में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है. ‘रूआर’ संथाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है “स्कूल की ओर लौटना”. यह नाम ही कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरी तरह प्रतिबिंबित करता है.

रांची/ देवघर: शिक्षा एक मौलिक अधिकार है जो सामाजिक पूर्वाग्रहों और असमानताओं से लड़ने में सहायक हो सकता है. भारत ने सर्व शिक्षा अभियान (अब समग्र शिक्षा) और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी पहलों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में लगभग सार्वभौमिक नामांकन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन बाद की कक्षाओं में छात्रों को स्कूल में बनाए रखना और स्कूल छोड़ने से रोकना अभी भी एक चुनौती है. झारखंड सरकार ने बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए महत्वपूर्ण कोशिश की है.

झारखंड में स्कूल ड्रॉपआउट दर (ETV Bharat)

रांची जिले का उदाहरण: नामांकन बढ़ा, लेकिन टिकाव कम

रांची जिले में कुल नामांकन 6 लाख 38 हजार 599 तक पहुंचा है. प्राथमिक स्तर (1-5) पर 2 लाख 66 हजार 368 छात्र नामांकित हैं, जबकि उच्च प्राथमिक (6-8) में 1 लाख 63 हजार 587, माध्यमिक (9-10) में 1,13,333 और उच्च माध्यमिक (11-12) में मात्र 95,310 छात्र बचे हैं.

जैसे-जैसे कक्षाएं ऊंची होती हैं, छात्रों की संख्या घटती जाती है. Gross Enrolment Ratio (GER) प्राथमिक स्तर पर 98.55 प्रतिशत है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर 71.2 प्रतिशत रह जाता है. Net Enrolment Rate (NER) माध्यमिक स्तर पर करीब 42 प्रतिशत तक गिर जाता है.

रुआर अभियान की स्थिति (ETV Bharat)

जेईपीसी नोडल ऑफिसर क्या कहती हैं?

शिक्षा परियोजना परिषद की नोडल ऑफिसर खुशबू कुमारी ने कहा, “राज्य में ड्रॉपआउट दर को कम करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. पिछले दो वर्षों में जो सुधार देखने को मिला है, वह सरकारी विभागों, शिक्षकों और समुदाय के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है. हालांकि, अभी भी हमें खासकर माध्यमिक स्तर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि बच्चे 10वीं और 12वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें.”

रांची में नामांकन अच्छा, लेकिन टिकाव चुनौतीपूर्ण: डीएसई

रांची जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने कहा, “रांची में नामांकन का स्तर काफी संतोषजनक है, लेकिन हमारा लक्ष्य केवल बच्चों को स्कूल तक लाना नहीं है. हमें उन्हें नियमित रूप से स्कूल भेजने और पूरी पढ़ाई पूरी कराने पर भी काम करना है. इसके लिए अभिभावकों को जागरूक करना और स्कूलों की गुणवत्ता सुधारना दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है.”

स्कूल में छात्र (ETV Bharat)

रांची में साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार

झारखंड में साक्षरता के क्षेत्र में पिछले दो दशकों में अच्छी प्रगति हुई है. रांची जिले की साक्षरता दर वर्ष 2001 में 57.45 प्रतिशत थी, जो 2011 में बढ़कर 77.14 प्रतिशत हो गई. यह करीब 20 प्रतिशत की वृद्धि शिक्षा के प्रसार का साफ संकेत देती है. हालांकि, शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आंकड़ों में सुधार के साथ-साथ जमीनी हकीकत को भी समझना बेहद जरूरी है. कई बार सरकारी आंकड़े ड्रॉपआउट दर में कमी दिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे अलग हो सकती है.

साक्षरता में प्रगति, लेकिन गुणवत्ता की चुनौती

2001 में रांची की साक्षरता दर 57.45 प्रतिशत थी, जो 2011 में 77.14 प्रतिशत हो गई. राज्य स्तर पर भी साक्षरता बढ़ी है, लेकिन जमीनी हकीकत में अभी भी अंतर है. कई विशेषज्ञ सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठाते हैं और वास्तविक स्थिति में सुधार की मांग करते हैं.

2026 में ‘स्कूल रूआर 2026’ अभियान: सरकार का बड़ा लक्ष्य

झारखंड सरकार ने स्कूल ड्रॉपआउट की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया है. वर्ष 2026 में चलाए जा रहे ‘स्कूल रूआर 2026’ (Back to School) अभियान के तहत सरकार का लक्ष्य पूरे राज्य में ड्रॉपआउट दर को 1 प्रतिशत से नीचे लाना है, खासकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में. इस दिशा में शिक्षा विभाग ने मार्च 2026 में 21 दिवसीय विशेष सर्वे अभियान चलाया. इसमें शिक्षकों और शिक्षा कर्मचारियों ने घर-घर जाकर स्कूल छोड़ चुके बच्चों की पहचान की और उन्हें दोबारा शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया.

‘सीटी बजाओ 2.0 (ASPIRE)’, ‘ए-प्रवेश’, ‘समावेशी शिक्षा’ और ‘ई-शैक्षिक जागरूकता’ जैसे कार्यक्रमों से नामांकन बढ़ाने के साथ टिकाव सुनिश्चित करने पर जोर है. सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत लड़कियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है. ई-विद्यावाहिनी सिस्टम से रियल-टाइम निगरानी हो रही है.

स्कूल में छात्र (ETV Bharat)

डहर 2.0 पोर्टल साबित हो रहा प्रभावी

सरकार ने ड्रॉपआउट बच्चों को चिन्हित करने और उन्हें स्कूल वापस लाने की पूरी प्रक्रिया को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाने के लिए ‘डहर 2.0 (Dahar 2.0)’ पोर्टल का उपयोग किया है. शिशु पंजी सर्वे के माध्यम से राज्यभर में आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों की पहचान की जा रही है. मार्च 2026 तक इस सर्वे का 93.35 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका था. UDISE+ 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में ड्रॉपआउट दर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है. प्राथमिक स्तर पर यह दर 2 प्रतिशत से नीचे आ गई है, जबकि माध्यमिक स्तर पर यह घटकर लगभग 3.5 प्रतिशत रह गई है. यह प्रगति राज्य सरकार के सतत प्रयासों और तकनीकी हस्तक्षेप का परिणाम मानी जा रही है.

कारण: सामाजिक-आर्थिक और लैंगिक असमानता

शिक्षा विशेषज्ञ मनोज कुमार शर्मा के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर सबसे ज्यादा हस्तक्षेप की जरूरत है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल दूरी, आर्थिक तंगी, बाल श्रम, पलायन और विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी प्रमुख कारण हैं. लैंगिक असमानता भी स्पष्ट है. प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की ड्रॉपआउट दर लड़कों से कम है, लेकिन हाई स्कूल में पहुंचते ही यह बढ़ जाती है. बाल विवाह, सुरक्षा चिंताएं और घरेलू जिम्मेदारियां मुख्य वजह हैं.

आगे की रणनीति: सामुदायिक भागीदारी और सतत प्रयास

रूआर कार्यक्रम ने सकारात्मक शुरुआत की है, लेकिन सफलता के लिए शिक्षा विभाग के साथ अन्य विभागों, पंचायतों, अभिभावकों और समुदाय की सक्रिय भागीदारी जरूरी है.

ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता अभियान.

पलायन प्रभावित क्षेत्रों में विशेष आवासीय सुविधाएं.

शिक्षकों की गुणवत्ता और संख्या बढ़ाना.

बाल विवाह रोकथाम पर सख्ती.

डिजिटल निगरानी को मजबूत करना.

झारखंड शिक्षा के भविष्य की दिशा

2026 के आंकड़े बताते हैं कि झारखंड ड्रॉपआउट कम करने में प्रगति कर रहा है, लेकिन संथाल परगना जैसे क्षेत्र अभी भी चुनौती बने हुए हैं. प्राथमिक स्तर की सफलता को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक ले जाना होगा. अगर सरकार, शिक्षक, अभिभावक और समाज मिलकर काम करें, तो झारखंड न केवल नामांकन बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, निरंतरता और समावेशिता में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है. ‘रूआर’ जैसी पहलें इसी दिशा में एक सकारात्मक कदम हैं. हर बच्चे का स्कूल लौटना न केवल व्यक्तिगत, बल्कि पूरे राज्य के विकास की कुंजी है.

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