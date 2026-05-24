ट्रांसपोर्टरों के सामने BS-IV ट्रकों को प्रतिबंध से बचाना एक बड़ी चुनौती, क्या आधी उम्र में कबाड़ हो जाएंगे BS-IV ट्रक ?
हड़ताल के दौरान ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार के उस दावे को भी चुनौती दी थी, जिसमें प्रदूषण के लिए केवल ट्रकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है.
Published : May 24, 2026 at 5:50 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली व एनसीआर में हाल ही में 21 से 23 मई के बीच हुआ ट्रांसपोर्टर्स का चक्का जाम भले ही स्थगित हो गया हो, लेकिन इसके पीछे की सुलगती चिंगारी शांत नहीं हुई है. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के नेतृत्व में हुई इस हड़ताल के केंद्र में 1 नवंबर 2026 से दिल्ली-एनसीआर में BS-IV कमर्शियल वाहनों पर प्रस्तावित पूर्ण प्रतिबंध है. इस एक फैसले ने दिल्ली-एनसीआर के करीब 17 लाख वाहन स्वामियों व चालकों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा कर दिया है, जिससे सीधे तौर पर लाखों परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है. इन ट्रकों को प्रतिबंध से बचाना ट्रांसपोर्टरों के सामने एक बड़ी चुनौती है.
ट्रांसपोर्टर्स का सबसे बड़ा दर्द इन गाड़ियों की बची हुई कानूनी व व्यावहारिक उम्र को लेकर है. 31 मार्च 2020 तक बेची गई इन BS-IV ट्रकों की कागजी उम्र अभी करीब 5 से 6 साल बची हुई है. AIMTC के चेयरमैन कुलतरण सिंह अटवाल ने इस नीति पर कड़ा विरोध व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से लिखित में इन गाड़ियों की उम्र 10 से 15 साल तय की गई थी. 2020 तक जिन गाड़ियों को खरीदा गया, वे कोरोना संकट में लॉकडाउन के कारण महीनों खड़ी रहीं, जिससे ट्रांसपोर्टर्स की कमाई नहीं हो सकी. कोई भी व्यक्ति एक साथ 40 से 50 लाख रुपये नकद देकर ट्रक नहीं खरीदता.
ट्रांसपोर्टर्स ने इस मंदी के दौर में भी अपनी जेब से किस्तें अदा की हैं. अब जब गाड़ियां सिर्फ 5-6 साल ही चल पाई हैं और उनकी किस्तें भी पूरी नहीं हुई हैं, तो 1 नवंबर 2026 से उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना पूरी तरह गलत व अन्यायपूर्ण है. इससे करोड़ों का निवेश डूब जाएगा. साथ ही ट्रांसपोर्टर आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट जाएंगे. इतना ही नहीं कुलतरण सिंह अटवाल ने यह भी खुलासा किया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के साथ हुई पीछे हुई बैठक से संकेत मिले हैं कि राजधानी में प्रवेश करने वाले सीएनजी (CNG) मालवाहक वाहनों पर भी ग्रीन टैक्स यानी पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) वसूलने की तैयारी चल रही है, जो ट्रांसपोर्ट उद्योग की कमर तोड़ देगा.
'मॉडल नहीं, मेंटेनेंस तय करे प्रदूषण का स्तर'
इस पूरे विवाद पर तकनीकी व व्यावहारिक पहलू रखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपयुक्त और परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा ने सरकार की प्रतिबंध नीति को कटघरे में खड़ा किया. उनका मानना है कि वाहनों को सिर्फ उनके मॉडल या रजिस्ट्रेशन वर्ष के आधार पर प्रतिबंधित करना तकनीकी रूप से गलत व अव्यावहारिक है. अनिल छिकारा के अनुसार, किसी भी वाहन से होने वाला वास्तविक उत्सर्जन इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी मेंटेनेंस कैसी है, इंजन की स्थिति क्या है, उस पर लोड कितना है और उसे सड़क पर किस तरह चलाया जा रहा है.
अनिल छिकारा ने दावा किया कि सरकारी आंकड़ों में भी BS-IV व BS-VI वाहनों के टेलपाइप एमिशन (साइलेंसर से निकलने वाला धुआं) मानक समान पाए गए हैं. यदि एक BS-IV वाहन की नियमित देखभाल सही तरीके से की जाए, तो वह कई मामलों में BS-VI वाहन से भी कम प्रदूषण फैला सकता है. सरकार को आधुनिक रिमोट सेंसिंग तकनीक के जरिए सड़क पर चल रहे वाहनों की वास्तविक प्रदूषण जांच करनी चाहिए. और केवल उन्हीं गाड़ियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिनकी स्थिति खराब है.
हड़ताल के दौरान प्रदूषण के सच का आंकड़ों ने खोली पोल
हड़ताल के दौरान ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार के उस दावे को भी चुनौती दी थी, जिसमें प्रदूषण के लिए केवल ट्रकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है. AIMTC के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सभरवाल ने आंदोलन के दौरान कहा था कि यदि सरकार को लगता है कि सिर्फ ट्रकों से प्रदूषण होता है तो वे चक्का जाम के दौरान दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषण की स्थिति नाप लें.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी किए गए 19 से 24 मई तक के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आंकड़े ट्रांसपोर्टर्स के इसी तर्क की पुष्टि करते दिखते हैं. 3 दिनों तक दिल्ली-एनसीआर के 20 लाख से अधिक ट्रकों के पहिए थमे रहे. बाहर से आने वाले ट्रकों की एंट्री भी बंद रही. इसके बावजूद भी वायु गुणवत्ता में कोई खास सुधार नहीं देखा गया. ट्रकों के बंद रहने के बावजूद AQI का स्तर 168 से 209 के बीच ही रहा, जो यह साबित करता है कि प्रदूषण के लिए केवल मालवाहक वाहन जिम्मेदार नहीं हैं.
आश्वासन पर हड़ताल खत्म, लेकिन 3 महीने का अल्टीमेटम
हरीश सभरवाल ने स्पष्ट किया कि मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) संकट के कारण पहले से ही आर्थिक और सप्लाई चेन का क्राइसिस चल रहा है, इसलिए लंबी हड़ताल करना देश हित में नहीं था. दिल्ली व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में सरकार ट्रांसपोर्टरों की 3 प्रमुख मांगों पर कमेटी बनाकर काम करने को सहमत हुई है.
- BS-VI वाहनों को ECC से मिले छूट: सरकार भी मानती है कि BS-VI श्रेणी के वाहनों से प्रदूषण नहीं होता है व ग्रैप (GRAP) लागू होने के बाद भी इन पर प्रतिबंध नहीं लगता. इसलिए, इन वाहनों से पर्यावरण मुआवजा शुल्क (ECC) न वसूला जाए.
- BS-IV वाहनों पर 1 नवंबर 2026 से प्रस्तावित बैन हटे: दिल्ली-एनसीआर में करीब 17 लाख ऐसे कमर्शियल वाहन हैं, जिनकी वैध अवधि (उम्र) अभी बाकी है. अगर इन पर अचानक प्रतिबंध लगा दिया गया, तो ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ियों की किस्तें कैसे चुकाएंगे. सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी.
- आवश्यक वस्तुओं के वाहनों से न लिया जाए शुल्क: दूध, सब्जी, फल और दवाओं जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई करने वाले वाहनों से इस साल फरवरी से शुल्क वसूला जा रहा था, जिससे जरूरी चीजों के दाम बढ़ रहे थे. सरकार इन्हें दोबारा शुल्क मुक्त करने पर सहमत हुई है.
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