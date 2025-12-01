अब बीटेक नहीं, बीबीए, एमबीए और एमसीए के छात्रों के लिए होगी चैलेंज मूल्यांकन व्यवस्था, नई नीति लागू
एचबीटीयू के कुलपति प्रो. शमसेर ने कहा विवि में चैलेंज मूल्यांकन और इंप्रूवमेंट परीक्षा की व्यवस्था लागू होने से छात्रों को फायदा होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 5:20 PM IST
कानपुर: शहर के हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय (एचबीटीयू) में अभी तक जो बीटेक के छात्र पढ़ाई करते थे, उनके लिए विश्वविद्यालय ने चैलेंज मूल्यांकन की व्यवस्था कर रखी थी. इस व्यवस्था के अंतर्गत जब छात्र परीक्षा देते थे, तो उसके बाद उन्हें अपनी कॉपियों को देखने का एक मौका दिया जाता था. इसमें अगर छात्रों को किसी तरीके की कोई समस्या होती थी, तो वह बात अपनी फैकल्टी से वह कहते थे और . उसके बाद उनके अंकों में कोई न कोई बदलाव हो जाता था.
छात्रों का अकादमिक प्रदर्शन बेहतर होगा: अब विश्वविद्यालय ने इसी तरीके का मौका विश्वविद्यालय में बीबीए, एमबीए, एमसीएम समेत अन्य पाठ्यक्रमों के छात्रों को भी दे दिया है. इससे हजारों छात्रों को लाभ होगा. दरअसल, विवि के आला प्रशासनिक अफसरों का कहना है इस नई नीति से विवि में छात्रों का अकादमिक प्रदर्शन बेहतर होगा. इसे विवि की ओर से हुई अकादमिक काउंसिल की बैठक में रखा गया था, जिस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति जताई है.
चैलेंज मूल्यांकन और इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम की व्यवस्था लागू: चैलेंज मूल्यांकन के साथ ही सभी विभागों के अंतिम वर्ष के छात्रों को इंप्रूवमेंट परीक्षा देने के लिए भी मौका दिया जाएगा. इस संबंध में विवि प्रशासन नियम बना रहा है. इसकी जानकारी सभी छात्रों से शेयर की जाएगी. इंप्रूवमेंट परीक्षा का लिंक होने से छात्रों के पास नंबर में सुधार कराने का मौका मिलेगा. विवि के कुलपति प्रो. शमसेर ने कहा विवि में चैलेंज मूल्यांकन व इंप्रूवमेंट परीक्षा की व्यवस्था लागू करने का फैसला छात्रहित को देखते हुए लिया गया है.
चैलेंज मूल्यांकन से परफार्मेंस सुधरेगी: प्रो. शमसेर ने कहा कि इससे छात्रों का पढ़ाई का तनाव भी कम होगा. एचबीटीयू के आला प्रशासनिक अफसरों ने बताया, हर साल विवि में संचालित 10 से अधिक पाठ्यक्रमों में एक हजार से अधिक छात्र-छात्राएं प्रवेश लेते हैं. छात्रों का प्रवेश सभी नियमों को ध्यान में रखकर होता है. अब प्रवेश के बाद जब छात्र पढ़ाई करेंगे तो चैलेंज मूल्यांकन जैसी व्यवस्था से उनकी परफार्मेंस सुधरेगी.
