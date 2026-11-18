सड़क पर रौब झाड़ने वालों की खैर नहीं! 17 हजार से ज्यादा वाहनों पर एक्शन; वसूला गया 898.97 लाख रुपये का जुर्माना
1 अप्रैल से 14 नवंबर के बीच 17,258 वाहनों का चालान कर 898.97 लाख जुर्माने की वसूली की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 6:23 PM IST
लखनऊ: परिवहन विभाग ने राजधानी समेत प्रदेशभर नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है. ऐसे वाहन जिनमें हूटर, सायरन, मल्टीटोन हॉर्न, माडिफाइड साईलेन्सर का इस्तेमाल किया जा रहा था, उन पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है.
दरअसल, उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) केडी सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है.
एक अप्रैल से 14 नवंबर के बीच 17,258 वाहनों का चालान कर 898.97 लाख जुर्माने की वसूली की गई है. इसके अलावा प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए 28 सितंबर से 30 सितंबर तक विशेष अभियान ‘ऑपरेशन पीस‘ संचालित किया गया.
इस तीन दिवसीय विशेष अभियान में 716 वाहनों के चालन कर 15.40 लाख जुर्माने की वसूली की गई है. परिवहन मंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिकों, वाहन स्वामियों और समारोह आयोजकों से अपील करते हुए कहा कि उत्सव और खुशियां मनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारी खुशी किसी दूसरे परिवार के लिए मातम का कारण न बने.
उन्होंने कहा कि अत्यधिक तेज आवाज बच्चों, बुजुर्गों और हृदय रोगियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है. उन्होंने आम जनता से आग्रह किया कि वे स्वयं यातायात और पर्यावरण नियमों का पालन करें. उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह की कार्रवाीन आगे भी जारी रहेगी.
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