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18 साल पुराने मनरेगा घोटाले में एक्शन, पूर्व जिला पंचायत सीईओ समेत 8 के खिलाफ 6000 पन्नों का चालान पेश

जांच में शासन को 1 करोड़ 69 लाख 14 हजार 247 की आर्थिक नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई है.

Major action in MNREGA scam
6000 पन्नों का चालान पेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 27, 2026 at 8:29 PM IST

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कांकेर: मनरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) में साल 2006-07 और 2007-08 के दौरान सामग्री खरीदी में कथित आर्थिक अनियमितताओं का मामला सामने आया था. इस केस मेंं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने बड़ी कार्रवाई की है.जांच टीम ने 18 वर्ष पुराने मामले में बर्खास्त तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ समेत 8 तत्कालीन अधिकारियों के विरुद्ध सोमवार को विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), कांकेर की अदालत में करीब 6000 पृष्ठों का चालान पेश किया.

मनरेगा की राशि में घोटाले का आरोप

EOW की जांच के अनुसार मनरेगा की राशि से फ्लेक्सी बोर्ड, मस्टर रोल सत्यापन पत्रक, रोजगार गारंटी योजना मार्गदर्शिका, रोजगार उपलब्धता पंजी, फाइल कवर और अन्य सामग्रियों की खरीदी निर्धारित निविदा और क्रय प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई. आरोप है कि तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ ने शासन के नियमों के विपरीत जिला स्तर पर केंद्रीकृत खरीदी कराई, जबकि सामग्री खरीदी का अधिकार जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों को दिया.

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6000 पन्नों का चालान पेश (ETV Bharat)

EOW की जांच में सामने आई बातें

EOW की जांच में पाया गया कि जिला पंचायत कांकेर और 7 जनपद पंचायतों के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने आपसी साठ-गांठ और षड्यंत्र के तहत छत्तीसगढ़ पंचायत (सामग्री तथा माल क्रय) नियम, छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम और अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया. इससे शासन को 1 करोड़ 69 लाख 14 हजार 247 की आर्थिक नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई है.

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6000 पन्नों का चालान पेश (ETV Bharat)

करोड़ों से ज्यादा की अनियमितता पाई गई

जांच में जिला पंचायत कांकेर में 39.90 लाख तथा 7 जनपद पंचायतों में कुल 1.29 करोड़ की अनियमितता पाई गई. इनमें सबसे अधिक 51.98 लाख की अनियमितता जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा में दर्ज की गई. EOW ने बताया कि मुख्य आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार और शासकीय पद के दुरुपयोग से जुड़े 2 अन्य मामले भी पहले से दर्ज हैं, जिनमें न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन और चालान प्रस्तुत किया जा चुका है.

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वर्तमान मामले में भी सभी 8 आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है.

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