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20 हजार की बाइक पर 2.20 लाख का चालान, गुरुग्राम पुलिस ने शातिर को दबोचा

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां करीब 20 हजार रुपये की बाइक पर ₹2.20 लाख के चालान लंबित पाए गए. ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक को इंपाउंड कर लिया है.

90 दिनों से चालान बाकी था : दरअसल यह कार्रवाई विशेष अभियान के दौरान अग्रसेन चौक पर की गई. चेकिंग के दौरान रोकी गई बाइक पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 111 चालान लंबित मिले. इन चालानों में बिना हेल्मेट, बिना नंबर प्लेट, पिलियन राइडर बिना हेल्मेट और रॉन्ग साइड ड्राइविंग जैसे गंभीर उल्लंघन शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, सभी चालान 90 दिनों से अधिक समय से लंबित थे और जुर्माना जमा नहीं किया गया था. नियमों के तहत तत्काल कार्रवाई करते हुए बाइक को इंपाउंड कर राजीव चौक पार्किंग में खड़ा कराया गया है.

गुरुग्राम पुलिस की अपील : गुरुग्राम पुलिस के PRO संदीप ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे समय पर चालान का भुगतान करें और यातायात नियमों का पालन करें, वर्ना इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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