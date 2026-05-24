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ट्रांसपोर्टरों के सामने BS-IV ट्रकों को प्रतिबंध से बचाना एक बड़ी चुनौती, क्या आधी उम्र में कबाड़ हो जाएंगे BS-IV ट्रक ?

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली व एनसीआर में हाल ही में 21 से 23 मई के बीच हुआ ट्रांसपोर्टर्स का चक्का जाम भले ही स्थगित हो गया हो, लेकिन इसके पीछे की सुलगती चिंगारी शांत नहीं हुई है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के नेतृत्व में हुई इस हड़ताल के केंद्र में 1 नवंबर 2026 से दिल्ली-एनसीआर में BS-IV कमर्शियल वाहनों पर प्रस्तावित पूर्ण प्रतिबंध है. इस एक फैसले ने दिल्ली-एनसीआर के करीब 17 लाख वाहन स्वामियों व चालकों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा कर दिया है, जिससे सीधे तौर पर लाखों परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है. इन ट्रकों को प्रतिबंध से बचाना ट्रांसपोर्टरों के सामने एक बड़ी चुनौती है.

ट्रांसपोर्टर्स का सबसे बड़ा दर्द इन गाड़ियों की बची हुई कानूनी व व्यावहारिक उम्र को लेकर है. 31 मार्च 2020 तक बेची गई इन BS-IV ट्रकों की कागजी उम्र अभी करीब 5 से 6 साल बची हुई है. AIMTC के चेयरमैन कुलतरण सिंह अटवाल ने इस नीति पर कड़ा विरोध व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से लिखित में इन गाड़ियों की उम्र 10 से 15 साल तय की गई थी. 2020 तक जिन गाड़ियों को खरीदा गया, वे कोरोना संकट में लॉकडाउन के कारण महीनों खड़ी रहीं, जिससे ट्रांसपोर्टर्स की कमाई नहीं हो सकी. कोई भी व्यक्ति एक साथ 40 से 50 लाख रुपये नकद देकर ट्रक नहीं खरीदता.

ट्रांसपोर्टर्स ने इस मंदी के दौर में भी अपनी जेब से किस्तें अदा की हैं. अब जब गाड़ियां सिर्फ 5-6 साल ही चल पाई हैं और उनकी किस्तें भी पूरी नहीं हुई हैं, तो 1 नवंबर 2026 से उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना पूरी तरह गलत व अन्यायपूर्ण है. इससे करोड़ों का निवेश डूब जाएगा. साथ ही ट्रांसपोर्टर आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट जाएंगे. इतना ही नहीं कुलतरण सिंह अटवाल ने यह भी खुलासा किया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के साथ हुई पीछे हुई बैठक से संकेत मिले हैं कि राजधानी में प्रवेश करने वाले सीएनजी (CNG) मालवाहक वाहनों पर भी ग्रीन टैक्स यानी पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) वसूलने की तैयारी चल रही है, जो ट्रांसपोर्ट उद्योग की कमर तोड़ देगा.

ट्रांसपोर्टरों के सामने BS-IV ट्रकों को प्रतिबंध से बचाना (ETV Bharat)

'मॉडल नहीं, मेंटेनेंस तय करे प्रदूषण का स्तर'

इस पूरे विवाद पर तकनीकी व व्यावहारिक पहलू रखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपयुक्त और परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा ने सरकार की प्रतिबंध नीति को कटघरे में खड़ा किया. उनका मानना है कि वाहनों को सिर्फ उनके मॉडल या रजिस्ट्रेशन वर्ष के आधार पर प्रतिबंधित करना तकनीकी रूप से गलत व अव्यावहारिक है. अनिल छिकारा के अनुसार, किसी भी वाहन से होने वाला वास्तविक उत्सर्जन इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी मेंटेनेंस कैसी है, इंजन की स्थिति क्या है, उस पर लोड कितना है और उसे सड़क पर किस तरह चलाया जा रहा है.